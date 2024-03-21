يمكن لعملاء ®IBM الاستفادة من إمكانات منصة حوسبة الحافة متعددة الوصول مع حلول الذكاء الاصطناعي من IBM وقدرات السحابة الهجينة من Red Hat. مع شركة IBM، يمكن للعملاء إحضار شبكتهم الحالية والبنية التحتية المتطورة الخاصة بهم، ونحن نوفر البرنامج الذي يعتمد عليها لإنشاء حل موحد.

يتيح Red Hat OpenShift المحاكاة الافتراضية والنقل بالحاويات لبرامج الأتمتة لتوفير مرونة متقدمة في نشر الأجهزة، وتحسينها وفقًا لاحتياجات التطبيق. كما أنه يوفر تنسيقًا فعالاً للنظام، ما يتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات على الحافة ومعالجتها في السحابة في الوقت الفعلي.

تقدم IBM مجموعة كاملة من الحلول المحسّنة للذكاء الاصطناعي من الخوادم والتخزين إلى البرمجيات والاستشارات. يمكن أن يساعدك أحدث جيل من خوادم، وحلول التخزين، والبرامج من IBM على التحديث وتوسيع النطاق محليًا وفي البيئة السحابية باستخدام تقنية سحابية هجينة آمنة وأتمتة ورؤى موثوقة للذكاء الاصطناعي.