في مقارنة مباشرة ثنائية من حيث السرعة والأداء فقط، يكون بروتوكول NVMe أفضل بكثير من SATA. فبينما صُمم ملحق SATA كواجهة وحدة تخزين SCSI لتسهيل نقل البيانات على وجه التحديد من وإلى محركات الأقراص الثابتة، صُممت ذاكرة NVMe خصوصًا للاستخدام مع محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة التي تستخدم تقنية وميضية.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة البيانات الدولية (IDC) لعام 2023 (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com)، صُممت تقنية NVMe لتسريع نقل البيانات إلى الأنظمة المتصلة بفضل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe)—وهو ناقل توسعة تسلسلي قياسي لتوصيل الكمبيوتر بجهاز طرفي واحد أو أكثر.

وبالنظر لاختلافات تصميمهما، فإن تقنية NVMe مجهزة بشكل أفضل من تقنية SATA لاستخدام منافذ PCIe ونقل البيانات بين وحدة التخزين ووحدة المعالجة المركزية. عندما كانت محركات الأقراص الثابتة لا تزال هي المعيار الصناعي لتخزين البيانات والوصول إليها، كان استخدام تقنية SATA أمرًا منطقيًا، ولكن نظرًا لأن محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة بدأت تصبح أكثر شيوعًا، سرعان ما أصبحت تقنية NVMe هي الخيار الأفضل لمعظم المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بروتوكول تقنية NVMe المبسط يجعلها مناسبة بشكل أفضل من تقنية SATA للتطبيقات الفورية مثل التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي، والتي شاعت في السنوات الأخيرة. كما أن تقنية NVMe مهيئة جيدًا لدعم بيئات تخزين السحابة الهجينة والسحابة المتعددة ووحدة تخزين الكمبيوتر المركزي بفضل أدائها العالي المدمج وبفضل نظام حماية البيانات.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الحالات التي يكون فيها استخدام تقنية SATA أمرًا منطقيًا لبعض المستخدمين. على سبيل المثال، لا تزال تقنية SATA ميسورة التكلفة أكثر من تقنية NVMe، على الرغم من أن ازدياد شعبية محركات أقراص ذاكرة NVMe ذات الحالة الصلبة تؤدي إلى انخفاض سعرها. فيما يلي مقارنة بين التقنيتين من حيث الإمكانات.

السرعة والأداء

يمكن أن توفر محركات أقراص ذاكرة NVMe ذات الحالة الصلبة سرعات وأداء أعلى بكثير من محركات أقراص ملحق SATA ذات الحالة الصلبة لأنها يمكنها إرسال واستقبال أوامر ذاكرة NVMe بشكل أسرع وتقديم معدل إنتاج أفضل. بينما تستخدم محركات أقراص ذاكرة NVMe ذات الحالة الصلبة التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe) لتوصيل وحدة تخزين محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة مباشرةً بخادم أو وحدة معالجة مركزية (CPU)، تستخدم محركات أقراص ملحق SATA ذات الحالة الصلبة واجهة ناقل Serial ATA Express، وهي أبطأ.

عرض النطاق الترددي

إن وصلة التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe) التي تستخدمها ذاكرة NVMe أكبر حجمًا وذات نطاق ترددي أكبر من منفذ ملحق SATA. كما يضاعف كل جيل جديد من أجيال التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe) عرض النطاق الترددي للجيل السابق. من ناحية أخرى، يحتوي ملحق SATA على وصلات نطاق ترددي أقل من التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe) وهو أمر ثابت، لذلك لا تتطور الوصلات مع الأجيال المتعاقبة. كما أن وصلات التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe) أكثر قابلية للتوسع من SATA لأنها تستخدم "ممرات" تمكن المستخدمين من مضاعفة عرض النطاق الترددي في الجيل نفسه.

التوازي

واحدة من أهم مزايا تقنية NVMe هي قدرتها على إجراء العمليات المتزامنة في وقت واحد على خيوط معالجة متعددة، والمعروفة باسم عملية التوازي. تتمتع محركات أقراص ذاكرة NVMe ذات الحالة الصلبة بقائمة انتظار يبلغ اتساعها 64000، بينما تتمكن تقنية SATA من دعم 32 طلب إدخال / إخراج فقط في قائمة الانتظار في أي وقت. تستخدم تقنية NVMe قوائم انتظار أوامر متوازية و"حلقة استقصاء" بدلاً من استخدام برنامج تشغيل الجهاز القائم على "المقاطعة" في الإصدارات السابقة، ما يقلل من زمن الانتقال والنفقات العامة للنظام.

التوافق

عندما يتعلق الأمر بأحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) والسحابة، فإن تقنية NVMe هي الخيار الأكثر توافقًا بكثير من تقنية SATA حيث طُورت بالتوازي مع تلك التقنيات خلال الفترة الزمنية نفسها. كما تعمل تقنية NVMe بسلاسة مع جميع أنظمة التشغيل الحديثة، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب. إلا إنه، عندما يتعلق الأمر بالتوافق مع التقنيات القديمة (مثل محركات الأقراص الثابتة)، فإن العديد من الأجهزة القديمة التي تدعم تقنية SATA غير متوافقة مع تقنية NVMe لأنها تفتقر إلى الوصلات اللازمة لمنافذ تقنية NVMe للتوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe).

التكلفة

في حين أن كلاً من تقنية NVMe وتقنية SATA أصبحا بأسعار معقولة أكثر في السنوات الأخيرة، إلا إن محركات أقراص ملحق SATA ذات الحالة الصلبة لا تزال ميسورة التكلفة إلى حد ما. على سبيل المثال، يكلف محرك أقراص ملحق SATA مقاس 2.5 بوصة سعة 1 تيرابايت من إصدار شركة Samsung ما يزيد قليلاً عن 100 دولار أمريكي، بينما يكلف محرك أقراص ذاكرة NVMe حوالي 170 دولارًا أمريكيًا (في وقت كتابة هذا التقرير). يتفاوت تسعير محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة على مستوى المؤسسات بشكل كبير وغالبًا ما يصل السعر إلى الآلاف. بينما أصبحت تقنية NVMe هي المعيار الصناعي لتنفيذ أحمال التشغيل لدى المؤسسات، لا تزال محركات أقراص ملحق SATA ذات الحالة الصلبة تستخدم على نطاق واسع في أجهزة الكمبيوتر بدلاً من محركات الأقراص الثابتة لأنها أسرع بكثير.