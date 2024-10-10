وحدة المعالجة العصبية (NPU) في مقابل وحدة معالجة الرسومات (GPU): ما هي أوجه الاختلاف بينهما؟

تكمل وحدات المعالجة العصبية (NPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) وحدة المعالجة المركزية (CPU) الرئيسية للنظام، وتنحصر الاختلافات الأساسية بين الاثنتين في بنية الشريحة وقدرات المعالجة.
تحتوي وحدات معالجة الرسوميات على آلاف النوى لتحقيق المهام الحسابية السريعة والدقيقة اللازمة لعرض الرسوميات. تعطي وحدات المعالجة العصبية الأولوية لتدفق البيانات والتسلسل الهرمي للذاكرة لمعالجة أحمال التشغيل على نحو أفضل في الوقت الفعلي.
يتفوق كلا النوعين من المعالجات الدقيقة في أنواع المعالجة المتوازية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، ولكن وحدات المعالجة العصبية مصممة خصوصًا لمهام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
تحظى وحدات المعالجة العصبية (NPUs) حاليًا باهتمام كبير، ولكن لماذا بدأت هذه التكنولوجيا التي يبلغ عمرها ما يقرب من عقد من الزمن في سرقة الأضواء فجأة؟ تكمن الإجابة في التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أعادت إشعال الاهتمام العام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي، شرائح تسريع الذكاء الاصطناعي مثل وحدات المعالجة العصبية ووحدات معالجة الرسومات.
تختلف هندسة وحدة المعالجة العصبية (NPU) بصورة كبيرة عن هندسة وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو وحدة معالجة الرسومات (GPU). تتميز وحدات المعالجة المركزية، المصممة لتنفيذ التعليمات بالتتابع، بعدد أقل من أنوية المعالجة مقارنة بوحدات معالجة الرسومات، التي تتميز بعدد أكبر من الأنوية وهي مصممة للعمليات الصعبة التي تتطلب مستويات عالية من المعالجة المتوازية.
بينما تواجه وحدات المعالجة المركزية صعوبة مع مهام المعالجة المتوازية وتتفوق وحدات معالجة الرسومات على حساب الاستهلاك العالي للطاقة، تزدهر بنية وحدات المعالجة العصبية من خلال محاكاة الطريقة التي تعالج بها العقول البشرية البيانات. وحيث أنها أكثر من مجرد إضافة أنوية إضافية، فإن وحدات المعالجة العصبية (NPU) تحقق توازيًا عالي المستوى مع استهلاك أقل للطاقة من خلال عدد من الميزات والتقنيات الفريدة:
عند مقارنة وحدات المعالجة العصبية (NPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU)، قد يكون من المفيد تقييم الأداء عبر السمات الرئيسية.
يوفر دمج وحدة المعالجة العصبية (NPU) في الأنظمة المتكاملة عددًا من المزايا البارزة مقارنة بالمعالجات التقليدية من حيث السرعة والكفاءة والراحة. وتشمل الميزات ما يلي:
كمعالج مساعد، استخدمت وحدات المعالجة العصبية لعدد من السنوات، وعادة ما تدمج مع وحدات معالجة الرسومات لتوفير الدعم لمهام متكررة محددة. تظل وحدات المعالجة العصبية ذات قيمة في التكنولوجيا على مستوى المستهلك (مثل AI Copilot من Microsoft Windows) ومختلف أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) (مثل مكبرات الصوت الذكية التي تستخدم وحدات المعالجة العصبية لمعالجة التعرف على الكلام).
ومع ذلك، فقد سلطت التطورات الأخيرة في تقنية الذكاء الاصطناعي الضوء على هذا النوع من المعالجات بصورة أكبر حيث أدت نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا إلى دفع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمستهلكين إلى صدارة الحوارات الشائعة. صُممت خصوصًا لمهام الذكاء الاصطناعي الصعبة مثل معالجة اللغة الطبيعية، ومع تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي المخصص للمستهلك، تزايد الاهتمام بوحدات المعالجة العصبية.
تتضمن حالات الاستخدام الرئيسية لوحدات المعالجة العصبية ما يلي:
قبل ظهور وحدات المعالجة العصبية، لطالما كانت وحدات معالجة الرسومات مفضلة لمهام الحوسبة التي تتطلب معالجة متوازية كثيفة الأداء. صُممت وحدات معالجة الرسومات (GPU) في الأصل للتعامل مع الرسومات المعقدة لألعاب الفيديو وبرامج الصور/الفيديو، ولا تزال تُستخدم في ألعاب الكمبيوتر ووحدات التحكم، بالإضافة إلى الواقع الافتراضي والمعزز، والحوسبة عالية الأداء (HPC)، والعرض ثلاثي الأبعاد، ومراكز البيانات والتطبيقات الأخرى.
فيما يلي نظرة فاحصة على بعض أهم التطبيقات الحديثة لتقنية وحدة معالجة الرسومات (GPU):
من الأفضل استخدام وحدات المعالجة العصبية ضمن أنظمة متكاملة تعمل على تحسين العمليات لتخصيص أنواع محددة من الموارد لأنواع محددة من المعالجات. صُممت وحدات المعالجة المركزية للحوسبة الخطية الدقيقة، ومن الأفضل تخصيص وحدات المعالجة المركزية للعمليات ذات الأغراض العامة مثل إدارة النظام والموارد، بينما وحدات معالجة الرسومات مخصصة لأحمال التشغيل التي تستفيد من الحوسبة المتوازية.
مع ازدياد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يُعتبر نشر المزيد من وحدات المعالجة العصبية المتخصصة كمكمل لوحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات للتعامل مع المهام الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) باستخدام المعالجة المتوازية ذات زمن الانتقال القصير وذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة هو الأفضل.
