القابل للتغيير مقابل الثابت هو مبدأ يقود الأساليب الحديثة لكل من تطوير البرمجيات وإدارة البنية التحتية.

يمكن مقارنة التمييز بكتابة نص على السبورة البيضاء. إذا كان بإمكانك إضافة كلمات أو مسح أجزاء أو تغيير ما هو مكتوب، فهذا يشبه موردًا قابلاً للتغيير. ولكن إذا تم إغلاق السبورة البيضاء تحت الزجاج في اللحظة التي تنتهي فيها من الكتابة ويجب عليك استخدام سبورة بيضاء جديدة لكتابة شيء آخر، فهذا مورد غير قابل للتغيير.

في حين أن هذا المفهوم ينطبق على نطاق واسع عبر الحوسبة، إلا أنه أكثر شيوعًا في البرمجة. في البرمجة، يُعد فهم أنواع البيانات التي يمكن تعديلها بشكل مباشر مقابل متى يجب إنشاء نسخة جديدة أمرًا ضروريًا للمهام الشائعة. وتتضمن هذه المهام كتابة الخوارزميات وبناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتصميم الفئات في البرمجة الموجهة للكائنات (OOP).

يؤثر الاختيار بين استخدام الكائنات القابلة للتغيير أو غير القابلة للتغيير على كيفية إدارة البيانات في الذاكرة، ومدى أمان مشاركتها أو تغييرها، وما إذا كانت قد تحدث آثار جانبية غير مقصودة. ولهذا السبب، يُعد مفهوم "القابل للتغيير مقابل غير القابل للتغيير" مفهومًا تأسيسيًّا لكل من المبرمجين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء.

على سبيل المثال، في لغة برمجة Python، تُعد القوائم والقواميس أنواعًا قابلة للتغيير. ويمكن إضافة العناصر أو إزالتها أو تعديلها داخل هذه الكائنات. في المقابل، فإن الكائنات مثل القيم المنطقية (القيم الصحيحة أو الخاطئة) أو المجموعات—المجموعات المرتبة مثل (1،2،3)—هي أنواع ثابتة. لا يمكن تغيير محتوياتها أو تحويرها دون إنشاء كائن جديد تمامًا.