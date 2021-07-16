ما هو نسيج هايبرليدجر؟

Hyperledger Fabric، وهو مشروع مفتوح المصدر من مؤسسة ®Linux، يُعدّ الإطار المعياري لتقنية سلسلة الكتل، وقد أصبح المعيار غير الرسمي لمنصات Blockchain Platform للمؤسسات.

تم تصميم Hyperledger Fabric ليكون بمثابة أساس لتطوير تطبيقات على مستوى المؤسسات واستراتيجيات الصناعة، وتستخدم البنية المعيارية المفتوحة لـ Hyperledger Fabric مكونات التوصيل والتشغيل لاستيعاب مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

تتعاون أكثر من 120000 منظمة و 15000 مهندس في Hyperledger Fabric. يؤدي هذا التعاون إلى اتباع نهج مميز للتوافق، مما يتيح الأداء على نطاق واسع والحفاظ على خصوصية البيانات التي تطلبها المؤسسات.

وباعتبار Hyperledger Fabric إطار عمل سلسلة الكتل المرن الذي يقف وراء منصة IBM Blockchain® Platform، فهو يساعد المبتكرين على إشعال فتيل تحول عالمي في مجال الأعمال.

كيف يعمل Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric هي منصة دفتر الأستاذ الموزعة المفتوحة على مستوى المؤسسات. يحتوي على عناصر تحكم متقدمة في الخصوصية بحيث يمكنك فقط مشاركة البيانات التي تريدها بين المشاركين في الشبكة المصرح لهم أو المعروفين.

توثق العقود الذكية العمليات التجارية التي ترغب في أتمتتها، حيث تُكتب الشروط التي تُنفَّذ ذاتيًا بين الأطراف في سطور من التعليمات البرمجية. توجد التعليمات البرمجية والاتفاقيات الواردة فيها عبر شبكة سلسلة الكتل الموزعة واللامركزية. المعاملات قابلة للتتبع وغير قابلة للتغيير، مما يعزز الثقة بين المنظمات ويمكّن الشركات من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشكل أسرع- مما يوفر الوقت ويقلل التكاليف والمخاطر.
فوائد Hyperledger Fabric
الشبكة المصرح بها

إنشاء ثقة لامركزية في شبكة من المشاركين المعروفين بدلا من شبكة مفتوحة من المشاركين المجهولين.
المعاملات السرية

شارك البيانات التي تريدها فقط مع الأطراف التي تريد مشاركتها معها.
بنية قابلة للتوصيل

خصِّص تقنية سلسلة الكتل لتلبية احتياجات الصناعة باستخدام بنية قابلة للتوصيل، بدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع.
من السهل البدء

قم ببرمجة العقود الذكية باللغات التي يعمل بها فريقك اليوم، بدلًا من تعلم اللغات والبنى المخصصة.
لماذا Hyperledger Fabric هو الإطار الذي تعمل عليه منصة IBM Blockchain Platform

يوصي موقع ®IBM الشركات بعدم إنشاء نظام سلسلة الكتل للإنتاج باستخدام المصدر المفتوح المجاني فقط. إلى جانب الموردين الآخرين، تقدم IBM توزيعات تجارية تتضمن الأدوات والدعم.

توفر منصة IBM Blockchain Platform، وهي النسخة التجارية من منصة Hyperledger Fabric من IBM، دعمًا مستمرًا متاحًا طوال اليوم وطوال الأسبوع وطوال العام. يتضمن ذلك اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) للحل مفتوح المصدر. يأتي مع مجموعة أدوات الإنتاجية الأكثر تقدماً لبناء نظام سلسلة الكتل الخاص بك وإدارته وتشغيله.

Hyperledger Fabric هو سلسلة كتل مفتوحة المصدر مصمم للأعمال التجارية

يستخدم المبتكرون في مجموعة متنوعة من الصناعات Hyperledger Fabric. وتشمل هذه الصناعات قطاعات مثل التمويل، والبنوك، والرعاية الصحية، وإنترنت الأشياء، وسلاسل التوريد، والتصنيع والتقنية، وكلها تهدف إلى إنشاء أطر عمل لسلسلة الكتل وقواعد تعليمات برمجية مفتوحة المصدر وموحدة على مستوى المؤسسات لتحقيق نتائج ملموسة في الأعمال.

  • الشركات جزء من Hyperledger: 148
  • عدد أسطر التعليمة البرمجية: 18.4 مليون 
حالات استخدام سلسلة الكتل
تعرف على كيفية قيام Farmer Connect و IBM Food Trust® بربط مزارعي القهوة وشاربي القهوة باستخدام تقنية سلسلة الكتل.
شاهد كيف توفر سلسلة الكتل معلومات فورية ومشتركة وموثوقة عن البضائع في الوقت الفعلي خلال عملية الشحن والاستلام.
الضمانات المصرفية: الانتقال من الورق إلى سلسلة الكتل
تعرَّف على كيفية قيام منصة Blockchain Platform الأولى من نوعها بتحويل عمليات الضمانات المصرفية، وتمكين جميع الأطراف من الحصول على ضمانات ملزمة قانونًا وإدارتها، وتقليل وقت الإصدار إلى يوم واحد.
استكشف قصة نجاح السحابة المتعددة لبرنامجي Vertrax وChateaux.
إعادة افتتاح الأماكن باستخدام التذاكر الرقمية بدون تلامس
اكتشف كيف يستخدم مركز Adrienne Arsht للفنون المسرحية في ميامي تقنية سلسلة الكتل لتوفير تذاكر رقمية آمنة بدون تلامس.
حلول ذات صلة
IBM Support for Hyperledger Fabric

الاستفادة من خبرة IBM. يقدم العضو المؤسس لمجتمع Hyperledger مفتوح المصدر الآن دعمًا لسلسلة الكتل مفتوحة المصدر الرائدة في الأعمال، مع اتفاقيات مستوى الخدمة والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

حلول الرعاية الصحية وعلوم الحياة باستخدام تقنية سلسلة الكتل

معالجة قضايا الثقة والشفافية وسلامة البيانات باستخدام الشبكات القائمة على سلسلة الكتل.

حلول سلسلة الكتل لسلسلة التوريد

حل المشكلات بشكل أسرع، وبناء الثقة وتقوية شبكات سلسلة التوريد باستخدام ®IBM Blockchain.

حلول سلسلة الكتل للتمويل التجاري

أعد ابتكار التجارة وتمويل التجارة من خلال خبرتنا في تنظيم الشبكات والمنصة الرائدة في الصناعة.

سلسلة الكتل للخدمات المالية

بناء ثقة أكبر للجميع، وتحقيق شفافية وبساطة وكفاءة جديدة لكل معاملة مالية.

سلسلة الكتل للحكومة

وفر الميزانية باستخدام عمليات الأتمتة الجديدة وشارك البيانات بشكل أكثر أمانًا واكتشف الرؤى من البيانات التي يتم جمعها بالفعل.

الموارد
ما هي تقنية سلسلة الكتل؟
سلسلة الكتل هي دفتر أستاذ مشترك غير قابل للتغيير لتسجيل المعاملات وتتبع الأصول وبناء الثقة.
ما هو أمن سلسلة الكتل؟
أمن سلسلة الكتل هو نظام شامل لإدارة المخاطر لشبكة سلسلة الكتل، باستخدام أطر عمل الأمن الإلكتروني وخدمات الضمان وأفضل الممارسات للحد من المخاطر ضد الهجمات والاحتيال.
تعزيز اعتماد سلسلة الكتل للأعمال
تعمل مؤسسة Hyperledger على تعزيز قابلية التشغيل البيني والتوحيد القياسي، مما يمهد الطريق للتبني الواسع النطاق لحلول سلسلة الكتل والثقة الرقمية الآمنة والقابلة للتطوير عبر الصناعات والقطاعات.
حالة الاتحاد في ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل
يشارك قادة الصناعة في مناقشة حول سلسلة الكتل للمطورين والقادة التقنيين.
اتخِذ الخطوة التالية

تستخدم حلول IBM Blockchain التقنية المعروفة باسم دفتر الأستاذ الموزع والبلوك تشين الخاصة بالمؤسسات لمساعدة العملاء على تعزيز المرونة التشغيلية والاتصال وتدفقات الإيرادات الجديدة. يمكنك أن تتجاوز حدود مجموعتك من خلال تبادل البيانات الشامل الموثوق به وأتمتة سير العمل.

 استكشاف حلول سلسلة الكتل