ما هو نسيج هايبرليدجر؟

Hyperledger Fabric، وهو مشروع مفتوح المصدر من مؤسسة ®Linux، يُعدّ الإطار المعياري لتقنية سلسلة الكتل، وقد أصبح المعيار غير الرسمي لمنصات Blockchain Platform للمؤسسات.
تم تصميم Hyperledger Fabric ليكون بمثابة أساس لتطوير تطبيقات على مستوى المؤسسات واستراتيجيات الصناعة، وتستخدم البنية المعيارية المفتوحة لـ Hyperledger Fabric مكونات التوصيل والتشغيل لاستيعاب مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.
تتعاون أكثر من 120000 منظمة و 15000 مهندس في Hyperledger Fabric. يؤدي هذا التعاون إلى اتباع نهج مميز للتوافق، مما يتيح الأداء على نطاق واسع والحفاظ على خصوصية البيانات التي تطلبها المؤسسات.
وباعتبار Hyperledger Fabric إطار عمل سلسلة الكتل المرن الذي يقف وراء منصة IBM Blockchain® Platform، فهو يساعد المبتكرين على إشعال فتيل تحول عالمي في مجال الأعمال.
Hyperledger Fabric هي منصة دفتر الأستاذ الموزعة المفتوحة على مستوى المؤسسات. يحتوي على عناصر تحكم متقدمة في الخصوصية بحيث يمكنك فقط مشاركة البيانات التي تريدها بين المشاركين في الشبكة المصرح لهم أو المعروفين.
توثق العقود الذكية العمليات التجارية التي ترغب في أتمتتها، حيث تُكتب الشروط التي تُنفَّذ ذاتيًا بين الأطراف في سطور من التعليمات البرمجية. توجد التعليمات البرمجية والاتفاقيات الواردة فيها عبر شبكة سلسلة الكتل الموزعة واللامركزية. المعاملات قابلة للتتبع وغير قابلة للتغيير، مما يعزز الثقة بين المنظمات ويمكّن الشركات من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشكل أسرع- مما يوفر الوقت ويقلل التكاليف والمخاطر.
إنشاء ثقة لامركزية في شبكة من المشاركين المعروفين بدلا من شبكة مفتوحة من المشاركين المجهولين.
شارك البيانات التي تريدها فقط مع الأطراف التي تريد مشاركتها معها.
خصِّص تقنية سلسلة الكتل لتلبية احتياجات الصناعة باستخدام بنية قابلة للتوصيل، بدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع.
قم ببرمجة العقود الذكية باللغات التي يعمل بها فريقك اليوم، بدلًا من تعلم اللغات والبنى المخصصة.
يوصي موقع ®IBM الشركات بعدم إنشاء نظام سلسلة الكتل للإنتاج باستخدام المصدر المفتوح المجاني فقط. إلى جانب الموردين الآخرين، تقدم IBM توزيعات تجارية تتضمن الأدوات والدعم.
توفر منصة IBM Blockchain Platform، وهي النسخة التجارية من منصة Hyperledger Fabric من IBM، دعمًا مستمرًا متاحًا طوال اليوم وطوال الأسبوع وطوال العام. يتضمن ذلك اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) للحل مفتوح المصدر. يأتي مع مجموعة أدوات الإنتاجية الأكثر تقدماً لبناء نظام سلسلة الكتل الخاص بك وإدارته وتشغيله.
يستخدم المبتكرون في مجموعة متنوعة من الصناعات Hyperledger Fabric. وتشمل هذه الصناعات قطاعات مثل التمويل، والبنوك، والرعاية الصحية، وإنترنت الأشياء، وسلاسل التوريد، والتصنيع والتقنية، وكلها تهدف إلى إنشاء أطر عمل لسلسلة الكتل وقواعد تعليمات برمجية مفتوحة المصدر وموحدة على مستوى المؤسسات لتحقيق نتائج ملموسة في الأعمال.
الاستفادة من خبرة IBM. يقدم العضو المؤسس لمجتمع Hyperledger مفتوح المصدر الآن دعمًا لسلسلة الكتل مفتوحة المصدر الرائدة في الأعمال، مع اتفاقيات مستوى الخدمة والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
معالجة قضايا الثقة والشفافية وسلامة البيانات باستخدام الشبكات القائمة على سلسلة الكتل.
حل المشكلات بشكل أسرع، وبناء الثقة وتقوية شبكات سلسلة التوريد باستخدام ®IBM Blockchain.
أعد ابتكار التجارة وتمويل التجارة من خلال خبرتنا في تنظيم الشبكات والمنصة الرائدة في الصناعة.
بناء ثقة أكبر للجميع، وتحقيق شفافية وبساطة وكفاءة جديدة لكل معاملة مالية.
وفر الميزانية باستخدام عمليات الأتمتة الجديدة وشارك البيانات بشكل أكثر أمانًا واكتشف الرؤى من البيانات التي يتم جمعها بالفعل.
تستخدم حلول IBM Blockchain التقنية المعروفة باسم دفتر الأستاذ الموزع والبلوك تشين الخاصة بالمؤسسات لمساعدة العملاء على تعزيز المرونة التشغيلية والاتصال وتدفقات الإيرادات الجديدة. يمكنك أن تتجاوز حدود مجموعتك من خلال تبادل البيانات الشامل الموثوق به وأتمتة سير العمل.