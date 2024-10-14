أمثلة على التقنية السحابية الهجينة وتطبيقاتها وحالات استخدامها

أعباء عمل وبنية تحتية وعمليات فريدة من نوعها لكل مؤسسة. لتحقيق هذه الغاية، تسمح استراتيجية التقنية السحابية الهجينة—أو التقنية السحابية المتعددة الهجينة— للمؤسسات بتخصيص الحلول لتلبية متطلباتها التقنية واحتياجات العمل.

فيما يلي ست حالات استخدام مقنعة توضح كيف يُسهم اعتماد التقنية السحابية الهجينة في تحقيق فوائد أعمال كبيرة.

1. التحول الرقمي

فيما يتعلق بالتحول الرقمي، توفر التقنية السحابية الهجينة طرقًا متعددة لتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بكل عبء من أعباء العمل. لنلقِ نظرة على سيناريوهين.

شهدت الحوسبة السحابية طلبًا متزايدًا بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19. حيث كانت الشركات في حاجة ملحة إلى تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات وتنفيذ عمليات أكثر مرونة للتعامل مع اضطرابات سلسلة التوريد واستيعاب العمل عن بُعد وتحسين خدمة التجارة الإلكترونية، ولذا لجأت إلى التقنية السحابية الهجينة لتلبية هذه الاحتياجات المفاجئة.

وفيما يتعلق بالعمل عن بُعد، يسمح حل التقنية السحابية الهجينة للمؤسسة بترحيل البيانات الحساسة إلى خوادمها المحلية الخاصة، مع إتاحة الوصول إلى البيانات والخدمات الرئيسية الموجودة على تقنية سحابية هجينة لأي موظف في أي مكان. ويوفر هذا الأمر المرونة والأمن والتوفر اللازم للموظفين من أجل الوصول الآمن إلى موارد الشركة وأدواتها مثل منصات إدارة العمل للتعاون داخل وخارج المؤسسة.

تعد المؤسسات المالية جزءًا من قطاع شديد التنظيم لا يزال يعتمد إلى حد ما على أنظمة قديمة (على سبيل المثال، المنصات القائمة على الكمبيوتر المركزي) للتعامل مع كمية كبيرة من البيانات الحساسة. ويوفر حل التقنية السحابية الهجينة طريقة بديلة مرنة للبنوك بهدف عزل هذه البيانات من خلال استضافة التطبيقات على تقنيات سحابية عامة متوافقة مع الصناعة المصرفية وتخزين المعلومات الحساسة محليًا في تقنية سحابية خاصة لديهم. كما تتيح التقنية السحابية الهجينة منهجيات عمليات التطوير للبنوك بهدف بناء حلول مخصصة في التطبيقات البرمجية التي تبسط العمليات البنكية وتقدم أفضل تجربة للعملاء (على سبيل المثال، تطبيقات بنكية للهواتف المحمولة سريعة وآمنة).

2. التعافي من الكوارث

تشتمل خطة التعافي من الكوارث على وسائل تقنية المعلومات وأفضل الممارسات المصممة لمنع أو تقليل فقدان البيانات وتعطل الأعمال الناتج عن الأحداث الكارثية. وتشمل الكوارث المحتملة أعطال المعدات أو الكوارث الطبيعية أو انقطاع التيار الكهربائي أو الهجمات الإلكترونية أو حالات الطوارئ المدنية أو الهجمات العسكرية. وتعتبر استراتيجية التعافي من الكوارث إلزامية على نطاق واسع للعديد من عمليات التشغيل في معظم المؤسسات.

تشتمل استراتيجية التقنية السحابية الهجينة في الغالب على خطة التعافي من الكوارث السحابية. تتضمن مثل هذه الخطة الاحتفاظ بالأنظمة والبيانات في سحابة خاصة وعمل نسخة احتياطية من تلك البنية التحتية على سحابة عامة. بحيث إنه في حال وقوع كارثة، تسطيع المؤسسة نقل أعباء العمل إلى التقنية السحابية العامة على نحوٍ مسلسل وسريع مع انقطاع بسيط واستمرار سير الأعمال.

ويعمل العديد من مزودي الخدمات السحابية في الوقت الحاضر على تقديم خدمات إدارة سحابية، مثل التعافي من الكوارث كخدمة (DRaas). حيث تتيح هذه الخدمة للمؤسسات نسخ بياناتها وبنيتها التحتية لتقنية المعلومات احتياطيًا واستضافتها على البنية التحتية لمزود خدمات سحابية خارجي. وعند وقوع كارثة، يمكن لمزود الخدمات السحابية تنفيذ خطة التعافي من الكوارث الخاصة بالشركة وتنسيقها لضمان استمرارية الأعمال.

3. التطوير والاختبار

توفر بيئة التقنية السحابية الهجينة مزايا واضحة لتطوير واختبار التطبيقات بلا حاجة إلى شراء أجهزة مادية محلية وإعدادها. تستخدم فرق عمليات التطوير بشكل متكرر منصة التقنية السحابية العامة وخدمات أخرى، مثل التخزين السحابي لاستضافة مشروعات التطوير. بالمقارنة مع إطلاق بيئة اختبارات في تقنية سحابية خاصة، فإن نهج التطوير/الاختبار في تقنية سحابية عامة يوفر التكاليف ويمنح المرونة وسرعة الوصول إلى السوق. وبمجرد أن يقوم فريق بتطوير تطبيق في تقنية سحابية عامة، قد يقرر الفريق ترحيله إلى بيئة سحابية خاصة، بناءً على احتياجات العمل أو عوامل الأمن.

يؤدي بناء الحلول وإجراء الاختبارات في بيئة تقنية سحابية عامة أيضًا إلى تطوير استراتيجية تحديث التطبيقات الشاملة للمؤسسة، بما يساعد في تطوير واختبار بنية الخدمات المصغرة المصممة للتطبيقات القديمة المتجانسة.

4. التدفق السحابي

تتعامل العديد من الشركات مع أعباء عمل ديناميكية معرضة في أي لحظة لارتفاعات هائلة ومفاجئة في طلبات الموارد (على سبيل المثال، موقع ويب للتجارة الإلكترونية أثناء التخفيضات في العطلات). وهنا يأتي دور التدفق السحابي، كأسلوب نشر للتقنية السحابية الهجينة. والتدفق السحابي عبارة عن تكوين بين التقنية السحابية العامة والخاصة التي تستخدم موازنة التحميل لإعادة توجيه عدد الزوار الزائد عن الحد. وعند وصول سعة التقنية السحابية الخاصة إلى 100%، فإن أعباء العمل الخارجية التي تفوق إمكانات الخوادم الخاصة للمؤسسة ستتدفق تلقائيًا إلى خدمات سحابية تابعة لأطراف خارجية.

وبالإضافة إلى تجنب انقطاع تطبيقات الأعمال أثناء الزيادات المفاجئة في أعباء العمل، يمكن للتدفق السحابي تحرير الموارد المحلية لتطبيقات أخرى وتقليل النفقات الرأسمالية المرتبطة بتكاليف البنية التحتية المحلية.

5. حوسبة الحافة

حوسبة الحافة عبارة عن إطار حوسبة موزَّع يضع أعباء العمل الحاسوبية أقرب ما يمكن إلى مصادر البيانات (مثل أجهزة إنترنت الأشياء). وتتمتع حوسبة الحافة بالعديد من التطبيقات التجارية الملائمة للأعمال، بداية من الصيانة التنبؤية في المصنع وصولاً إلى مراقبة المرضى داخل المستشفى.

لقد أصبحت حوسبة الحافة جزءًا مهمًا من بنية التقنية السحابية الهجينة خاصةً مع زيادة توزيع نقاط النهاية والتطبيقات والبيانات. تعمل حوسبة الحافة—وحوسبة الحافة للهاتف المحمول على شبكات الجيل الخامس— على إبقاء سعة الحوسبة أقرب إلى نقطة النهاية، ما يؤدي إلى زمن انتقال قصير وتوافر النطاق الترددي العالي.

لقد نتج عن استراتيجية التقنية السحابية الهجينة الحديثة مجتمعة مع حوسبة الحافة حلٌّ شاملٌ سلسٌ يسمح بالمرونة لتشغيل التطبيقات في مراكز البيانات الخاصة أو العامة وبالقرب من مصدر البيانات، ما يجلب موارد الحوسبة إلى المستخدمين النهائيين وأجهزة إنترنت الأشياء، وما إلى ذلك. وفي الحالات التي تتطلب نقل البيانات في زمن انتقال قصير—مثل تحليلات البيانات في المركبات ذاتية القيادة بلا سائق أو للحصول على رؤى عملاء التجزئة في الوقت الحقيقي—تُمكّن التقنية السحابية الهجينة العميل من تحديد البنية التحتية وخدمات التطبيقات بالقرب من مصدر البيانات.

6. التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي

يستمر الذكاء الاصطناعي في تغيير طريقة عمل الشركات للأحسن من خلال تبسيط العمليات وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف. فمن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات أتمتة المهام المتكررة لتوفير أعداد القوى العاملة لديها وتقليل الأخطاء وتحسين عملية اتخاذ القرار. تشكل بيئة التقنية السحابية الهجينة أساسًا مهمًا لقدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي أصبح أولوية قصوى للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

تتطلب النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي قوة حوسبة هائلة لمعالجة كميات كبيرة من البيانات في بيئة تدعم الأمن وسرعة قابلية التوسع. وتمكّن بنية التقنية السحابية الهجينة الشركات من توسيع نطاق موارد الحوسبة حسب الطلب وتخصيص الموارد خلال فترات ذروة الاستخدام.

هناك مخاوف رئيسية تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة؛ لا سيما من ناحية خصوصية البيانات وأمن البيانات والتهديدات الإلكترونية. توفر بيئة التقنية السحابية الهجينة للشركات المرونة اللازمة لتخزين ومعالجة البيانات الحساسة محليًا في بيئة سحابية خاصة، وبالتالي تتم حماية المعلومات من التهديدات الخارجية مع ضمان استيفاء المعايير التنظيمية.