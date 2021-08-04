البيانات الجغرافية المكانية معلومات تصف الأجسام أو الأحداث أو المعالم الأخرى ذات موقع على سطح الأرض أو بالقرب منه. عادةً ما تجمع البيانات الجغرافية المكانية بين معلومات الموقع (عادةً إحداثيات على الأرض) ومعلومات السمات (خصائص الجسم أو الحدث أو الظاهرة المعنية) والمعلومات الزمنية (الوقت أو المدة الزمنية التي يوجد فيها الموقع والسمات).

قد يكون الموقع المقدم ثابتًا على المدى القصير (على سبيل المثال، موقع جهاز، أو حدث زلزال، أو أطفال يعيشون في فقر) أو ديناميكيًا (على سبيل المثال، مركبة متحركة أو مشاة، أو انتشار مرض معدٍ).

تتضمن البيانات الجغرافية المكانية عادةً مجموعات كبيرة من البيانات المكانية المستمدة من العديد من المصادر المتنوعة بتنسيقات مختلفة ويمكن أن تشمل معلومات مثل بيانات التعداد السكاني وصور الأقمار الصناعية وبيانات الطقس وبيانات الهواتف المحمولة والصور المرسومة وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي. وتكون البيانات الجغرافية المكانية مفيدة للغاية عندما يمكن اكتشافها ومشاركتها وتحليلها واستخدامها بالاقتران مع البيانات التجارية التقليدية.

تُستخدم التحليلات الجغرافية المكانية لإضافة التوقيت والموقع إلى أنواع البيانات التقليدية ولإنشاء عروض مصورة للبيانات. يمكن أن تشمل العروض المصورة هذه خرائط ورسوم بيانية وإحصاءات وخرائط بيانية توضح التغيرات القديمة والتحولات الحالية. يتيح هذا السياق الإضافي الحصول على صورة أكثر اكتمالاً للأحداث. تظهر الرؤى التي قد تُغفل في جداول البيانات الضخمة في أنماط وصور مرئية سهلة الفهم. وهذا يجعل التنبؤات أسرع وأسهل وأكثر دقة.

تتعلق أنظمة المعلومات الجغرافية المكانية (GIS) بشكل خاص بالرسم الخرائطي المادي للبيانات ضمن تمثيل مرئي. على سبيل المثال، عندما توضع خريطة إعصار (تُظهر الموقع والوقت) فوق طبقة أخرى تُظهر المناطق المحتملة لضربات البرق، فإنك تشاهد تطبيقًا فعليًا لنظام المعلومات الجغرافية المكانية.