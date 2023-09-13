تتعرض سلاسل التوريد لضغوط هائلة. كقادة في سلسلة التوريد، شهدنا مستويات غير مسبوقة من الاضطراب تتمثل في تحديات مع شبكات شركائنا التجاريين في النظام البنائي، وحروب الرسوم الجمركية، والحروب الحقيقية والتغير الهائل في رأس المال البشري. يتقاعد كبار قادة سلسلة التوريد بأعداد قياسية. سواء كان مرحبًا به أم لا، فإن هناك تغييرًا على نطاق واسع يلوح في الأفق في مجالنا. وعندما اعتقدنا أن الأمور في طريقها للعودة إلى الوضع الطبيعي "الهجين" الجديد، يبدو أن تقنية جديدة مذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تستعد لإحداث ثورة هائلة في عالم العمليات مرة أخرى.

تتصدر التحذيرات المقلقة العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام حول الخطر الوجودي الذي تشكله تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على ثقافتنا ومجتمعنا. ولكننا كمبتكرين في مجال سلسلة التوريد، نعلم أن هناك تاريخًا حافلاً في تطبيق التقنيات لتحسين العمليات باستمرار. هل من المحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى "انقراض" سلسلة التوريد كما نعرفها؟ لا نعتقد ذلك. إن الطبيعة الأساسية لسلسلة التوريد هي طبيعة تطورية، وقد كانت كذلك منذ أن ولدت حرفتنا من رحم نظام Toyota Production System في الخمسينيات. في سلسلة التوريد، نتحمل مخاطر متعمدة ولكن محسوبة؛ ولا نغامر بكل شيء.

نظرًا إلى أن مهنتنا تتطلع إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، فسوف نتخذ بلا شك النهج نفسه. بهذه العقلية، نرى إمكانية حدوث تحسينات في التغيير التدريجي في الكفاءة والإنتاجية البشرية والجودة. لدى الذكاء الاصطناعي التوليدي كل الإمكانات للابتكار بما يتجاوز قيود العمليات والتكنولوجيا والأفراد الحالية إلى مستقبل تكون فيه سلاسل التوريد أساسية لتقديم نتائج تشغيلية وتجارب أكثر ثراءً للعملاء. لكن يجب أن نختار تبني هذه التقنية وجعلها جزءًا من نسيج كل ما نقوم به.