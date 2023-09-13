تتعرض سلاسل التوريد لضغوط هائلة. كقادة في سلسلة التوريد، شهدنا مستويات غير مسبوقة من الاضطراب تتمثل في تحديات مع شبكات شركائنا التجاريين في النظام البنائي، وحروب الرسوم الجمركية، والحروب الحقيقية والتغير الهائل في رأس المال البشري. يتقاعد كبار قادة سلسلة التوريد بأعداد قياسية. سواء كان مرحبًا به أم لا، فإن هناك تغييرًا على نطاق واسع يلوح في الأفق في مجالنا. وعندما اعتقدنا أن الأمور في طريقها للعودة إلى الوضع الطبيعي "الهجين" الجديد، يبدو أن تقنية جديدة مذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تستعد لإحداث ثورة هائلة في عالم العمليات مرة أخرى.
تتصدر التحذيرات المقلقة العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام حول الخطر الوجودي الذي تشكله تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على ثقافتنا ومجتمعنا. ولكننا كمبتكرين في مجال سلسلة التوريد، نعلم أن هناك تاريخًا حافلاً في تطبيق التقنيات لتحسين العمليات باستمرار. هل من المحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى "انقراض" سلسلة التوريد كما نعرفها؟ لا نعتقد ذلك. إن الطبيعة الأساسية لسلسلة التوريد هي طبيعة تطورية، وقد كانت كذلك منذ أن ولدت حرفتنا من رحم نظام Toyota Production System في الخمسينيات. في سلسلة التوريد، نتحمل مخاطر متعمدة ولكن محسوبة؛ ولا نغامر بكل شيء.
نظرًا إلى أن مهنتنا تتطلع إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، فسوف نتخذ بلا شك النهج نفسه. بهذه العقلية، نرى إمكانية حدوث تحسينات في التغيير التدريجي في الكفاءة والإنتاجية البشرية والجودة. لدى الذكاء الاصطناعي التوليدي كل الإمكانات للابتكار بما يتجاوز قيود العمليات والتكنولوجيا والأفراد الحالية إلى مستقبل تكون فيه سلاسل التوريد أساسية لتقديم نتائج تشغيلية وتجارب أكثر ثراءً للعملاء. لكن يجب أن نختار تبني هذه التقنية وجعلها جزءًا من نسيج كل ما نقوم به.
الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
دعونا نوضح أمرًا واحدًا منذ البداية: الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يشبه أي تقنية رأيناها من قبل في سلسلة التوريد. إنه بمنزلة تغيير جذري. لا تنساق وراء إغراء استبعاد الذكاء الاصطناعي التوليدي باعتباره تقنية أخرى من تقنيات تحديد الهوية باستخدام ترددات الراديو (RFID) أو سلسلة الكتل أو غيرها من تقنيات "دورة الضجيج". على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة عملنا في سلسلة التوريد جذريًا. سيعمل على أتمتة الأعمال المملة والروتينية والمعاملات التي تستهلك قدرًا هائلاً من الوقت المضاف ذي القيمة المنخفضة لمتخصصي المجال. وبدلاً من القضاء على القيمة الإنسانية، فإنه سيرفع من مستوى دور موظفينا ويمكنهم من إدارة الأعمال على أساس تنبئي واستباقي وتطلعي.
على الرغم من الاستثمارات الهائلة التي حظيت بها سلاسل التوريد لدينا على مدى العقود العديدة الماضية، فإنها لا تزال تُظهر الحاجة إلى إعادة ابتكار كبيرة اليوم. تظل العديد من هياكل سلسلة التوريد منعزلة وظيفيًا وتواجه صعوبة في التنفيذ الشامل والمتوقع من البداية إلى النهاية. غالبًا ما تكون التطبيقات والبيانات محاصرة داخل حدود إدارية. تشكل مثيلات تخطيط موارد المؤسسات المتعددة تحديات تتعلق بتجزئة الطلبات والالتزامات عبر أنظمة متباينة. تؤدي هذه العوامل مجتمعةً إلى تكاليف غير ضرورية، وزيادة زمن الانتقال، وتجربة عملاء دون المستوى الأمثل. ببساطة لا يوجد ما يكفي من الوقت أو الاستثمار للارتقاء بهذه الاستثمارات القديمة أو استبدالها. وهنا يكمن دور حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي (المبنية في السحابة وتربط البيانات من البداية إلى النهاية) في تحقيق قيمة جديدة هائلة مع الاستفادة من الاستثمارات التقنية القديمة وإطالة عمرها. يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي نقطة تحول إستراتيجية للمبتكرين في سلسلة التوريد وأول فرصة حقيقية للابتكار خارج قيود سلسلة التوريد التقليدية.
يجب تنسيق سلسلة التوريد الرائدة عبر سلسلة القيمة. يحتاج أصحاب المصلحة الداخليون والخارجيون إلى معلومات سريعة ودقيقة في متناول أيديهم لتخطيط سلاسل التوريد وإدارتها وتوجيهها. لتعزيز الإجراءات الشخصية والمعارف والرؤية، يجب استيعاب كميات كبيرة من البيانات (تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة إدارة المستودعات ونظام تحديد الهوية بترددات الراديو والتحليلات المرئية) وتطبيعها وتحليلها بسرعات عالية. الحاجة إلى سلاسل توريد مرنة وتنافسية وقادرة على الصمود لم تكن يومًا أكبر مما هي عليه اليوم.
تتطلب مواجهة هذه التحديات منصة أساسية يمكن للمؤسسات امتلاكها وتشكيلها وتوسيع نطاقها وفقًا لاحتياجات العمل. في IBM، تبنينا بيئة سحابية هجينة، وهي بنية قائمة على المكونات تعتمد على تقنيات مفتوحة. إن استيعاب كميات كبيرة من البيانات بسرعة ووضعها في سياقها لكل شخصية أمر مفروغ منه. تتعلم "الآلة" وتفكر وتنفذ المهام المتكررة بينما تسمح لمحترفي سلسلة التوريد بالتركيز على الأحداث التجارية عالية التأثير.
سيؤدي ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير طريقة تفكيرنا وعملنا. تقيد الحلول التقليدية المستخدمين في كيفية إشراك الكميات الكبيرة من بيانات المؤسسة واستخدامها والتحقيق فيها. في كثير من الأحيان، يصعب الوصول إلى البيانات. على الرغم من أن الروبوتات حاولت تسهيل الحصول على المعلومات، فإنها تعتمد على تدريب مكثف للنماذج، وغالبًا ما تقتصر على أسئلة "كيف". يجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي قوة التعلم الآلي إلى المهام اليومية من خلال الاستفادة من نماذج الأساس التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع البيانات المنظمة وغير المنظمة بشكل لم يسبق له مثيل. ما استغرق شهورًا من التدريب يستغرق أيامًا فقط الآن. يسمح مساعدنا الرقمي لسلسلة التوريد للمستخدمين بالتفاعل مع البيانات بطريقة حوارية لمراجعة بيانات المعاملات الضخمة، مثل مئات الآلاف من المستندات والصور المرئية. يمكن للمستخدمين الانتقال من الحصول على صورة شاملة لسلامة سلسلة التوريد إلى فهم معاملة معينة بمجرد السؤال. كما يحصلون على معلومات سياقية بالإضافة إلى بيانات واقعية (ملفات PDF وصور مرئية ومعلومات علامات RFID). ويصبح سؤال من مدير سلسلة التوريد ("أين يوجد لدي مخزون فائض؟") أو المشتري ("كيف حال أداء المورّد الخاص بي؟") سؤالاً بسيطًا بدلاً من أن يكون تمرينًا معقدًا في جمع التقارير المتباينة معًا.
من خلال إنشاء منصة مشتركة لجميع أصحاب المصلحة، يصبح تنسيق سلسلة التوريد جزءًا لا يتجزأ من المهام والعمليات اليومية. استنادًا إلى الركيزة الأساسية، يمكن للمؤسسات نشر حالات استخدام مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يسمح للمؤسسات بالتوسع بسرعة ومرونة في سوق سريع الوتيرة.
قبل بضع سنوات، في سلسلة التوريد الخاصة بشركة IBM، قررنا أن الذكاء الاصطناعي الحواري يمكن أن يساعد على التغلب على الحدود بين مجالات سلسلة التوريد المختلفة ويوفر منصة تعاون مع فرق المبيعات والموردين والشركاء. على هذه المنصة، يمكن لأي مستخدم معتمد الوصول إلى المعلومات الحساسة بطريقة بسيطة، باستخدام لغة طبيعية. لقد تمكنا من تحقيق رؤية واحدة للحقيقة في الوقت الفعلي يسهل الوصول إليها، مع رؤى فورية لإدارة تجربة العملاء، والعمل بمرونة والتفاعل مع اضطرابات السوق. على الرغم من الاضطرابات الكبيرة في ظل جائحة كورونا وما بعدها، فقد نجحت سلسلة التوريد الخاصة بشركة IBM في تلبية 100% من طلباتها وأوفت بوعودها.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي المتكامل على تسريع المحادثات البديهية بين صانعي القرار في سلسلة التوريد والمساعد الافتراضي، ما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة وقائمة على الحقائق. تُمكِّن هذه الابتكارات المتخصصين في سلسلة التوريد من التركيز على حل المشكلات المعقدة والتحسين المستمر لتصميمات مهام سير العمل وزيادة نماذج الذكاء الاصطناعي. إن إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي وقوة النماذج الأساسية إلى الحل الحالي هي خطوة طبيعية في تطور قدرات سلسلة التوريد لدينا.
تعلّم كيف يمكن للمديرين التنفيذيين تحقيق التوازن بين القيمة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي مقابل الاستثمار الذي يتطلبه والمخاطر التي يثيرها.
تعلّم المفاهيم الأساسية وطوّر مهاراتك من خلال المختبرات العملية والدورات التدريبية والمشاريع الموجهة والتجارب وغيرها.
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
لقد قمنا باستطلاع آراء 2000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
يُعَد IBM Granite مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي، وهي مصممة خصيصًا للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وضوابط الحماية.
تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.
استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.
أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.