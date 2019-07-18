خزنة التخزين: صعود وسقوط القرص المرن

بحلول عام 2025، من المتوقع أن تنمو البيانات العالمية لتصل إلى 175 زيتابايت. أي، 175 تريليون جيجابايت. ويُعَد هذا رقمًا مذهلًا بكل المقاييس - ومن المرجح أنه كان خارج نطاق التصوُّر في عام 1967، عندما بدأ فريق من مهندسي IBM بقيادة David L. Noble بالعمل على مشروع غيَّر عالم الحوسبة إلى الأبد.
للعلم، كان عام 1967 هو نفسه العام الذي أطلق فيه فريق Beatles ألبوم Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. وقد كانت أكثر أجهزة التكنولوجيا الاستهلاكية شُهرة هي راديو محمول يستغرق 14 ساعة لإعادة شحنه. وكانت السُحب للأمطار، وليست للبيانات. وكان الناس لا يزالون يستخدمون بطاقات الورق المثقوبة لإدخال المعلومات إلى أجهزة الكمبيوتر. بدأ Noble وفريقه بابتكار شيء قادر على أداء عمل الآلاف من بطاقات الورق المثقوبة.
كانت الأقراص المرنة الأولى ضخمة بحجم 8 بوصات، وكان التعامل معها وتخزينها صعبًا لأنها تتسخ بسهولة. وقد عالج Noble وفريقه هذه المشكلة من خلال تطوير أغلفة رقيقة ومتينة تحتوي على عنصر يمسح الغبار عن القرص. وبالتالي، ظهر القرص المرن بالشكل الذي نعرفه. على مر السنين، تقلَّص القرص المرن من 8 بوصات إلى 5 بوصات، ثم إلى 3 بوصات.
في عام 1977، عندما تم إطلاق جهاز Apple II مزوَّدًا بمحركَي أقراص مرنة بحجم ¼ 5 بوصات، كان ذلك إنجازًا كبيرًا في عالم الأجهزة الاستهلاكية. يمكن للشركات كتابة البرامج وأنظمة التشغيل وتوزيعها بسهولة عن طريق البريد أو في المتاجر. أصبح الكمبيوتر الشخصي متاحًا بشكل متزايد وسهل الاستخدام. جعلت الأقراص المرنة المعلومات قابلة للنقل - فكان بالإمكان حفظ المستندات على قرص مرن وفتحها على كمبيوتر آخر، كما يمكن للناس تبادل هذه الأقراص فيما بينهم. استمرت الأقراص المرنة في التمتع بشعبيتها والإقبال عليها حتى بداية الألفية الجديدة.
يقول Roger Kasten، مدير التمكين التقني للذاكرة والتخزين بالذاكرة الوميضية في IBM Systems على مستوى العالم: “قدَّم القرص المرن أول وسيلة سهلة حقًا لنقل الملفات". يقول: "في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كنا غالبًا نعتمد على ما يُعرَف باسم "Sneakernet" لنقل البيانات بين أجهزة الكمبيوتر". كل ما عليك فعله هو وضع البيانات على قرص مرن، والتوجُّه إلى زميل أو صديق، وتسليم القرص له، ليتمكن من نسخ البيانات إلى جهازه.
ثم، في عام 2011، توقفت جميع عمليات تصنيع الأقراص المرنة.
يقول Kasten: "في أوائل الألفية، ظهر محرك الأقراص USB الصغير، وخلال السنوات التالية، قضى إلى حد كبير على الأقراص المرنة كوسيلة رخيصة وسهلة لنقل البيانات".
كان القرص المرن التقليدي يستوعب حوالي ميجابايت واحد من المعلومات فقط. وهذا حجم ضئيل للغاية وفقًا لمعايير اليوم. لكن تذكَّر أنه في عام 1967 كان الناس لا يزالون يستخدمون بطاقات الورق المثقوبة لتغذية أجهزة الكمبيوتر بالمعلومات. أنجز القرص المرن عمل الآلاف من هذه البطاقات. والأهم من ذلك، أنه أشعل شرارة الابتكار التي غيَّرت الطريقة التي ننظر بها إلى التخزين اليوم.
يقول Kasten: “تقدَّم سريعًا إلى عام 2019، ونلاحظ أن خدمات التخزين السحابي قد حلت إلى حد كبير محل محركات USB الصغيرة كوسيلة مفضلة لنقل البيانات، ومع الاقتراب الوشيك لوصول تقنية الجيل الخامس، من المتوقع أن تؤدي السحابة دورًا أكبر في نقل البيانات”.
التكنولوجيا دائمًا في تقدُّم مستمر، وما يبدو اليوم تراجعًا للوراء قد يصبح غدًا ابتكارًا.
