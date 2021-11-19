وبوصفه ممارسة، فإن التحول المالي مناسبًا لفرق التمويل التي تسعى إلى تبسيط أنظمتها وتوحيدها وتحسينها من خلال إحداث تغيير في نهجها. في البداية، يصف التحول المالي المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة تصور الوظيفة المالية لتتماشى مع استراتيجية الشركة الشاملة.

قد يتكون التحول المالي من إعادة هيكلة نموذج التشغيل المالي وتنفيذه، ومنظمات المحاسبة والتمويل، وعمليات المحاسبة والتمويل. وقد يشمل أيضًا تعزيز القدرات المالية، وإعادة هيكلة الأنظمة المالية والمحاسبية، وخلق تآزر بين التقنيات ذات الصلة والفرق ذات المهارات المناسبة.