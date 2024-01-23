ما هو التوريد الأخلاقي؟

يضمن التوريد الأخلاقي أن يلتزم الموردون والبائعين بمعايير أخلاقية معينة، مثل دعم ممارسات العمل العادلة، وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي، وممارسة الاستدامة البيئية. غالبًا ما يتطلب تنفيذ التوريد الأخلاقي من المؤسسات وضع سياسات موحدة للتوريد وبذل العناية الواجبة بشأن الموردين المحتملين.
التوريد هو عملية تحديد وتقييم واختيار الموردين لتوفير المواد الخام والخدمات. يُعد أحد الخطوات الأولى لإدارة سلسلة التوريد—التعامل مع تدفق الإنتاج الكامل للسلعة أو الخدمة. يُستخدم مصطلح "توريد" بالتبادل مع مصطلح "مشتريات" بشكل متكرر، لكن التوريد هو عملية متميزة لسلسلة التوريد داخل قسم المشتريات. ونظرًا إلى ترابطهما، عادةً ما تتشارك استراتيجيات التوريد والمشتريات في أهداف ومقاييس متشابهة تشمل الاعتبارات الأخلاقية.
يشكل التوريد الأخلاقي جوهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، أو فكرة أن الشركات يجب أن تعمل وفقًا للمبادئ والسياسات التي تحدث تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع والبيئة. كما أنه أساسي للمؤسسات التي تتبع إطار عمل " خط الأساس الثلاثي"، والذي يشير إلى أن نتائج الأعمال لا ينبغي أن تقاس فقط بالنتائج المالية. وبدلاً من ذلك، يجب عليهم أيضًا مراعاة رفاهية الأشخاص والكوكب.
التوريد المسؤول هو عملية أخذ الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لجميع أنشطة التوريد والموردين في الاعتبار. تتحمل المؤسسات التي تمارس التوريد المسؤول مسؤولية ما يحدث في دورة حياة المنتج —من انبعاثات الكربون إلى حقوق العمال.
في التوريد المستدام والمشتريات المستدامة، يتم التركيز بشكل أكبر على التأثيرات البيئية للموردين والبائعين. تندرج هذه العمليات تحت مظلة التوريد المسؤول. وينطبق الشيء نفسه على التوريد الأخلاقي، والذي يشمل التأثيرات البيئية والاجتماعية لسلسلة التوريد بأكملها.
لا توجد حتى الآن مجموعة عالمية ومقننة من المعايير للمصادر الأخلاقية؛ وقد يكون لدى الممارسين للتوريد الأخلاقي مجموعة واسعة من الاعتبارات الأخلاقية. ومع ذلك، هناك بعض القوانين والسياسات التشريعية التي تمس التوريد الأخلاقي. على سبيل المثال، قانون الرق الحديث في المملكة المتحدة، وقانون الشفافية في سلاسل التوريد في كاليفورنيا، وخطط العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في عدة قارات بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا.
من المهم ملاحظة أن الموردين أو البائعين قد يدعون أنهم أخلاقيون في جانب واحد (مثل كونهم عضويين، أو معتمدين في التجارة العادلة أو الخالية من القسوة) ولكن قد لا يكونون أخلاقيين في جميع عملياتهم وسلاسل التوريد العالمية.
بشكل عام، المورد أو البائع غير الأخلاقي هو الذي:
ويشمل ذلك الموردين والبائعين الذين ينتجون مستويات عالية من انبعاثات الكربون، ويساهمون في إزالة الغابات، وإساءة معاملة الحيوانات، وسوء إدارة النفايات وأكثر من ذلك.
قد يقوم موردون أو بائعون مخادعون عمدًا بحجب أو إخفاء معلومات العقود؛ أو الكذب على العملاء والشركاء بشأن جودة المنتجات أو مصادرها أو مكوناتها؛ أو الانخراط في الرشوة وإساءة استخدام الأسرار التجارية.
قد يشمل عدم الالتزام بممارسات العمل العادلة عدم دفع أجر عادل أو استخدام الاتجار بالبشر أو عمالة الأطفال وكذلك عدم توفير ظروف عمل مناسبة أو آمنة.
وبعيداً عن كون التوريد الأخلاقي مفيداً للناس والكوكب، هناك حجج قوية لفوائده التجارية الملموسة أيضاً:
يمكن أن يؤدي التمسك بسياسة التوريد الأخلاقية القوية إلى تعزيز سمعة العلامة التجارية للمؤسسة. في السنوات الأخيرة، أصبح العملاء أكثر توجهاً نحو الهدف، حيث يختارون المنتجات والعلامات التجارية بناءً على مدى توافقها مع قيمهم. في الواقع، يمثلون الآن أكبر شريحة من السوق (44%). هؤلاء المستهلكون أذكياء ومستعدون لفحص الممارسات التجارية للتأكد من أن العلامة التجارية تفي بوعودها في مجالات مثل الاستدامة ومكافحة تغير المناخ وكذلك حقوق الإنسان. إذا كان المستهلكون راضين عما يجدونه، فمن المرجح أن يختاروا هذه العلامة التجارية على المنافسين ذوي الأسعار الأرخص..
يشير تقرير عام 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن ممارسات التوريد الأخلاقية يمكن أن تقلل من تكاليف سلسلة التوريد بنسبة تصل إلى 16%.1 يمكن أن تساهم ممارسات التوريد الأخلاقية المتعددة في هذا الانخفاض، مثل تقليل تكاليف النقل من خلال الاستعانة بمصادر محلية أو خفض تكاليف التشغيل عن طريق التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة أو مصادر طاقة متجددة.
يمكن أن يكون التوريد الأخلاقي نقطة انطلاق نحو اتباع التشريعات الجديدة والقائمة التي تفرض الشفافية حول تأثير مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للمؤسسة. على سبيل المثال، تتطلب توجيهات الإبلاغ عن استدامة الشركات (CSRD) التابع للاتحاد الأوروبي (EU) أن تفصح الشركات عن عملية العناية الواجبة الخاصة بها لتحديد وتخفيف الآثار الاجتماعية والبيئية في سلاسل القيمة وسلاسل التوريد الخاصة بها.
بما أنه لا توجد معايير أو قوانين رسمية توجه ممارسات التوريد الأخلاقي، فإن الطريقة التي تبني بها المؤسسة برنامجها الخاص بالتوريد الأخلاقي فريدة من نوعها. ومع ذلك، تبدأ العديد من المؤسسات بتأسيس عملية تدقيق قوية ثم الحفاظ على معاييرها من خلال عمليات تدقيق مستمرة.
لتطوير عملية التدقيق، قد تتطلع المؤسسات إلى المنافسين للحصول على أمثلة لسياسات أخلاقية مماثلة، ومدونات سلوك، وأفضل الممارسات. بعد ذلك، قد تستخدم الشركات هذه المعلومات، بالإضافة إلى سياساتها الحالية حول ممارسات مثل الاستدامة، لبناء معايير لتقييم الموردين المحتملين. وفي حال عدم وجود أي منها، يمكن للمؤسسات الرجوع إلى سياسات خارجية ذات سمعة طيبة، مثل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان. ثم، يمكن للمؤسسة دمج هذه المعايير—وكيف سيتم معالجة عدم الامتثال—مباشرة في عقود الموردين.
يجب على المؤسسات أن تكون مستعدة لاحتمال تورط مورد في ممارسات غير أخلاقية في أي وقت، بغض النظر عن أدائه السابق. لذلك، قد تختار المؤسسات مراقبة ممارسات الموردين طوال مدة العقد. تضمن عمليات التدقيق المستمرة الامتثال للاتفاقيات التعاقدية المتعلقة بالأخلاقيات وتسمح للمؤسسات بتحديد مجالات التحسين وتحديد الأهداف والبدء في اتخاذ إجراءات تصحيحية.
تساعد برمجيات إدارة مخاطر سلسلة التوريد (SCRM) المؤسسات في العثور على الموردين المناسبين ودعم سياسات التوريد الأخلاقي الخاصة بها. غالبًا ما توفر برمجيات إدارة مخاطر سلسلة التوريد رؤية للموردين في الوقت الفعلي وتتضمن معلومات وبيانات موردين موثوقة من جهات تحقق معترف بها في الصناعة لتقليل المخاطر. يقدم البعض تحليلات قوية وقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) للمراقبة المستمرة لامتثال الموردين للوائح التنظيمية. قد تشمل الميزات ما يلي:
استبيانات ومقاييس ومهام سير عمل موحدة عبر الصناعات يمكن أن تقلل المخاطر، بما في ذلك التهديدات السيبرانية.
استراتيجية إدارة مخاطر الموردين تتكامل مع مجموعات بيانات من جهات خارجية موثوقة للحد من المخاطر.
تحديث معلومات المورد والجهات الخارجية آليًا لجميع الأطراف المهتمة.
تضمن الأتمتة أن تكون بيانات تقييم مخاطر الموردين محدثة مع السوق.
قدرات تحليلية تعمل على إدارة صناعة القرار والتأهيل وخطط الطوارئ وعمليات دورة الحياة، بما في ذلك إعداد التقارير وإدارة التدقيق.
يقلل الأمان والشفافية وإمكانية تتبع بيانات الموردين من المخاطر التشغيلية.
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1 "Beyond Supply Chains Empowering Responsible Value Chains" (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، World Economic Forum, January 2015