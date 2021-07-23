ثلاثة اختلافات بين عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع

عمليات التطوير هي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تقصير دورة حياة تطوير البرمجيات وتسريع تسليم البرمجيات ذات الجودة الأعلى من خلال كسر الحواجز ووالجمع بين عمل فرق تطوير البرمجيات وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات وأتمتته.

تستخدم هندسة موثوقية الموقع (SRE) هندسة البرمجيات لأتمتة مهام عمليات تكنولوجيا المعلومات التي عادة ما يتم تنفيذها بواسطة مسؤولي النظام. وتشمل هذه المهام إدارة نظام الإنتاج وإدارة التغيير والاستجابة للحوادث.

هناك بعض أوجه التشابه بين عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع، ولكن هل تعرف ما هي الاختلافات؟ شاهد هذا الفيديو مع Bradley Knapp وهو يشرح: