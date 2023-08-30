دقة البيانات مقابل سلامة البيانات: أوجه التشابه والاختلاف

تُشير دقة البيانات إلى درجة صحة البيانات ودقتها وخلوها من الأخطاء. بعبارة أخرى، تقيس مدى قرب البيانات من قيمتها الحقيقية. تُعَد دقة البيانات جانبًا أساسيًا من جودة البيانات، حيث يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وخدمة عملاء ضعيفة، وعدم كفاءة تشغيلية. لا يمكن المبالغة في أهمية دقة البيانات. تضمن البيانات الدقيقة أن تستند هذه القرارات والاستراتيجيات إلى أساس متين، ما يقلل من مخاطر العواقب السلبية الناتجة عن ضعف جودة البيانات. هناك طرق مختلفة لضمان دقة البيانات. يتضمن التحقق من صحة البيانات فحص البيانات بحثًا عن الأخطاء والتناقضات وعدم الدقة، وغالبًا ما يستخدم قواعد أو خوارزميات محددة مسبقًا. يتضمن تنظيف البيانات تحديد وتصحيح الأخطاء والتناقضات وعدم الدقة في مجموعات البيانات. أخيرًا، يتضمن تنميط البيانات فحص مجموعات البيانات لاكتشاف الأنماط والتوجهات والحالات الشاذة التي قد تُشير إلى وجود بيانات غير دقيقة أو غير متسقة.
سلامة البيانات هي صيانة وضمان اتساق البيانات ودقتها وموثوقيتها طوال دورة حياتها. يضمن ذلك بقاء البيانات دون تغيير أو تضرّر عن حالتها الأصلية عند إنشائها أو نقلها أو تخزينها. تُعَد سلامة البيانات أمرًا بالغ الأهمية كي تثق المؤسسات بالبيانات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات، وللامتثال للمتطلبات التنظيمية.هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثِّر في سلامة البيانات، بما في ذلك الخطأ البشري وفشل النظام والتلاعب المتعمَّد. للحفاظ على سلامة البيانات، تطبِّق المؤسسات عمليات وضوابط مختلفة، مثل التحقق من صحة البيانات وضوابط الوصول والنسخ الاحتياطي وعمليات التدقيق.
تساعد عمليات التحقق من صحة البيانات على تحديد الأخطاء والتناقضات في البيانات، بينما تمنع ضوابط الوصول المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى البيانات أو تعديلها. تضمن النسخ الاحتياطية إمكانية استعادة البيانات في حالة فقدان البيانات أو تلفها، وتساعد عمليات التدقيق على التحقق من الحفاظ على سلامة البيانات طوال دورة حياتها.
غالبًا ما يتم تحقيق سلامة البيانات من خلال استخدام تقنيات كشف الأخطاء وتصحيحها، مثل مجموعات التحقق، وعمليات فحص التكرار الدورية، والتوقيعات الرقمية. تساعد هذه التقنيات على تحديد وتصحيح الأخطاء التي قد تكون حدثت أثناء نقل البيانات أو تخزينها.
دقة البيانات وسلامتها هما جانبان حاسمان لجودة البيانات. فلكلٍّ منهما دور كبير في ضمان قدرة المؤسسات على الثقة بالبيانات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات والتخطيط والعمليات. دون بيانات دقيقة وموثوق بها، قد تواجه الشركات تحديات متعددة، بما في ذلك اتخاذ قرارات غير صحيحة، وانخفاض الكفاءة، وزيادة خطر عدم الامتثال للأنظمة.
تمكِّن البيانات الدقيقة الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات واقعية. وهذا يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل، ووضع استراتيجيات أكثر فاعلية، وتحسين الكفاءة التشغيلية. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى اتخاذ قرارات خطأ، وهدر الموارد، وإلحاق ضرر محتمل بسمعة المؤسسة.
تضمن سلامة البيانات أن تظل البيانات متسقة ودقيقة وموثوق بها طوال دورة حياتها. وهذا ضروري للمؤسسات للحفاظ على الثقة في بياناتها، وكذلك للامتثال للمتطلبات التنظيمية. قد يؤدي تضرّر سلامة البيانات إلى معلومات غير دقيقة أو ناقصة، ما قد يؤثِّر سلبًا في اتخاذ القرارات والعمليات والامتثال التنظيمي.
في صناعات مثل الرعاية الصحية والمالية والتصنيع، تصبح أهمية دقة البيانات وسلامتها أكثر وضوحًا. تعتمد هذه الصناعات على بيانات دقيقة وموثوق بها لضمان سلامة المرضى، والحفاظ على الاستقرار المالي، وإنتاج منتجات عالية الجودة. قد يؤدي عدم الحفاظ على دقة البيانات وسلامتها في هذه الصناعات إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك حدوث ضرر للمرضى، وخسائر مالية، وتضرّر سمعة العلامة التجارية.
تُعَد دقة البيانات وسلامتها من العناصر الأساسية لجودة البيانات. كما ذكرنا سابقًا، تشمل جودة البيانات مجموعة من السمات، بما في ذلك الدقة والاتساق والاكتمال والالتزام بالوقت المناسب. تتسم البيانات عالية الجودة بالدقة والاتساق والموثوقية، ما يمكِّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق أهدافها.
يُعَد الحفاظ على دقة البيانات وسلامتها أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات للامتثال لمختلف اللوائح والمعايير الصناعية. على سبيل المثال، في مجال الخدمات المالية، تفرض اللوائح مثل قانون Sarbanes-Oxley واتفاقية Basel III على المؤسسات ضمان دقة وسلامة بياناتها المالية. قد يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات جسيمة، وزيادة التدقيق في عمليات المراجعة، وتضرُّر السمعة.
على الرغم من أن كلًا من دقة البيانات وسلامتها مرتبطتان بجودة البيانات وموثوقيتها، فإن لكل منهما تعريف مختلف:
على الرغم من أن دقة البيانات وسلامتها لهما أهداف متشابهة، فإن الأساليب المستخدمة لتحقيق كل منهما مختلفة.
من أساليب ضمان دقة البيانات ما يلي:
تشمل أساليب ضمان سلامة البيانات ما يلي:
