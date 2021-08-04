تُنتج تقنية سلسلة الكتل هيكلًا للبيانات يتمتع بخصائص أمان مضمَّنة. وتعتمد على مبادئ التشفير، واللامركزية، والتوافق، التي تضمن الثقة في المعاملات. في معظم شبكات سلسلة الكتل أو تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، يتم تنظيم البيانات في شكل كتل، تحتوي كل كتلة على معاملة واحدة أو مجموعة من المعاملات.

كل كتلة جديدة ترتبط بكل الكتل السابقة في سلسلة مشفرة بطريقة تجعل من شبه المستحيل التلاعب بها. يتم التحقق من جميع المعاملات داخل الكتل والموافقة عليها عبر آلية توافق، ما يضمن صحة كل معاملة ودقتها.

تمكِّن تقنية سلسلة الكتل اللامركزية من خلال مشاركة الأعضاء في شبكة موزعة. لا توجد نقطة فشل واحدة، ولا يمكن لمستخدم واحد تعديل سجلات المعاملات. ومع ذلك، تختلف تقنيات سلسلة الكتل في بعض الجوانب الأمنية الحساسة.