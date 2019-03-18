من وجهة نظر المسوّق، فإن مصطلح الويب أسهل بكثير في الاستيعاب من مصطلح "النظام العالمي لأجهزة الكمبيوتر المترابطة" أو حتى "الشبكة العالمية". من وجهة نظر عالم أصول الكلمة، فإن مصطلح Web 3.0 مشتق من الكلمة الطنانة التسويقية Web 2.0 التي اشتهر بها زميله المسوّق والتقني، Tim O’Reilly. في مقالته (الرابط موجود خارج ibm.com)، استخدم O’Reilly المصطلح لوصف التحول النموذجي بين أجيال الويب.

إن تطور هذه الكلمة الطنانة إلى Web 3.0 أمر مثير للجدل ولا يزال يتم تعريفه (يوجد الرابط خارج ibm.com) من قِبل المسوّقين اليوم. لذا، من وجهة نظري كمسوّق لسلسلة الكتل وخبير تقني تطوري، سأبذل قصارى جهدي لأضيف إلى مجموعة المعارف الحالية.

لنبدأ من جذر الشجرة التطورية، مع بداية ظهور شبكة الويب العالمية في أوائل تسعينيات القرن العشرين، حيث أخذتنا شبكة مترابطة من أجهزة الكمبيوتر باستخدام بروتوكولي الإنترنت TCP/IP وHTTP من الصفر إلى 1.0. أحدث Web 1.0 ثورة في قدرتنا على التواصل من خلال جعل التبادل السهل للمعلومات ممكنًا. كان هذا التكرار الأول للويب أحادي الاتجاه، ويستخدم فقط للاتصال الأساسي أحادي الاتجاه. ازدهرت شركات مثل Netscape وYahoo! وAOL في منصة تبادل المعلومات الناشئة هذه حيث كانت التطبيقات الأكثر شعبية عبارة عن صفحات ويب ثابتة تنشر معلومات من مصدر مركزي ورسائل البريد الإلكتروني.

أدت التكهنات الغزيرة حول هذه التقنية الجديدة إلى ظهور طفرة الاستثمار في الإنترنت في منتصف التسعينيات إلى أواخر التسعينيات. لقد أدى انفجار هذه الفقاعة في خريف عام 2001 إلى هبوط أغلب الشركات (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) المدرجة على مؤشر NASDAQ بنسبة 75% على الأقل. من رماد هذا الانهيار، ازدهرت المنصات التي حولت تدفق المعلومات ثنائية الاتجاه. وخلال هذه النهضة، التي أطلق عليها اسم Web 2.0 أو الويب الاجتماعي، أصبح الويب أكثر اجتماعية وديناميكية. لقد أتاحت ويكيبيديا المعرفة مفتوحة المصدر من مستخدميها، وربطتeBay بين المشترين والبائعين من مختلف أنحاء العالم، وسمح موقع LinkedIn للناس بمشاركة رأس المال الاجتماعي.

مع استمرار التقدم التكنولوجي على طول المنحنى الأسّي الذي فرضه قانون Moore، كيف سيبدو تطور Web 2.0؟ لقد تم افتراض العديد من النظريات من قِبل زملائنا من علماء التكنولوجيا التطورية، ولكن على غرار التنوع البيولوجي، ربما لن نعرف كيف سيبدو الجيل التالي من الويب دون إدراك متأخر. ومع ذلك، يمكننا أن نفترض أنه من المحتمل أن يكون هناك تقارب بين التقنيات الناشئة اليوم باعتبارها العناصر الرئيسية لـ Web 3.0: