تُعَد العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) شكلًا رقميًا للنقد الرسمي - الأموال الصادرة عن البنوك المركزية. تم تصميمه ليكون تمثيلًا رقميًا للعملة المادية للدولة. على عكس العملات المشفرة مثل Bitcoin أو Ethereum، فإن CBDC مدعومة من قِبل الحكومة وهي عملة قانونية. الهدف من CBDC هو تحسين كفاءة المدفوعات وتقليل تكلفة طباعة النقد المادي وتخزينه ونقله.

تعمل CBDC على شبكة سلسلة كتل آمنة وشفافة، وتستخدم تقنية سلسلة الكتل لإنشاء سجل غير قابل للتغيير لجميع المعاملات. وهذا يعني أن جميع المعاملات يتم تسجيلها في سجل لامركزي، ما يجعل من المستحيل تعديل البيانات أو العبث بها.

من ناحية أخرى، تستخدم سلسلة الكتل تقنية السجلات الموزعة (DLT) التي تمكِّن من تسجيل المعاملات بشكل آمن وشفاف. تتكون من شبكة لامركزية من أجهزة الكمبيوتر، يحتفظ كل منها بنسخة من السجل. عند إضافة أي معاملة جديدة إلى السجل، تستخدم شبكة أجهزة الكمبيوتر خوارزميات تشفير معقدة للتحقق منها وإضافتها إلى سلسلة المعاملات القائمة بطريقة تضمن نزاهة السجل.

تتميز تقنية سلسلة الكتل بالشفافية والأمان والثبات. تكون المعاملات المسجلة على سلسلة الكتل مرئية لجميع المشاركين في الشبكة، ما يجعلها نظامًا شفافًا للغاية. لهذه التقنية العديد من التطبيقات المحتملة في الصناعات المالية، وإدارة سلسلة التوريد، وأنظمة التصويت وغيرها. ويُنظر إليها على أنها تقنية واعدة لزيادة الشفافية والحد من الاحتيال وتمكين المعاملات الآمنة بين النظراء دون الحاجة إلى وسطاء.