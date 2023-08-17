تمكِّن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) وتقنية سلسلة الكتل من مستقبل المدفوعات.

شخص يدفع عن طريق بطاقة ائتمان باستخدام وضع عدم التلامس باستخدام جهاز محمول وخطوط لا حصر لها في الخلفية

لقد أحدثت تقنية سلسلة الكتل تغييرًا جذريًا في العالم المالي، حيث مكَّنت المعاملات المباشرة بين الأطراف دون الحاجة إلى وسطاء. وأضاف إدخال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) بُعدًا جديدًا لتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، ما يغيّر مستقبل المدفوعات للشركات والأفراد.

منذ فترة، بدأت البنوك والحكومات في تحويل اهتمامها تجاه استخدام الأصول الرقمية في عملياتها واقتصاداتها. ويمثل القرار التنفيذي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة، "التطوير المسؤول للأصول الرقمية"، أحد أمثلة الاعتراف العلني بالحاجة إلى التطوير الحكيم لهذه الأصول. تسعى البنوك والحكومات بنشاط نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) لأنها تشكِّل بديلًا أكثر أمانًا للعملات المشفّرة.

تؤدي العملة الرقمية وتقنية سلسلة الكتل إلى تعزيز النزاهة والكفاءة.

تُعَد العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) شكلًا رقميًا للنقد الرسمي - الأموال الصادرة عن البنوك المركزية. تم تصميمه ليكون تمثيلًا رقميًا للعملة المادية للدولة. على عكس العملات المشفرة مثل Bitcoin أو Ethereum، فإن CBDC مدعومة من قِبل الحكومة وهي عملة قانونية. الهدف من CBDC هو تحسين كفاءة المدفوعات وتقليل تكلفة طباعة النقد المادي وتخزينه ونقله.

تعمل CBDC على شبكة سلسلة كتل آمنة وشفافة، وتستخدم تقنية سلسلة الكتل لإنشاء سجل غير قابل للتغيير لجميع المعاملات. وهذا يعني أن جميع المعاملات يتم تسجيلها في سجل لامركزي، ما يجعل من المستحيل تعديل البيانات أو العبث بها.

من ناحية أخرى، تستخدم سلسلة الكتل تقنية السجلات الموزعة (DLT) التي تمكِّن من تسجيل المعاملات بشكل آمن وشفاف. تتكون من شبكة لامركزية من أجهزة الكمبيوتر، يحتفظ كل منها بنسخة من السجل. عند إضافة أي معاملة جديدة إلى السجل، تستخدم شبكة أجهزة الكمبيوتر خوارزميات تشفير معقدة للتحقق منها وإضافتها إلى سلسلة المعاملات القائمة بطريقة تضمن نزاهة السجل.

تتميز تقنية سلسلة الكتل بالشفافية والأمان والثبات. تكون المعاملات المسجلة على سلسلة الكتل مرئية لجميع المشاركين في الشبكة، ما يجعلها نظامًا شفافًا للغاية. لهذه التقنية العديد من التطبيقات المحتملة في الصناعات المالية، وإدارة سلسلة التوريد، وأنظمة التصويت وغيرها. ويُنظر إليها على أنها تقنية واعدة لزيادة الشفافية والحد من الاحتيال وتمكين المعاملات الآمنة بين النظراء دون الحاجة إلى وسطاء.

العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) والمستقبل الآمن والشامل للمدفوعات

تمتلك CBDC القدرة على تغيير مستقبل المدفوعات. يمكن استخدامها لإنشاء أموال قابلة للبرمجة يمكن إنفاقها فقط على أشياء محددة. على سبيل المثال، يمكن للحكومة إصدار حزمة تحفيز لا يمكن إنفاقها إلا على سلع وخدمات معينة. وسيضمن ذلك إنفاق الأموال بالطريقة المقصودة ويقلل من مخاطر الاحتيال.

يمكن أن تحسِّن CBDC الشمول المالي أيضًا. فوفقًا للبنك الدولي، هناك نحو 1.7 مليار شخص لا يحصلون على الخدمات المالية الأساسية. ويمكن أن تحل CBDC هذه المشكلة من خلال توفير عملة رقمية يمكن لأي شخص يمتلك هاتفًا ذكيًا استخدامها، دون الحاجة إلى حساب مصرفي.

عندما يستخدم حامل عملة CBDC هاتفه كوسيلة للمعاملات، يصبح من الضروري إنشاء رابط قوي بين هويته الرقمية والجهاز الذي يستخدمه. وهذا الرابط ضروري لضمان مشاركة الطرف الصحيح في المعاملة، ما يقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز الثقة في المنظومة. ومع ذلك، يمكن لـ CBDC والهوية الرقمية العمل معًا لتحسين الشمول المالي. وفيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها:

  • التحديد الموثوق به: توفِّر الهوية الرقمية وسيلة للتعرُّف الموثوق به على الأفراد المشاركين في المعاملات المالية. فمن خلال ربط هوية الشخص الرقمية الفريدة بمحفظة CBDC الخاصة به، يمكن للبنك المركزي التحقق من هويته وبناء الثقة في نظام المدفوعات الرقمية.
  • الوصول إلى الخدمات المالية: يفتقر العديد من الأفراد، خاصةً في المناطق المحرومة أو النائية، إلى الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية. ومن خلال تمكين معاملات CBDC على الهواتف المحمولة، يمكن للأفراد المشاركة في النظام المالي الرسمي دون الحاجة إلى حساب مصرفي فعلي. هذا يوسِّع نطاق الخدمات المالية لتشمل الفئات التي لا تتعامل مع البنوك أو قليلة التعامل معها، ما يعزز الشمول المالي.
  • المعاملات الآمنة: من خلال تأمين الهوية الرقمية والتحقق من الجهاز، تصبح معاملات CBDC أكثر أمانًا. ويضمن ذلك أن الأفراد المصرح لهم فقط هم مَن يمكنهم الوصول إلى محفظة CBDC على هواتفهم واستخدامها، ما يقلل من مخاطر سرقة الهوية والاحتيال. يعزز هذا الأمان الثقة في النظام، ما يشجع الأفراد على تبنّي CBDC والمشاركة في المعاملات المالية الرقمية.
  • منظومة رقمية شاملة: عندما تقترن CBDC بالهوية الرقمية، يمكنها تمكين التشغيل البيني بين مختلَف الخدمات المالية الرقمية. ويُتيح ذلك للأفراد ربط محفظة CBDC الخاصة بهم مع منصات رقمية أخرى، مثل التجارة الإلكترونية أو خدمات الإقراض الرقمي أو التأمين. يؤدي هذا التكامل إلى إنشاء بيئة رقمية شاملة، ما يمكِّن الأفراد من الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية بسهولة وأمان.

وعلاوةً على ذلك، يمكن أن تقلل CBDC من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن استخدام تقنية سلسلة الكتل لإنشاء سجل غير قابل للتغيير لجميع المعاملات، ما يجعل من السهل تتبُّع حركة الأموال وتحديد الأنشطة المشبوهة.

تمثِّل CBDC فرصة كبيرة للقطاع المالي

تُعَد CBDC تطورًا حديثًا نسبيًا في عالم المال، وقد أدى ظهورها إلى توفير عدة فرص في السوق:

  • تحسين أنظمة الدفع: تستطيع CBDC تحسين أنظمة الدفع من خلال توفير طريقة دفع آمنة وسريعة ومنخفضة التكلفة. ويمكنها أن تحل محل النقود النقدية (التي تكلِّف أكثر في الإنتاج والإدارة) بعملة رقمية يمكن نقلها بسهولة بين الأطراف.
  • زيادة الكفاءة: تقلِّل CBDC من الحاجة إلى الوسطاء في عملية الدفع، ما يؤدي إلى خفض تكاليف المعاملات وزيادة السرعة.
  • تعزيز السياسة النقدية: يمكن لـ CBDC أن تمنح البنوك المركزية سيطرة أفضل على السياسة النقدية من خلال تمكينها من التحكم المباشر في عرض النقود وسرعتها، ومنحها رؤية واضحة لتدفقات المدفوعات. يمكن للبنوك المركزية تقييم الأداء من خلال السلوك الاقتصادي في الوقت الفعلي بدلًا من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة لتقييم سلامة الاقتصاد.
  • نماذج الأعمال الجديدة: يمكن أن يؤدي إدخال CBDC إلى إنشاء نماذج أعمال جديدة (مثل المحافظ الرقمية وحلول الدفع متعددة القنوات) التي يمكن أن توفِّر قيمة للمستهلكين والشركات.

قد تكون CBDC هي مستقبل المدفوعات، وسيكون من المدهش أن نرى كيف تتطور السوق مع بدء المزيد من البنوك المركزية باستكشاف هذه التقنية واعتمادها. ولديها القدرة على إحداث تغيير جذري في العالم المالي من خلال توفير عملة رقمية أكثر كفاءة وأمانًا وشفافية.

