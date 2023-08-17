لقد أحدثت تقنية سلسلة الكتل تغييرًا جذريًا في العالم المالي، حيث مكَّنت المعاملات المباشرة بين الأطراف دون الحاجة إلى وسطاء. وأضاف إدخال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) بُعدًا جديدًا لتقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، ما يغيّر مستقبل المدفوعات للشركات والأفراد.
منذ فترة، بدأت البنوك والحكومات في تحويل اهتمامها تجاه استخدام الأصول الرقمية في عملياتها واقتصاداتها. ويمثل القرار التنفيذي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة، "التطوير المسؤول للأصول الرقمية"، أحد أمثلة الاعتراف العلني بالحاجة إلى التطوير الحكيم لهذه الأصول. تسعى البنوك والحكومات بنشاط نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) لأنها تشكِّل بديلًا أكثر أمانًا للعملات المشفّرة.
تُعَد العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) شكلًا رقميًا للنقد الرسمي - الأموال الصادرة عن البنوك المركزية. تم تصميمه ليكون تمثيلًا رقميًا للعملة المادية للدولة. على عكس العملات المشفرة مثل Bitcoin أو Ethereum، فإن CBDC مدعومة من قِبل الحكومة وهي عملة قانونية. الهدف من CBDC هو تحسين كفاءة المدفوعات وتقليل تكلفة طباعة النقد المادي وتخزينه ونقله.
تعمل CBDC على شبكة سلسلة كتل آمنة وشفافة، وتستخدم تقنية سلسلة الكتل لإنشاء سجل غير قابل للتغيير لجميع المعاملات. وهذا يعني أن جميع المعاملات يتم تسجيلها في سجل لامركزي، ما يجعل من المستحيل تعديل البيانات أو العبث بها.
من ناحية أخرى، تستخدم سلسلة الكتل تقنية السجلات الموزعة (DLT) التي تمكِّن من تسجيل المعاملات بشكل آمن وشفاف. تتكون من شبكة لامركزية من أجهزة الكمبيوتر، يحتفظ كل منها بنسخة من السجل. عند إضافة أي معاملة جديدة إلى السجل، تستخدم شبكة أجهزة الكمبيوتر خوارزميات تشفير معقدة للتحقق منها وإضافتها إلى سلسلة المعاملات القائمة بطريقة تضمن نزاهة السجل.
تتميز تقنية سلسلة الكتل بالشفافية والأمان والثبات. تكون المعاملات المسجلة على سلسلة الكتل مرئية لجميع المشاركين في الشبكة، ما يجعلها نظامًا شفافًا للغاية. لهذه التقنية العديد من التطبيقات المحتملة في الصناعات المالية، وإدارة سلسلة التوريد، وأنظمة التصويت وغيرها. ويُنظر إليها على أنها تقنية واعدة لزيادة الشفافية والحد من الاحتيال وتمكين المعاملات الآمنة بين النظراء دون الحاجة إلى وسطاء.
تمتلك CBDC القدرة على تغيير مستقبل المدفوعات. يمكن استخدامها لإنشاء أموال قابلة للبرمجة يمكن إنفاقها فقط على أشياء محددة. على سبيل المثال، يمكن للحكومة إصدار حزمة تحفيز لا يمكن إنفاقها إلا على سلع وخدمات معينة. وسيضمن ذلك إنفاق الأموال بالطريقة المقصودة ويقلل من مخاطر الاحتيال.
يمكن أن تحسِّن CBDC الشمول المالي أيضًا. فوفقًا للبنك الدولي، هناك نحو 1.7 مليار شخص لا يحصلون على الخدمات المالية الأساسية. ويمكن أن تحل CBDC هذه المشكلة من خلال توفير عملة رقمية يمكن لأي شخص يمتلك هاتفًا ذكيًا استخدامها، دون الحاجة إلى حساب مصرفي.
عندما يستخدم حامل عملة CBDC هاتفه كوسيلة للمعاملات، يصبح من الضروري إنشاء رابط قوي بين هويته الرقمية والجهاز الذي يستخدمه. وهذا الرابط ضروري لضمان مشاركة الطرف الصحيح في المعاملة، ما يقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز الثقة في المنظومة. ومع ذلك، يمكن لـ CBDC والهوية الرقمية العمل معًا لتحسين الشمول المالي. وفيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها:
وعلاوةً على ذلك، يمكن أن تقلل CBDC من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن استخدام تقنية سلسلة الكتل لإنشاء سجل غير قابل للتغيير لجميع المعاملات، ما يجعل من السهل تتبُّع حركة الأموال وتحديد الأنشطة المشبوهة.
تُعَد CBDC تطورًا حديثًا نسبيًا في عالم المال، وقد أدى ظهورها إلى توفير عدة فرص في السوق:
قد تكون CBDC هي مستقبل المدفوعات، وسيكون من المدهش أن نرى كيف تتطور السوق مع بدء المزيد من البنوك المركزية باستكشاف هذه التقنية واعتمادها. ولديها القدرة على إحداث تغيير جذري في العالم المالي من خلال توفير عملة رقمية أكثر كفاءة وأمانًا وشفافية.
