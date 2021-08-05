ما هي سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي؟

تشير "سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي" إلى تقارب هاتين التقنيتين، مما يجلب قيمة جديدة للأعمال من خلال تحقيق الأصالة والزيادة والأتمتة.
سلسلة الكتل هو دفتر مشترك غير قابل للتغيير يوفر تبادلًا فوريًا ومشتركًا وشفافًا للبيانات المشفرة في وقت واحد لأطراف متعددة أثناء بدء المعاملات وإكمالها. يمكن لشبكة سلسلة الكتل تتبع الطلبات والمدفوعات والحسابات والإنتاج وغير ذلك الكثير. ونظراً لأن الأعضاء المصرح لهم يتشاركون عرضًا واحدًا للحقيقة، فإنهم يكتسبون الثقة في معاملاتهم مع الشركات الأخرى، إلى جانب الكفاءات والفرص الجديدة.
الذكاء الاصطناعي (AI) يستخدم أجهزة الكمبيوتر وبياناتها وفي بعض الأحيان الآلات ليتمكن من تقليد قدرات العقل البشري في حل المشكلات واتخاذ القرار. يشمل الذكاء الاصطناعي المجالات الفرعية للتعلم الآلي والتعلم العميق، والتي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يتم تدريبها على البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات. تشمل فوائد الذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المتكررة، وتحسين عملية اتخاذ القرارات، وتحسين تجربة العملاء.
المصداقية
يوفر سجل سلسلة الكتل الرقمي نظرة ثاقبة على إطار عمل الذكاء الاصطناعي ومصدر البيانات التي يستخدمها، مما يعالج التحدي المتمثل في الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير. تساعد هذه الرؤية على تحسين الثقة في سلامة البيانات وفي التوصيات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. يوفر استخدام سلسلة الكتل لتخزين نماذج الذكاء الاصطناعي وتوزيعها مسارًا للتدقيق، ويمكن أن يؤدي الجمع بين سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي إلى تعزيز أمن البيانات.
التعزيز
يمكن للذكاء الاصطناعي قراءة البيانات وفهمها وربطها بسرعة مذهلة وشاملة، مما يوفر مستوى جديدًا من الذكاء لشبكات الأعمال القائمة على سلسلة الكتل. من خلال توفير إمكانية الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات من داخل المؤسسة وخارجها، تساعد سلسلة الكتل على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي لتوفير رؤى أكثر قابلية للتنفيذ، وإدارة استخدام البيانات ومشاركة النماذج، وإنشاء اقتصاد بيانات شفاف وجدير بالثقة.
الأتمتة
الذكاء الاصطناعي، يمكن للأتمتة وسلسلة الكتل أن تحققا قيمة جديدة العمليات التجارية التي تشمل أطرافًا متعددة؛ مما يؤدي إلى إزالة الاحتكاك والتسريع وزيادة الكفاءة. على سبيل المثال، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المضمنة في العقود الذكية التي يتم تنفيذها على سلسلة الكتل اتخاذ الإجراءات التالية:
في جميع الصناعات، يوفر إدخال الذكاء الاصطناعي في سلسلة الكتل فرصًا جديدة في جميع المجالات
يساعد الذكاء الاصطناعي في تطوير كل مجال تقريبًا في مجال الرعاية الصحية، بدءًا من ظهور رؤى العلاج ودعم احتياجات المستخدم إلى تحديد الرؤى استنادًا إلى بيانات المرضى والكشف عن الأنماط. بفضل التعامل مع بيانات المرضى على سلسلة الكتل، بما في ذلك السجلات الصحية الإلكترونية، يمكن للمؤسسات العمل معًا لتحسين الرعاية مع حماية خصوصية المريض.
يمكن لسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي في صناعة الأدوية تزويد سلسلة توريد الأدوية بالرؤية وإمكانية التتبع مع زيادة معدل نجاح التجارب السريرية بشكل كبير. حيث يتيح الجمع بين تحليل البيانات المتقدم وإطار العمل اللامركزي للتجارب السريرية سلامة البيانات والشفافية وتتبع المرضى وإدارة الموافقات وأتمتة المشاركة في التجارب وجمع البيانات.
تعمل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي على إحداث تحول في صناعة الخدمات المالية من خلال تمكين الثقة وإزالة الاحتكاك من المعاملات متعددة الأطراف وتسريع إنجاز المعاملات. النظر في عملية القرض. يستطيع مقدمو الطلبات منح الموافقة على الوصول إلى السجلات الشخصية المخزنة على سلسلة الكتل. حيث إن الثقة في البيانات والعمليات المؤتمتة المستخدمة لتقييم التطبيق تساعدان على زيادة عمليات إتمام البيع واختتام المعاملات وتحسين رضا العملاء.
من خلال رقمنة العمليات الورقية إلى حد كبير، وجعل البيانات قابلة للمشاركة وجديرة بالثقة، وإضافة الذكاء والأتمتة لتنفيذ المعاملات، يعمل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل على تحويل سلاسل التوريد عبر الصناعات وخلق فرص جديدة. على سبيل المثال، يمكن للشركة المصنّعة تتبع بيانات انبعاثات الكربون على مستوى المنتج أو الأجزاء، مما يضيف الدقة والذكاء إلى جهود إزالة الكربون.
