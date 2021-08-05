ما هي سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي؟

المصداقية

يوفر سجل سلسلة الكتل الرقمي نظرة ثاقبة على إطار عمل الذكاء الاصطناعي ومصدر البيانات التي يستخدمها، مما يعالج التحدي المتمثل في الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير. تساعد هذه الرؤية على تحسين الثقة في سلامة البيانات وفي التوصيات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. يوفر استخدام سلسلة الكتل لتخزين نماذج الذكاء الاصطناعي وتوزيعها مسارًا للتدقيق، ويمكن أن يؤدي الجمع بين سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي إلى تعزيز أمن البيانات.

التعزيز

يمكن للذكاء الاصطناعي قراءة البيانات وفهمها وربطها بسرعة مذهلة وشاملة، مما يوفر مستوى جديدًا من الذكاء لشبكات الأعمال القائمة على سلسلة الكتل. من خلال توفير إمكانية الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات من داخل المؤسسة وخارجها، تساعد سلسلة الكتل على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي لتوفير رؤى أكثر قابلية للتنفيذ، وإدارة استخدام البيانات ومشاركة النماذج، وإنشاء اقتصاد بيانات شفاف وجدير بالثقة.

الأتمتة

الذكاء الاصطناعي، يمكن للأتمتة وسلسلة الكتل أن تحققا قيمة جديدة العمليات التجارية التي تشمل أطرافًا متعددة؛ مما يؤدي إلى إزالة الاحتكاك والتسريع وزيادة الكفاءة. على سبيل المثال، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المضمنة في العقود الذكية التي يتم تنفيذها على سلسلة الكتل اتخاذ الإجراءات التالية: