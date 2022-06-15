ما المقصود بمصطلح BizOps؟

يجمع BizOps بين عمليات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مستخدمًا البيانات لربط الأهداف التجارية ومؤشرات الأداء الرئيسية بعمليات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة والعكس صحيح.

لنفترض أن لديك هدفًا تجاريًا يتمثل في إكمال جميع الطلبات في غضون 24 ساعة. سيركز "الطيار الآلي" على مراقبة أحداث الأعمال من عمليات الطلبات والعمليات التجارية للطلب والتنفيذ. كما سيراقب أحداث تكنولوجيا المعلومات من الأنظمة التي تنفذ تلك العمليات. مع ما يكفي من الوقت والتدريب والبيانات، يمكن أن يتنبأ حل BizOps الخاص بك بموعد فقدان مؤشر الأداء الرئيسي على مدار 24 ساعة، مع شرح السبب وكيفية التحسين.ؤ

هذا المفهوم ليس جديدًا. الجديد هو مدى فعالية جمع هذه العناصر معًا الآن، بفضل الكم الهائل من البيانات التي تولدها وتجمعها عبر التحول الرقمي. "الكثير من الأعمال الآن يتم تنفيذها من خلال تكنولوجيا المعلومات،" يقول Bailey. "فكر في البنوك المادية التي تنتقل إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبيع بالتجزئة المادي الذي يتحول إلى التجارة الإلكترونية. وبالنسبة إلى جوانب الأعمال التي لم تنفذ في تكنولوجيا المعلومات؟ من المحتمل أنها تدار بواسطة تكنولوجيا المعلومات."

وكما ذكر Bailey، قد يكون البشر مسؤولين عن عملية الانتقاء والتعبئة في المستودعات، ولكن هذا النشاط تديره تكنولوجيا المعلومات. بالنسبة إلى أي عملية من البداية إلى النهاية، يتم تنفيذ كل مرحلة أو إدارتها بواسطة تكنولوجيا المعلومات. وهذا المستوى من المشاركة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات هو ما يمنحنا فرصة لا مثيل لها لجمع البيانات حول تنفيذ الأعمال — وهي خطوة كبيرة نحو أتمتة أعمالك لتعمل تلقائيًا لتحقيق ميزة تنافسية.