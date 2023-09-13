تواجه المؤسسات تحديًا ملحًا: سرعة استجابتها واحتواؤها لاختراقات أمن البيانات لا ترقى إلى مستوى التهديدات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها. ويمكن لحل إدارة سطح الهجوم الفعال (ASM) تغيير هذا الأمر.
وبحسب تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2023 الصادر عن شركة IBM، وصل متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات إلى مستوى قياسي بلغ 4.45 ملايين دولار أمريكي هذا العام. علاوة على ذلك، استغرق الأمر 277 يومًا لتحديد اختراق أمن البيانات واحتوائه.
مع تزايد تطوير مجرمي الإنترنت لتعقيد أساليب هجومهم، ثمة حاجة متزايدة لتسريع اكتشاف الاختراقات الأمنية والاستجابة لها وتحييدها.
على الرغم من استخدام مجموعة من تدابير الأمن السيبراني لحماية البيانات الحساسة، تجد العديد من المؤسسات نفسها في سباق متواصل مع الزمن، حيث تسعى جاهدة لسد الفجوة بين لحظة حدوث اختراق أمن البيانات ووقت احتوائه بشكل فعال. مع استمرار تصدّر تسريبات البيانات على الشبكة الخفية للعناوين الرئيسية، تواجه المؤسسات ضغطًا متزايدًا لتعزيز إستراتيجيات احتواء الاختراقات لديها.
إن دمج أداة فعالة لإدارة سطح الهجوم في إستراتيجية الأمان الخاصة بك يمكن أن يساعدك بشكل كبير في التخفيف من مخاطر اختراقات أمن البيانات. ففي الواقع، وفقًا لدراسة "تكلفة اختراق أمن البيانات"، تمكنت المؤسسات التي نشرت حل ASM من تحديد اختراقات أمن البيانات واحتوائها في 75% من الوقت الذي استغرقته المؤسسات التي لم تنشر حل ASM. كما كان احتواء الاختراق أسرع بـ 83 يومًا للمؤسسات التي نشرت حل ASM مقارنة بتلك التي لم تنشره.
يمكن للشركات أن تقلل بشكل استباقي من نقاط ضعفها في مواجهة مجموعة من الهجمات السيبرانية التي يستخدمها المخترقون مثل برامج الفدية والبرامج الضارة والتصيد الاحتيالي وبيانات الاعتماد المخترقة (الناتجة عن سياسات كلمات المرور الضعيفة) والوصول غير المصرح به. ويمكنهم تحقيق ذلك من خلال الإدارة الفعالة لسطح الهجوم وتقليصه. يلعب IBM Security Randori Recon -وهو أحد حلول ASM- دورًا مهمًا في إستراتيجية حماية البيانات الخاصة بك.
تخفي تقنية المعلومات الظلية (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) وتكنولوجيا المعلومات اليتيمة أحمال تشغيل وخوادم وتطبيقات وأصول أخرى عن فرق الأمان أكثر مما تعرفه تلك الفرق. نظرًا لأن المخترقين لا يقصرون جهود المراقبة على ما هو موجود في مخزونك، فإن هذه الأصول المجهولة تعرّضك للخطر.
ولمساعدتك على العثور على الأصول عالية القيمة وتأمينها -وهي الأصول الأكثر إغراءً للهجمات- تحدد Randori Recon نقاط الضعف التنظيمية لديك بطريقة عالية الدقة ومنخفضة التأثير، ما يبقي الإيجابيات الزائفة تحت السيطرة ويقلل من إجهاد التنبيه.
يستفيد حدث US Open -وهو أحد أكثر الأحداث الرياضية حضورًا في العالم- من حل IBM Security Randori Recon للدفاع عن منصاته الرقمية، والتي تتعرض لأكثر من 40 مليون حادث أمني على مدار البطولة. باستخدام Randori، يُجري الفريق تحليلاً شاملاً لسطح الهجوم، ويفحص الشبكة بأكملها بحثًا عن الثغرات الأمنية، بما في ذلك شبكات الطرف الثالث أو الشبكات المجاورة. بعد هذا الاستطلاع الأمني، يقوم Randori بتصنيف هذه الثغرات الأمنية حسب جاذبيتها للمخترقين، ما يسمح للفريق بتحديد أولويات استجابته.
إن ضعف الرؤية بشأن وضع المخاطر الخارجية لديك قد يؤدي إلى إطالة عملية معالجة الهجوم. قد يستحيل العثور على لوحات الإدارة التي تم تكوينها بشكل خاطئ وأذونات الوصول منتهية الصلاحية وغيرها من الثغرات الأمنية غير المتوقعة من خلال العمليات اليدوية.
توفر أدوات ASM الآلية مثل Randori Recon للمؤسسات رؤية شاملة لسطح الهجوم الرقمي الخاص بها بأكمله، ما يُظهر نقاط الدخول المحتملة—بما في ذلك متجهات الهجوم التي يمكنها تجاوز برامج مكافحة الفيروسات أو جدار الحماية أو الدفاعات الأمنية الأخرى—والتي قد يستغلها المجرمون الإلكترونيون.
بينما تُعدّ جميع الثغرات الأمنية مهمة، ليست جميعها خطيرة فورًا أو من المحتمل اختراقها أثناء اختراق محيطك الرقمي. قد يكون من المفيد تحويل تركيزك بعيدًا عن تحدي إدارة التصحيحات الذي تحل فيه مشكلة لتظهر مشكلة غيرها في الوقت نفسه، والتركيز على الثغرات الأمنية التي تشكل أعلى مخاطر على مؤسستك.
يكشف Randori Recon عن أنماط الهجوم والتقنيات التي من المرجح أن يستغلها المهاجم في العالم الحقيقي. فهو يضع علامة على الأصول عالية القيمة من خلال محرك تحديد الأولويات القائم على المخاطر، ويُنشئ قائمة مرتبة بالأهداف الأكثر خطورة لديك.
من خلال فهم سطح الهجوم الخاص بك، يمكن لمؤسستك تحديد أولويات الثغرات الأمنية بناءً على خطورتها وتأثيرها المحتمل في الأعمال.
قد تتخلف العمليات الأمنية عن الركب مع نمو مؤسستك أو تكيّفها مع احتياجات القوى العاملة عن بُعد، وقد يظهر ذلك التخلف بدءًا من بروتوكولات إدارة الوصول إلى تكوينات الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وسير عمل تدقيق جدار الحماية.
يمكنك الحصول على رؤية حول ما إذا كانت عمليات الأمان الخاصة بك تواكب سطح الهجوم المتوسع لديك من خلال مراقبة سطح الهجوم باستمرار. يتيح لك Randori إمكانية الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول ما إذا كانت عمليات الأمان لديك تُطبَّق بشكل موحد وتُحسِّن من مرونتك.
يوفر ASM رؤية لنقاط الضعف المحتملة ويساعدك على تنفيذ الضوابط الأمنية متعددة الطبقات. فمن خلال تعزيز طبقات الدفاع المختلفة لديك، مثل أمن الشبكة وأمن نقطة النهاية وضوابط الوصول، يمكنك تقليل مخاطر حدوث اختراق أمن البيانات.
يساعدك Randori Recon على تحسين مرونتك الإلكترونية من خلال اقتراح خطوات للمعالجة.
فهو يوفر إرشادات داخل المنتج حول كيفية معالجة ثغرات أمنية محددة، كما يوفر كتابات مفصلة للإستراتيجية للمساعدة على تقليل تعرضك للمخاطر بشكل عام.
وبفضل هذه المعرفة المحسّنة، يمكنك توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة والتركيز على الثغرات الأمنية الحساسة التي تشكل أعلى مخاطر لاختراق أمن البيانات.
لتعزيز مرونتك الإلكترونية، من الضروري بناء الأمن في كل مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات والأجهزة. يمكنك تعزيز إستراتيجية منع اختراق أمن البيانات لديك من خلال ما يلي:
يمكن أن يساعد أحد حلول ASM الفعالة مثل Randori Recon الشركات على تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها قبل أن تستغلها الجهات الخبيثة. أظهرت دراسة ™Total Economic Impact من IBM Security Randori التي كلفت شركة IBM شركة Forrester Consulting بإجرائها في عام 2023 انخفاضًا بنسبة 85% في الخسائر الناتجة عن الهجوم الخارجي بلغ مجموعه 1.5 مليون دولار. ووفقًا للدراسة، يمكن تجنب التداعيات المالية وتلك المتعلقة بالعلامة التجارية الناتجة عن هجوم عن طريق تقليل الفترة الزمنية التي يُترك فيها الأصل المكشوف “في العراء”.
في حين أن التدابير الأمنية يجب أن تمتد إلى ما هو أبعد من إدارة سطح الهجوم لتشمل ممارسات مثل التشفير وضوابط الوصول القوية وتدريب الموظفين وغير ذلك الكثير، فمن خلال إدارة سطح الهجوم الخاص بك بشكل استباقي، يمكنك تحسين وضعك بشكل كبير وتقليل احتمالية حدوث اختراقات أمن البيانات وتأثيرها.
