لا أحد يحب الأعمال الورقية. وعلى الرغم من أهمية استقطاب المواهب بالنسبة إلى أي مؤسسة، إلا أنه ينطوي على الكثير من الأمور: غربلة السير الذاتية، ونشر التوصيفات الوظيفية، وتأهيل الموظفين الجدد. هذه المهام ليست كلها مملة، بل إنها في الواقع تتطلب في كثير من الأحيان تمييزاً على المستوى البشري. ومع ذلك، يمكن الآن أتمتة أو تعزيز العديد من عناصر هذه المهام عن طريق الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لمديري التوظيف بالتركيز على توفير تفاعل أكثر ذكاءً وأعلى مستوى مع المرشحين. إن المؤسسة التي تتعلم الاستفادة من أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على توفير وقت الموظفين، حتى يتمكنوا من إضفاء المزيد من "الإنسانية" على عمليات الموارد البشرية الخاصة بهم.
إن الهدف النموذجي لعملية اختيار المواهب بسيط: وهو استهداف المرشحين الأكثر تأهيلاً وإقناعهم بالتقدم للوظائف الشاغرة وتوقيع العقود بأكثر الأسعار ملاءمة للمؤسسة. ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تتعطل فيها هذه العملية التي تبدو بسيطة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الوصف الوظيفي المكتوب بشكل سيئ إلى عجز في الطلبات المقدمة - أو وفرة من الطلبات المقدمة من المرشحين الذين قد لا يمتلكون المهارات المناسبة، مما يؤدي إلى إهدار الجهد وضياع الوقت في كلتا الحالتين. يمكن أن يساعد تحسين العملية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في توظيف الفرق على المرشحين المناسبين، والتي أصبحت قدرة أساسية في أسواق التوظيف التي يزداد فيها التنافس يومًا بعد يوم.
فيما يلي بعض الطرق التي يعمل من خلالها الذكاء الاصطناعي على تحسين عملية التوظيف في جميع مراحل سير العمل، بدءاً من اكتشاف احتياجات التوظيف وانتقالاً إلى جذب أفضل المواهب واستقطابها وتأهيلها والاحتفاظ بها.
حتى قبل كتابة قائمة وظائف جديدة أو حتى تحديد وظيفة شاغرة، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحليل مصادر البيانات المختلفة مثل اتجاهات التوظيف التاريخية ومعدلات دوران الموظفين وتوقعات نمو الأعمال والتركيبة السكانية للقوى العاملة. من خلال معالجة هذه البيانات، يحدد الذكاء الاصطناعي الأنماط والارتباطات، مما يوفر رؤى حول احتياجات التوظيف المستقبلية بناءً على الاتجاهات السابقة والأهداف التنظيمية. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في التنبؤ باتجاهات الطلب على كفاءات محددة، ومساعدة فرق التوظيف على تطوير استراتيجيات التوظيف للتخطيط لسد فجوات المهارات التي ربما لم تقدم نفسها على أنها تمثل إشكالية حتى الآن. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تحليل البيانات الخارجية، وكشط إعلانات الوظائف الشاغرة ومعلومات الرواتب العامة، ثم نمذجة سيناريوهات مختلفة وإنشاء تقارير قد تساعد صاحب العمل على اتخاذ قرارات التوظيف، على سبيل المثال، ما إذا كان يجب ملء وظيفة بتوظيف داخلي، أو سد فجوة من خلال علاقة تعاقدية أو البحث عن موظف جديد. يمكن أن تساعد هذه الأدوات أيضًا المؤسسات على وضع خطط توظيف لتحقيق أهداف التنوع والمساواة والشمول (DEI)، وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعديل سياسات واتجاهات التوظيف لتتماشى مع استراتيجية المؤسسة الأوسع نطاقًا للتنوع والمساواة والشمول (DEI).
بمجرد وضع استراتيجية توظيف شاملة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يبدأ العمل على المساهمة في إنشاء التوصيفات الوظيفية. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تطوير التوصيفات بسرعة بناءً على مطالبات قصيرة. بعد ذلك، بمجرد نشرها على لوحات الوظائف، يمكن للذكاء الاصطناعي إجراء اختبار A/B على إصدارات مختلفة من التوصيفات الوظيفية لتقييم فعاليتها في جذب المرشحين. من خلال تحليل المقاييس مثل معدلات النقر إلى الظهور، ومعدلات تحويل طلبات التوظيف، والوقت اللازم لملء الطلب، يساعد الذكاء الاصطناعي المؤسسات على تحديد أنجح التكرارات وتنقيح نهجها وفقًا لذلك. تستخدم شركات وسائل التواصل الاجتماعي القائمة على التوظيف مثل LinkedIn الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على اختبار إعلانات A/B على منصتها.
يساهم الذكاء الاصطناعي في إنشاء توصيفات وظيفية أكثر شمولاً وإغراءً على نطاق واسع. يمكن أن تؤدي التحيزات اللغوية والاستثناءات غير المقصودة إلى ردع المرشحين المتنوعين عن التقديم. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، المزودة برؤى مستمدة من مجموعة كبيرة من البيانات، صياغة توصيفات وظيفية لا تتسم فقط بالحياد بين الجنسين ومراعاة الاعتبارات الثقافية، بل يمكن تحسينها أيضاً لجذب مجموعة أكبر من المرشحين. من خلال تعزيز الشمولية، يمكن للمؤسسات الاستفادة من مجموعة أكثر تنوعًا من المواهب، مما يجلب وجهات نظر ومهارات جديدة تساهم في تعزيز ثقافة الشركة النابضة بالحياة والابتكار.
ربما تكون مراجعة السيرة الذاتية هي أول شيء يتبادر إلى ذهن العديد من خبراء الموارد البشرية عندما يفكرون في العمل الروتيني الذي يتمنون أن يتمكنوا من أتمتته. ولحسن الحظ، أصبحت تقنيات الفحص القائمة على الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً طوال الوقت، لذلك تقل فرصة استبعاد موظفين محتملين رائعين عن طريق الخطأ.
مع الأساليب التقليدية، كان مسؤولو التوظيف يتعاملون مع طوفان من السير الذاتية والرسائل التعريفية، وأحيانًا الآلاف من السير الذاتية لوظيفة واحدة. كيف يمكن لأخصائيي الموارد البشرية أن يتوقعوا انتقاء الإبرة من كومة القش في الوقت المناسب؟ من ناحية أخرى، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من السير الذاتية بسرعة، واستخراج المعلومات ذات الصلة وإبراز أفضل المرشحين الذين تتوافق مؤهلاتهم مع مواصفات الوظيفة. يضمن ذلك إجراء عملية فرز أكثر موضوعية واتساقاً، مما يقلل من مخاطر تجاهل المرشحين المؤهلين. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تقدم قائمة مختصرة لمديري التوظيف، مما يتيح لهم قضاء وقت أقل في غربلة أكوام ضخمة من السير الذاتية، ووقت أطول في تحسين تجربة المرشحين وتقديم قيمة أكبر لمؤسستهم.
يمكن أن يكون برنامج التوظيف بالذكاء الاصطناعي مفيدًا أيضًا خلال هذه المرحلة لجدولة المقابلات من خلال تنسيق المواعيد المتاحة بين المرشح والموظف المسؤول عن التوظيف. وهذا يقلل من العبء الإداري على مسؤولي التوظيف ويُبسِّط عملية إجراء المقابلات.
تتطلب بعض فرص العمل جولات عديدة من المقابلات. يمكن أن يصبح إجراء المقابلات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمديرين رفيعي المستوى، مكلفاً للغاية. الهدف من أسئلة المقابلة الأولية هو إعطاء المرشح والمؤسسة معلومات أساسية عن بعضهما البعض. لا يلزم بالضرورة أن يتضمن هذا "الانطباع الأول" وكيلاً بشريًا من جانب المؤسسة. يمكن لروبوتات المحادثة إشراك المرشحين في محادثة لجمع المعلومات الأساسية حول تفضيلاتهم وتوافرهم وأهليتهم للحصول على الوظيفة. يمكن أن يكون هذا بمثابة عامل تصفية إضافي فوق مرحلة فحص السيرة الذاتية. وفي الوقت نفسه، يمكن لروبوتات المحادثة الإجابة عن الأسئلة الشائعة وتوزيع الوثائق الخاصة بالمؤسسة على المرشحين المحتملين.
هذا التبادل للمعلومات يمكن أن يجعل المقابلات اللاحقة أكثر فائدة لكلا الطرفين، ويساعد على توفير الوقت لكلا الطرفين إذا كان المرشح يفتقر إلى المهارات الضرورية التي لم يكتشفها فحص السيرة الذاتية، لأي سبب من الأسباب. ومن ناحية أخرى، قد تشير المقابلة التي يقودها روبوت المحادثة أيضاً إلى أن الوظيفة ليست كما كان يعتقد، مما يغني عن الحاجة إلى إجراء مقابلات لاحقة.
كما يمكن لروبوتات المحادثة أيضاً إجراء اختبارات أو تقييمات للمهارات لتقييم معرفة المرشح أو مهاراته أو قدراته على حل المشكلات. يمكن للمساعدين الافتراضيين استخدام أحدث قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتقديم إجابات مفتوحة بلغة واضحة، والمساعدة في تحديد ما إذا كانت هذه الإجابات تتنبأ بما إذا كان من المحتمل أن يكون الموظف "مناسبًا للثقافة" أم لا. إذا فشل المرشح في تلبية معايير أداء معينة خلال هذه المرحلة، يمكن للمؤسسة الانتقال إلى مرشحين أكثر ملاءمة دون إشراك موظفي الموارد البشرية. ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً مساعدة الباحثين عن عمل في تقديم معلوماتهم بسلاسة أكبر للتحقق من خلفياتهم.
بعد اختيار المرشحين وإنشاء عرض العمل، يمكن أن تعتمد المؤسسة على الذكاء الاصطناعي في عملية التفاوض. تزداد كفاءة الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات الواردة في خطابات العروض والعقود لضمان الامتثال للقوانين واللوائح ومعايير المجال ذات الصلة. من خلال الإبلاغ عن المشكلات أو التناقضات القانونية المحتملة، يساعد الذكاء الاصطناعي على ضمان التزام العقود بالمتطلبات القانونية، مما يقلل من مخاطر النزاعات أو التقاضي. من خلال تقييم عوامل مثل شروط إنهاء العقد واتفاقيات عدم المنافسة وحقوق الملكية الفكرية، يساعد الذكاء الاصطناعي المفاوضين على تقييم التأثير المحتمل لشروط العقد والتفاوض وفقاً لذلك.
يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البنود في عقود العمل ومقارنتها بالمعايير القياسية في المجال أو القوالب القياسية. من خلال تحديد الانحرافات أو الأحكام غير الاعتيادية، يساعد الذكاء الاصطناعي المفاوضين على فهم الآثار المترتبة على كل بند والتفاوض بشكل أكثر فعالية.
يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم توصيات للمؤسسة بشأن استراتيجيات التفاوض استنادًا إلى البيانات التاريخية ومعايير المجال والسياق المحدد للتفاوض. من خلال تحليل نتائج المفاوضات السابقة وعوامل النجاح، يساعد الذكاء الاصطناعي المفاوضين على وضع استراتيجيات مستنيرة لتحقيق أهدافهم.
يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة عملية إعادة صياغة تعديلات أو تنقيحات العقود وصياغتها بناءً على آراء المفاوضين. هل لديك مسمى وظيفي جديد؟ لا توجد مشكلة. يمكن لتقنية معالجة اللغة الطبيعية إجراء تحديثات سريعة لا تحتاج إلى تضمين تعديلات يدوية. من خلال إنشاء التغييرات والبدائل المقترحة، يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية التفاوض وتسريع تبادل مسودات العقود بين أطراف العقد.
تُعد عملية التأهيل مجالاً رائعاً للذكاء الاصطناعي لإثبات فائدته، بدءاً من تزويد الموظفين الجدد بالمعلومات ذات الصلة، والإجابة عن استفساراتهم وصولاً إلى توجيههم خلال الخطوات الأولية، مما يضمن انتقالاً أكثر سلاسة للموظفين الجدد. يمكن لروبوتات المحادثة أو المساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي تقديم الدعم الفوري للموظفين الجدد من خلال الإجابة عن الأسئلة المتداولة حول سياسات الشركة والمزايا وإعدادات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الاستفسارات المتعلقة بالتوظيف. وهذا يقلل العبء على موظفي الموارد البشرية ويمكّن الموظفين الجدد من العثور على المعلومات بسرعة وبشكل مستقل.
يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أتمتة إنشاء ومعالجة وثائق التأهيل. من خلال تبسيط المهام الإدارية، يفرّغ الذكاء الاصطناعي موظفي الموارد البشرية للتركيز على الجوانب المهمة في عملية التأهيل، مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
امتدادًا لتجربة الموظف الشاملة، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في ضمان بقاء الموظفين راضين طوال فترة عملهم مع المؤسسة. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوصي بفرص التدريب والتطوير ذات الصلة للموظفين بناءً على أدائهم ومهاراتهم وأهدافهم المهنية، مما يساهم في التطوير المهني المستمر. من خلال تقديم برامج تدريبية مصممة خصيصاً ومسارات مهنية تتماشى مع الأهداف الفردية، يساعد الذكاء الاصطناعي الموظفين على الشعور بالتقدير والاستثمار في نموهم المهني، مما يزيد من احتمالية بقائهم في الشركة.
يمكن للخوارزميات تحليل أحمال التشغيل الخاصة بالموظفين ومستويات الإنتاجية ومؤشرات الإجهاد لتحديد الأفراد المعرضين لخطر الإنهاك. من خلال التوصية بتعديل أحمال التشغيل أو استراتيجيات إدارة الوقت أو مبادرات العافية، يساعد الذكاء الاصطناعي على منع الإنهاك وتعزيز التوازن بين العمل والحياة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالموظفين. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل ملفات تعريف الموظفين ومهاراتهم واهتماماتهم لمطابقة أعضاء الفريق الجدد مع أقرانهم ومشرفيهم. من خلال ربط الموظفين الجدد بزملاء من ذوي الخبرة الذين يمكنهم تقديم التوجيه والدعم، يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية الاندماج وتعزيز مشاركة المعرفة داخل المؤسسة.
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