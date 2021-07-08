لماذا تستخدم عملية التعدين؟

لا يمكن للمجموعات، من الشركات الناشئة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، الاقتراب من تحقيق أقصى كفاءة وإجراء تحسينات رئيسية في عمليات الأعمال إلا عندما تفهم كيف تعمل مهام سير عملها حقًا. ولا يمكن للبشر وحدهم القيام باستخراج البيانات وتحليلها بالسرعة الكافية لجعل مجموعاتهم قادرة على المنافسة.
ومن خلال عملية التعدين، يمكن للمجموعة كشف ما يحدث بالفعل في العمليات بدلاً من العمل وفق افتراضات. ويمكنهم بعد ذلك تحديد السبب الأساسي للاختناقات في الوقت الفعلي، وتحسين الموارد، والتوسع بكامل الإنتاجية والثقة.
عملية التعدين عبارة عن أداة لإدارة عمليات الأعمال (BPM). فإنها تقع عند تقاطع علم البيانات وعلم الإدارة. تتكون عملية التعدين من مجموعة من الإستراتيجيات ذات هدف مشترك، استخلاص رؤى العمليات داخل أنظمة المعلومات عبر وحدات تسمى سجلات الأحداث.
تعتمد التقنية التي تستخدمها مجموعة في عملية التعدين على المرحلة التي تقع فيها نماذج العمليات. وفيما يلي تقنيات عملية التعدين الرئيسية الثلاثة:
وتساعد تقنيات استخراج البيانات هذه معًا المجموعات على الحفاظ على مستوى عالٍ من التوحيد القياسي والقدرة على التنبؤ والتحسين المستمر. ويمكن للشركات استخدام عملية التعدين لتحسين عملية واحدة أو قسم فردي أو مجموعة.
تتمتع الشركات التي حددت مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بعملياتها وتتبعها بفائدة إجراء تحليل أعمق للعمليات. ويمكنهم تتبع نقاط الضعف في عملياتهم التجارية وإيجاد مسارات منخفضة المخاطر للتحسين، مما يجعلهم أكثر ثباتًا وتنافسية في السوق.
إليك كيف تساعد عملية التعدين الشركات على تحقيق هذه المرونة وهذه الميزة التنافسية والحفاظ عليهما:
تطبق عملية التعدين خوارزميات على مجموعات بيانات السجلات الخاصة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وتحدد دقة بيانات السجلات (من الدقة إلى الإجمالي) مدى سهولة تحليلها واستخدامها، (حيث تكون البيانات الإجمالية أسهل في التحليل والاستخدام مقارنةً بالبيانات الدقيقة).
وقد يشمل نهج عملية التعدين متعدد الأنظمة بيانات أحداث من جميع أنحاء المجموعة. لذلك، من الممكن أن تكون مصادر البيانات هي الأنظمة (مثل تخطيط مخاطر المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM)) والأقسام (مثل الموارد البشرية).
لنعد إلى الوراء ونلقي نظرة على مصدرنا: سجل الأحداث. إن سجل الأحداث عبارة عن سجل رقمي يساعد المجموعة على فهم ما يحدث داخل الشبكة. وفي كثير من النواحي، تشبه اللقطة التي تلتقط لحظة أو إجراءً محددًا.
بشكل أبسط، يمكن القول إن، شيئًا ما وقع (حدث) عند لحظة زمنية معينة (الطابع الزمني). وقد تكون هناك معلومات إضافية مفيدة مرتبطة بهذا التاريخ والوقت. على سبيل المثال، يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى تطبيق SaaS ويفشل فيه. بالإضافة إلى الحدث والطابع الزمني، قد يكون هناك حادث مرتبط بالسجل. وبالاقتران مع التحليل والتصورات التي يمكن أن توفرها تقنية عملية التعدين، يمكن لسجل الأحداث أن يساعد في رسم صورة أكثر اكتمالاً لما حدث في معاملة معقدة.
يمكن تطبيق عملية التعدين على أي مجموعة (في أي صناعة) تستخدم وتسجل العمليات التجارية. فيما يلي بعض حالات الاستخدام عملية التعدين:
إذا كنت تفكر في إضافة عملية التعدين إلى تحسينات عملك، ننصحك بالبدء مع IBM Process Mining. إنه حل رمز منخفض ساعد العملاء على تقليل الوقت المستغرق في العمليات اليدوية بنسبة %90.
لمزيد من المعلومات حول استخدام عملية التعدين وأنواع أخرى من الأتمتة الذكية مثل RPA، اطلع على الورقة الفنية عملية التعدين وRPA: تعرف على أقوى ثنائي للأتمتة.
وفقًا لدراسة Forrester Total Economic Impact، يوفر IBM Process Mining عائد استثمار بنسبة 176%، ونمو إيرادات قدره 968 ألف دولار أمريكي، فضلًا عن التوفير في التكاليف.
تعرَّف على كيفية تحسين الذكاء الاصطناعي لتجارب خدمة العملاء من خلال تمكين الخدمة الذاتية، وإحالة العملاء إلى الوكلاء البشريين، وتعزيز قدرات حل المشكلات.
أعِد التفكير في أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة من IBM، واجعل أنظمة تكنولوجيا المعلومات أكثر استباقية، والعمليات أكثر كفاءة، والموظفين أكثر إنتاجية.
تضمن IBM تحول الأعمال لعملائها من الشركات من خلال خدمات استشارات الأتمتة المتقدمة.
IBM Cloud Pak for Business Automation عبارة عن مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة لإدارة العمليات والأتمتة.
اكتشف حلول أتمتة عمليات الأعمال التي توفر عمليات أتمتة ذكية بسرعة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية.