هل تعتقد أن تأثير البيانات السيئة هو مجرد إزعاج بسيط؟ فكِّر مرة أخرى.
كلفت البيانات السيئة شركة Unity، وهي شركة تطوير برامج ألعاب الفيديو، 110 ملايين دولار أمريكي.
وهذه فقط غيض من فيض.
انخفض سهم Unity بنسبة 37% في 11 مايو 2022، بعد إعلان الشركة عن أرباحها في الربع الأول، رغم نمو قوي في الإيرادات، وهوامش الربح الجيدة، ونمو جيد للعملاء، واستمرار الأداء العالي في صافي التوسع القائم على الدولار.
ولكن هناك نقطة بيانات واحدة في أرباح Unity لم تكن إيجابية.
شاركت الشركة أيضًا أن نمو إيراداتها التشغيلية لا يزال مرتفعًا ولكنه تباطأ بسبب خلل في منصتها أدى إلى تقليل دقة أداة تحديد الجمهور (Audience Pinpointer) الخاصة بها.
ما الخطأ في منصة Unity؟ البيانات السيئة.
استوعبت Unity بيانات سيئة من عميل كبير في خوارزمية التعلم الآلي الخاصة بها، والتي تساعد في وضع الإعلانات وتسمح للمستخدمين بتحقيق الدخل من ألعابهم. لم يؤدي ذلك فقط إلى انخفاض النمو، بل أفسد الخوارزمية أيضاً، مما اضطر الشركة إلى إصلاحها لحل المشكلة مستقبلاً.
وقدرت إدارة الشركة التأثير على الأعمال بحوالي 110 ملايين دولار أمريكي في عام 2022.
وليست Unity هي الشركة الوحيدة التي شعرت بعمق بتأثير البيانات السيئة. خذ منصة X، على سبيل المثال.
في 25 أبريل 2022 ، وافقت X على صفقة يشتريها إيلون ماسك مؤسس شركة Tesla وSpaceX. وبعد 18 يوماً فقط، أعلن ماسك أن الصفقة "مُعلّقة" بعد أن أكد عدد الحسابات المزيفة والروبوتات على المنصة.
ما أعقب ذلك يوضح التأثير العميق للبيانات السيئة على هذه الصفقة رفيعة المستوى للغاية لواحدة من أكثر منصات المحادثات استخدامًا في العالم. والجدير بالذكر أن X قد كافحت مشكلة البيانات هذه لسنوات. في عام 2017،اعترفت شركة X بالمبالغة في تقدير قاعدة مستخدميها لعدة سنوات، وفي عام 2016 استخدمت مزرعة للمتصيدين أكثر من 50000 روبوت لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. اعترفت شركة X لأول مرة بوجود حسابات مزيفة خلال الاكتتاب العام الأولي لعام 2013.
الآن، هذه المسألة في البيانات تقترب من ذروتها، حيث يحقق إيلون ماسك في ادعاء X بأن الحسابات المزيفة تمثل أقل من 5٪ من قاعدة مستخدمي الشركة ويسعى لتقليل سعر الشراء المتفق عليه سابقاً نتيجة لذلك. تُعد منصة X، مثل شركة Unity، مثالاً بارزًا آخر على تأثير البيانات السيئة، ولكن أمثلة مثل هذه موجودة في كل مكان — وتكلف الشركات ملايين الدولارات.
وتقدِّر شركة Gartner أن البيانات السيئة تكلف الشركات ما يقرب من 13 مليون دولار أمريكي سنويًا، على الرغم من أن العديد منها لا يدرك حتى مدى التأثير. وفي الوقت نفسه، وجد البحث الذي أجرته شركة IDC أن العاملين في مجال المعرفة يقضون حوالي نصف وقتهم في إصلاح مشاكل البيانات. فقط تخيل مقدار الجهد الذي يمكن أن يكرسه في مكان آخر إذا لم تكن المشكلات منتشرة.
بشكل عام، يمكن أن تؤدي البيانات السيئة إلى فقدان فرص الإيرادات، وعمليات غير فعالة، وتجارب عملاء سيئة، من بين مشاكل أخرى تتراكم إلى هذا الثمن الذي يبلغ ملايين الدولارات.
إن حقيقة أن البيانات السيئة تكلف الشركات ملايين الدولارات كل عام أمر سيئ بما فيه الكفاية - وأن العديد من الشركات لا تدرك ذلك لأنها لا تقيس التأثير، قد يكون أسوأ من ذلك. في نهاية المطاف، كيف يمكنك إصلاح شيء لا تعرف عنه شيئًا بشكل كامل؟
يتطلب استباق مشاكل البيانات السيئة قابلية ملاحظة البيانات، والتي تشمل القدرة على فهم سلامة البيانات الموجودة في أنظمتك. قابلية ملاحظة البيانات هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للمؤسسة من خلالها فهم ليس فقط تأثير أي بيانات سيئة، بل أيضا أسبابها—وكلاهما ضروري لإصلاح الوضع ووقف التأثير.
من المهم أيضاً تضمين قابلية ملاحظة البيانات في كل نقطة ممكنة بهدف اكتشاف المشكلات في وقت أقرب وليس آجلا، لأنه كلما تقدمت هذه المشكلات، أصبحت الإصلاحات أكثر صعوبة (وأكثر تكلفة).
والأهم من ذلك، يجب أن تكون قابلية الملاحظة ضرورة لقادة الإدارة العليا، حيث يمكن أن تؤثر البيانات السيئة على إيرادات الشركة (واسأل Unity وX). سيساعد جعل قابلية ملاحظة البيانات أولوية للإدارة العليا المؤسسة بأكملها، وليس فرق البيانات فقط، على التكاتف حول هذه المبادرة المهمة للغاية والتأكد من أنها تصبح مسؤولية الجميع.
يمكن أن يساعد هذا التركيز على قابلية ملاحظة البيانات الشاملة في النهاية في:
في المقابل، يمكن أن تساعد هذه الرؤية الشركات على استرداد المزيد من الإيرادات بشكل أسرع من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف من آثار البيانات السيئة. نأمل أن تكون الإصلاحات النهائية قبل أن تكلف المشكلات ملايين الدولارات. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يعطي الجميع، بدءاً من الإدارة العليا، الأولوية لقابلية ملاحظة البيانات.
