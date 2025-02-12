بينما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المشهد المؤسسي، يحدث تحول جذري في طريقة تفكيرنا في إدارة التطبيقات. لا تكتفي المؤسسات الأكثر نجاحاً في عام 2025 بالتكيف مع تعقيدات السحابة فحسب، بل تستخدمها كمحفز لذكاء تشغيلي لا مثيل له لتحقيق قيمة حقيقية للأعمال.
يواجه قادة تكنولوجيا المعلومات في جميع الأدوار تحديات معقدة أثناء استخدامهم للرؤى والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحويل الطريقة التي يتعاملون بها مع إدارة التطبيقات. ولكن مع اتباع النهج الصحيح، يمكن لقادة الأعمال تحسين تقديم الخدمات بشكل كبير عبر دورة حياة التطبيق بأكملها.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
أعلن محللو المجال عن رؤاهم وتوقعاتهم لهذا العام، وليس من المستغرب أن ينصب التركيز على تحسين أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية واستقرارها. فيما يتعلق بخدمات إدارة التطبيقات، فإن الاتجاهات الثلاثة الملحوظة هي:
يتعرض المديرون التنفيذيون لتكنولوجيا المعلومات لضغط مستمر لتحسين الإنفاق التشغيلي، لكنهم بحاجة إلى المزيد من التمويل لبدء مبادرات تحديث تكنولوجيا المعلومات. تتصارع فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات مع زيادة تعقيد التطبيقات عبر البيئات الهجينة والسحابة المتعددة، مما يؤدي إلى ضعف خدمات الأعمال وتصاعد التكاليف.
يواجه المهندسون التقنيون صعوبة في الحفاظ على بيئة تكنولوجيا المعلومات الواسعة وإدارتها بسبب تراكم الديون التقنية. يقلق مديرو استمرارية الأعمال بشأن التأثير المحتمل لفشل تكنولوجيا المعلومات على العمليات التجارية أثناء بحثهم عن حلول للمرونة والاستمرارية. أخيراً، يجد مديرو التسليم والمواهب صعوبة في الاكتساب والاحتفاظ بالمواهب التي تمتلك المزيج المناسب من مهارات تكنولوجيا الأعمال وخبرة عمليات AMS التي يقودها الذكاء الاصطناعي.
إدارة وتحسين تطبيقات المؤسسات وبنيتها التحتية الأساسية تؤثر على قادة تكنولوجيا المعلومات في جميع الأدوار. لكن المديرون التنفيذيون لتكنولوجيا المعلومات، الذين لا يتمتعون برؤية واضحة لعمليات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بأولويات العمل، يتلقون الضربة الأقوى؛ فإذا لم يتمكنوا من إظهار العائد من الاستثمارات الحالية، فلن يتمكنوا من طلب المزيد من الأموال.
تتطلب إدارة التطبيقات المخصصة الحساسة في البيئات الهجينة ومتعددة السحابة جهداً وعناية مستمرين. بعض أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات في إدارة التطبيقات المخصصة هي:
تنمو تعقيد إدارة التطبيقات في البيئات الهجينة باستمرار، وتكافح الطرق التقليدية لمواكبة بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة. تقدم الإدارة القائمة على الذكاء الاصطناعي طفرة تحويلية من خلال توفير حلول ذكية قائمة على البيانات لتحسين أداء التطبيقات وتعزيز الأمن وتبسيط العمليات.
باستخدام التعلُّم الآلي والتحليلات التنبؤية، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط وتوقع التحديات وتقديم حلول استباقية، مما يساعد على ضمان التكامل السلس والتشغيل بشكل صحيح عبر جميع المنصات السحابية. لقد أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في طريقة إدارة الشركات للتطبيقات المخصصة في البيئات الهجينة متعددة السحابة بفضل القدرات التالية:
تشهد الصناعة بالفعل قيام مزودي الخدمات السحابية المتعددة بتضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي في عروضهم، ويمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من ذلك في عام 2025.
لقد أثبت الجمع بين نهج التركيز على الأصول أولا ومنهجية إدارة منخفضة اللمس تدمج الأتمتة أنه يغير قواعد اللعبة في تحسين إدارة التطبيقات الحيوية للأعمال الحساسة. ومن خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والأدوات السحابية الأصلية، تُمكِّن هذه المنهجية العملاء من تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام نماذج الخدمة الذاتية. يؤدي هذا إلى تقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي، مما يقلل من الخطأ البشري.
تعتبر منهجية اللمس المنخفض مناسبة تمامًا لعمليات مثل:
ساعدت شركة IBM إحدى شركات التصنيع متعددة الجنسيات في استخدام نهج AMS يهتم بالأصول أولاً لنشر استراتيجية لا تعتمد على المنصة ومستقلة عن الأدوات وقائمة على البيانات لعمليات تكنولوجيا المعلومات. توفر الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إمكانية المراقبة والملاحظة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها.
كما أنه يوفر إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المدعومة أيضاً بالذكاء الاصطناعي، مما يمثل تقدماً كبيراً في الكفاءة التشغيلية والرؤية والفعالية. وقد ساعد هذا الأمر المؤسسة على اكتشاف أكثر من 50 مشكلة قبل الإنتاج وتوفير أكثر من 83000 دولار أمريكي في نفقات تكنولوجيا المعلومات الشهرية، بالإضافة إلى وفورات إضافية من تقليل الجهد اليدوي.
في IBM، نستخدم مجموعة واسعة من الأدوات الخاصة بنا في منهجية الأصل أولا تتيح لنا تسريع وتحسين خدمات AMS وتقديم الفوائد لعملائنا. تشمل محفظة الأصول والمسرعات Manage on Mainframe وTransition Engine وPRISM على سبيل المثال لا الحصر.
تساعد هذه الأدوات والأصول معاً في تحسين تقديم الخدمة بشكل كبير عبر دورة حياة التطبيق بأكملها. علاوة على ذلك، يتم تشغيل الأصول من خلال منصة IBM Consulting Advantage، وهي منصة تقديم الذكاء الاصطناعي التي توفر مساعدين ووكلاء وتطبيقات بالذكاء الاصطناعي خاصة بأدوار ومجالات محددة. الأمر لا يقتصر فقط على إدارة التطبيقات؛ بل يتعلق بتحسين العمليات التجارية من أجل النمو المستدام والتحسين المستمر.
للحصول على نظرة أعمق على IBM Consulting، انضم إلى ندوتنا القادمة بعنوان " الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإدارة وتحسين التكاليف للتطبيقات المخصصة على السحابة الهجينة.
تعرف على المزيد حول الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمرونة التطبيقات الحديثة في مستند IDC Spotlight هذا.
اكتشف لماذا من المهم أن يكون لديك حل مثل IBM® Concert® الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتزويدك بالرؤى اللازمة لتحسين إدارة تطبيقاتك وتقليل العبء على مهندسي موثوقية الموقع (SREs) والمطورين.
تبسيط ادارة التطبيقات والحصول على رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي يمكنك التصرف بناء عليها باستخدام IBM Concert، وهي منصة أتمتة تقنية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ربط Full Stack Observability بإدارة موارد التطبيقات التلقائية لمعالجة مشكلات الأداء قبل أن تؤثر في تجربة العملاء.
اكتشف الخدمات المبتكرة للغاية التي تقدمها IBM Consulting لإدارة البيئات المعقدة والهجينة والسحابة المتعددة.
باستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف IBM Concert® عن رؤى مهمة حول عملياتك ويقدم توصيات خاصة بالتطبيق من أجل التحسين. اكتشف كيف يمكن لمنصة Concert تعزيز نمو أعمالك.