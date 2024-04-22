العلامات
بنية قابلة للنشر على سحابة IBM Cloud: تبسيط نشر الأنظمة

تشير البنية القابلة للنشر (DA) إلى نمط أو نهج تصميمي يسهِّل نشر التطبيقات أو الأنظمة وإدارتها عبر بيئات تشغيل متعددة. وتنظّم البنية القابلة للنشر المكوّنات والوحدات البرمجية والاعتماديات بطريقة تتيح النشر السلس، وتسهّل على فرق التطوير والعمليات طرح الميزات والتحديثات الجديدة في النظام بسرعة، من دون الحاجة إلى تدخّل يدوي مكثّف.

تتسم البنية القابلة للنشر بعدة خصائص رئيسية، من بينها:

  1. الأتمتة: غالبًا ما تعتمد البنية القابلة للنشر على أدوات وعمليات أتمتة لإدارة عملية النشر. قد يشمل ذلك استخدام أدوات مثل مسارات التكامل المستمر أو النشر المستمر (CI/CD)، وأدوات إدارة التكوين، وغيرها.
  2. قابلية التوسع: تم تصميم البنية لتتوسع أفقيًا أو عموديًا لاستيعاب التغيرات في أحمال التشغيل أو طلبات المستخدمين، دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في البنية التحتية.
  3. التصميم المعياري: تتبع البنية القابلة للنشر نمط تصميم معياري، حيث تُعزَل المكوّنات أو الخدمات المختلفة بحيث يمكن تطويرها واختبارها ونشرها بشكل مستقل. ويساعد ذلك على تسهيل إدارة النظام وتقليل مخاطر الاعتماديات التي قد تتسبب في مشكلات أثناء النشر.
  4. المرونة: تُصمَّم البنية القابلة للنشر لتكون مرنة، مع آليات تكرار وتجاوز فشل مدمجة تضمن بقاء النظام متاحًا حتى في حالات الأعطال أو الانقطاعات.
  5. قابلية النقل: تُصمَّم البنية القابلة للنشر بحيث تكون قابلة للنقل عبر بيئات سحابية مختلفة أو منصات نشر متعددة، مما يسهل نقل النظام من بيئة إلى أخرى عند الحاجة.
  6. قابلة للتخصيص: تُصمَّم البنية القابلة للنشر لتكون قابلة للتخصيص ويمكن تهيئتها وفقًا للاحتياجات المحددة. يساعد ذلك على النشر في بيئات متنوعة ذات متطلبات مختلفة.
  7. المراقبة وتسجيل الأحداث: تُدمَج في البنية قدرات قوية للمراقبة وتسجيل الأحداث، لتوفير رؤية أوضح لسلوك النظام وأدائه.
  8. آمنة ومتوافقة: تكون البنى القابلة للنشر على IBM Cloud آمنة ومتوافقة بشكل افتراضي لاستضافة أحمال التشغيل الخاضعة للضوابط التنظيمية في السحابة. تلتزم هذه البنى بمعايير وإرشادات أمنية مثل IBM Cloud for Financial Services وSOC Type 2، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان ومتطلبات الامتثال.

بوجه عام، تهدف البنية القابلة للنشر إلى تمكين المؤسسات من تنفيذ عمليات نشر أسرع وأكثر موثوقية، بما يضمن مرونة البنية التحتية الأساسية وقابليتها للتوسع.

البنيات القابلة للنشر على IBM Cloud

قد يكون نشر حِمل تشغيل مؤسسي ببضع نقرات أمرًا صعبًا بسبب عوامل متعددة، مثل تعقيد البنية والأدوات والتقنيات المستخدمة في النشر. غالبًا ما يكون إنشاء بنية تحتية للتطبيقات تكون آمنة ومتوافقة ومفصّلة وفق الاحتياجات أكثر صعوبة ويتطلب خبرة متخصصة. ومع ذلك، ومع التخطيط الدقيق وتوفير الموارد المناسبة، يمكن أتمتة معظم جوانب عملية النشر. توفر لك IBM Cloud أنماطًا بنائية مُحكَمة التصميم وآمنة بشكل افتراضي للصناعات الخاضعة للضوابط التنظيمية مثل الخدمات المالية. وفي بعض الحالات، يمكن استخدام هذه الأنماط كما هي، أو إضافة المزيد من الموارد إليها بحسب المتطلبات. اطلع على البنى القابلة للنشر المتوفرة في كتالوج IBM Cloud.

استراتيجيات نشر البنى القابلة للنشر

يمكن نشر البنى القابلة للنشر المقدَّمة على IBM Cloud بطرق متعددة، مثل استخدام مشاريع IBM Cloud أو Schematics أو مباشرة عبر CLI، أو حتى تنزيل التعليمات البرمجية ونشرها بنفسك.

حالات استخدام البنية القابلة للنشر

تُستخدم البنية القابلة للنشر على نطاق واسع في صناعات مثل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجزئة، والتصنيع، والقطاع الحكومي، حيث تُعد متطلبات الامتثال والأمان وقابلية التوسع عوامل حاسمة. يمكن أن تستفيد مجموعة واسعة من الأطراف المعنية من البنية القابلة للنشر، بما في ذلك:

  1. مطورو البرمجيات، ومحترفو تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولو الأنظمة، والأطراف المعنية في الأعمال الذين يحتاجون إلى ضمان نشر أنظمتهم وتطبيقاتهم بكفاءة وأمان وفعالية من حيث التكلفة. يسهم ذلك في تقليل الوقت اللازم لطرح الحلول في السوق، والحد من التدخل اليدوي، وتقليل الأخطاء المرتبطة بعمليات النشر.
  2. كما يستفيد مقدمو الخدمات السحابية، ومقدمو الخدمات المُدارة، ومقدمو البنية التحتية كخدمة (IaaS) من هذه البنية لتقديم عملية نشر مبسطة وموثوقة ومؤتمتة لتطبيقات عملائهم وخدماتهم.
  3. وتستفيد شركات تطوير البرمجيات المستقلة (ISVs) والمؤسسات من هذه البنية لتعزيز تجربة النشر لعملائها، من خلال تزويدهم بحلول برمجية سهلة التثبيت، وقابلة للتخصيص، وقابلة للتوسع، تساعد على تعزيز قيمة الأعمال والميزة التنافسية.

ابدأ اليوم

تساعد IBM Cloud في تقليص الوقت اللازم لتصميم الحلول التي تلبي جميع ضوابط الامتثال واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاعك. يوفر إطار العمل IBM Cloud Framework for Financial Services مجموعة من البنى المرجعية التي يمكن استخدامها كنقطة بداية لتلبية متطلبات الأمان والامتثال التنظيمي المحددة في هذا الإطار. توفر هذه البنى المرجعية أساسًا قويًا لنشر تطبيقات آمنة ومتوافقة ضمن هذا الإطار. بالإضافة إلى ذلك، توفر IBM Cloud بنى قابلة للنشر لبيئات VPC جاهزة مُكوَّنة مسبقًا، تم بناؤها باستخدام أصول البنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC)، استنادًا إلى البنية المرجعية IBM Cloud for Financial Services.

 
