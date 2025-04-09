أنت تتولى دور قائد بيانات. تتجه الأنظار إليك وإلى فريقك بينما تتبنى منظمتك الذكاء الاصطناعي وتقوم بتنفيذه.
تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن البيانات المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي — وفي جميع حالات الاستخدام الأخرى — جديرة بالثقة، وعالية الجودة، ودقيقة، وكاملة، وجاهزة للذكاء الاصطناعي، ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية المتغيرة باستمرار.
ومع ذلك، من المرجّح أنك تمتلك بيانات أكثر مما يمكنك إدارته، وقد لا تكون على دراية بمكان وجود جميع البيانات في منظمتك.
وهنا يأتي دور ذكاء البيانات.
يساعد ذكاء البيانات المنظمات على اكتشاف البيانات، وتنسيقها، وبناء الثقة بها، والوصول إليها من خلال أدوات مثل الفهرسة، وضمان الجودة، والحوكمة، وتتبع مصدر البيانات، ومنصات المشاركة.
في جوهره، يساعدك ذكاء البيانات في الإجابة عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة ببياناتك، بما في ذلك:
ما البيانات التي تمتلكها المؤسسة ولماذا توجد هذه البيانات؟
من أين أتت هذه البيانات وأين توجد؟
كيف تطورت البيانات خلال رحلتها؟
من لديه حق الوصول إلى هذه البيانات؟ من ينبغي أن يكون لديه حق الوصول إليها؟
كيف يتم استخدامه وكيف يمكن استخدامه للحصول على أفضل النتائج؟
كيف ترتبط مجموعات البيانات المتميزة مع بعضها البعض؟
هل تتمتع بيانات منظمتك بالجودة اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، يستخدم ذكاء البيانات مجموعة مترابطة من العمليات والأدوات لأتمتة إدارة البيانات الوصفية وتبسيطها.
تمنح هذه العملية الموحّدة من الذكاء المنظمات مثل منظمتك رؤى أعمق حول بياناتها وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها. وبالتالي، فإن ذكاء البيانات يتيح تحليلات الخدمة الذاتية ويدعم المبادرات المؤسسية الأساسية، بما في ذلك ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي التوليدي.
نعيش اليوم في عالم تمثّل فيه البيانات كل شيء بالنسبة إلى الشركات. ولكن عندما تكون البيانات موزّعة في كل مكان، فقد يصبح من السهل جدًا أن نفقد القدرة على تحديد البيانات المهمة والمفيدة. علاوةً على ذلك، غالبًا ما تكون هذه البيانات منعزلة وذات جودة منخفضة.
البيانات الزائدة
في عالمنا المتصل دائمًا بالإنترنت، فإن كمية البيانات المتاحة للمنظمات اليوم هائلة بكل صراحة. وهذا الحجم آخذ في الازدياد.
نظرًا للكم الهائل من البيانات المتاحة لمؤسسات الأعمال، فلا عجب أن جزءًا كبيرًا منها لا يُستخدم، وأن البيانات التي تُجمع دون تحليل لا قيمة لها بالنسبة إلى المنظمات.
البيانات المنعزلة
تواجه المنظمات صعوبة في تطبيق ضوابط الجودة وفرض سياسات الحوكمة على هذا التدفق الهائل من البيانات. وفي الوقت نفسه، لا يتمكن المستخدمون دائمًا من العثور على البيانات المناسبة التي يحتاجون إليها (هذا إن كانوا يعلمون بوجودها أصلًا) بسبب عزل البيانات.
ونظرًا لتجزئة مصادر البيانات وافتقارها إلى كل من ضوابط الجودة والحوكمة، فليس من المستغرب أن تكون البنى التحتية للبيانات أكثر تعقيدًا مما ينبغي.
انخفاض جودة البيانات
كشفت دراسة أجرتها Experian أن 95٪ من المديرين التنفيذيين من المستوى (ج) يعتقدون أن مشكلات جودة البيانات تؤثر في قدرة منظماتهم على تحقيق أهداف الأعمال.
وحتى عندما تتمكن المنظمات من الوصول إلى بياناتها وتحليلها، فإنها قد لا تتمكن من الوثوق بها بالكامل، ما يمثل مشكلة كبيرة تؤدي إلى هدر الوقت والمال والجهد.
ولحسن الحظ، يمكن لذكاء البيانات معالجة جميع هذه المشكلات لمساعدتك على تحقيق أقصى قيمة من بياناتك.
خصوصية وأمن البيانات
يشير تقرير صادر عن IBM إلى أن متوسط تكلفة اختراق البيانات بلغ 4.88 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وهو أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن. ولهذا السبب، فإن خصوصية بيانات المنظمة وأمنها—لا سيما في القطاعات الخاضعة لتنظيمات صارمة مثل التمويل والرعاية الصحية—تحظى بأهمية قصوى.
ولحسن الحظ، يمكن لذكاء البيانات معالجة جميع هذه المشكلات لمساعدتك على تحقيق أقصى قيمة من بياناتك.
في ظل انتشار البيانات الزائدة والمعزولة ومنخفضة الجودة، أصبحت المنظمات اليوم تخضع لنزوات بياناتها، بدلاً من تسخيرها واستخلاص قيمتها. لهذا السبب يُعَدّ ذكاء البيانات أمرًا بالغ الأهمية: فهو الحل لهذه المشكلات، ويعيد إليك زمام التحكم في بياناتك.
يعثر ذكاء البيانات على البيانات المنعزلة
ومن خلال فهارس البيانات وأسواقها المركزية والموحدة، يساعد ذكاء البيانات على تقليل تعقيد البنية التحتية للبيانات. ويمكنه مساعدة المنظمات على اكتشاف الأصول، وتقييمها، وفهرستها، وتنسيقها، وإدارتها، بغض النظر عن مكان وجودها.
ونتيجةً لذلك، يمكن للمستخدمين في جميع أقسام منظمتك العثور على البيانات المناسبة لاحتياجاتهم، مما يُبسِّط الكفاءة التشغيلية ويُعزِّز التعاون.
ومن خلال إزالة هذه العزلة وتعزيز ثقافة التعاون المستنير، تُمكِّن حلول ذكاء البيانات منظمتك من اتخاذ قرارات سريعة تستند إلى فهم أعمق لأسواقك.
وتكمن إحدى جوانب القوة التحويلية لحلول ذكاء البيانات في قدرتها على تعزيز سرعة الاستجابة للأعمال والقدرة الابتكارية. ويمكنها تسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة من خلال مشاركة الأصول المناسبة وتوزيعها على الأشخاص المناسبين وفق مستويات الوصول الصحيحة، وذلك عبر نماذج الخدمة الذاتية التي تضمن دقة البيانات، واكتمالها، وصحتها، واتساقها، وتفرّدها، وتوقيتها.
يعمل ذكاء البيانات على تحويل البيانات غير المنسقة إلى ذكاء قابل للتنفيذ
ومن خلال استخدام تحليلات البيانات، يستخلص ذكاء البيانات رؤى قابلة للتنفيذ من بياناتك، ما يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل. يمكن أن تتخذ هذه التحليلات عدة أشكال، منها التحليلات التنبؤية (التي تستخدم البيانات للتنبؤ بالمستقبل) والتحليلات الإلزامية (التي تستخدم البيانات لتحديد الخطوة التالية).
يساعد ذكاء البيانات المستخدمين على معرفة نوعية البيانات التي تملكها منظمتهم وما يمكن استخدامها فيه، مما يمكّنهم من الوصول بسهولة أكبر إلى مجموعات البيانات الملائمة لأغراضهم.
ذكاء البيانات يجعل البيانات أكثر موثوقية
تحتاج الشركات إلى الثقة المتكاملة في موثوقية بياناتها. تساعد أدوات وممارسات جودة البيانات التي يشملها ذكاء البيانات على تطوير هذه الموثوقية من خلال ضمان دقة البيانات، واكتمالها، وصحتها، واتساقها، وتفرّدها، وتوقيتها، وملاءمتها للغرض منها.
من خلال سهولة الوصول إلى بيانات عالية الجودة، يمكن للمنظمات أخيرًا الوصول إلى مرحلة الثقة بتلك البيانات، مما يؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد المهمة والتحويلية للمنظمة.
تتضمن الفوائد المترتبة على استخدام ذكاء البيانات القدرة على:
تحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ
باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
تسريع رؤى البيانات
من خلال توحيد إدارة البيانات وجودة البيانات ودورة حياة البيانات ومشاركة البيانات
تعزيز قدرات مستهلكي البيانات
لاستهلاك بيانات جديرة بالثقة وموثوقة، ومُدرجة في سياق اللغة الطبيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
والأهم من ذلك، بفضل جودة البيانات المحسّنة التي يوفرها ذكاء البيانات، يمكن للمنظمات اكتشاف جودة البيانات وتقييمها بسهولة وعلى نطاق واسع — أينما كانت — من خلال القدرات المؤتمتة لتوصيف البيانات وتنقيتها ومراقبتها وغير ذلك.
ويؤدي ذلك إلى تحقيق ميزة تنافسية أكبر، حيث يمكن للمنظمات التي تعتمد على ذكاء البيانات الاستفادة من الرؤى في الوقت الفعلي، وتسريع اكتشاف البيانات، وإعطاء الأولوية للبيانات عالية الجودة. تُسهم القدرة على تتبع بياناتك وتعيينها من لحظة إنشائها إلى استخدامها في تعزيز الدقة والثقة والامتثال.
اتبع هذه الخطوات الخمس لبدء تحويل تحديات البيانات إلى فرص باستخدام ذكاء البيانات:
إجراء جرد شامل للبيانات وإنشاء ملف تعريفي لها.
تحديد وتوثيق مكان وجود جميع البيانات، بما في ذلك مصدرها وكيفية استخدامها في جميع أقسام المنظمة.
بدء مشروع تجريبي لذكاء البيانات في مجال ذات تأثير كبير
وإثبات القيمة من خلال تحسين إدارة البيانات، وجودتها، ودورة حياتها، والوصول إليها.
أتمتة إطارات عمل إدارة البيانات ودمجها
وضمان المراقبة المستمرة لجودة البيانات، والامتثال للوائح، والتتبع القوي لدورة حياة البيانات.
إعداد منصات الوصول إلى البيانات والتحليلات بالخدمة الذاتية
لتسهيل الوصول السريع والموثوق للبيانات، وضمان تمكّن المستخدمين من العثور على البيانات التي يحتاجون إليها والثقة بها.
تعزيز ثقافة البيانات الذكية من خلال التدريب المستمر والمشاركة
تشجيع الاستخدام المتسق لممارسات ذكاء البيانات عبر جميع المستويات الإدارية داخل المنظمة، من القيادة إلى الموظفين في الخطوط الأمامية.
قم بقراءة دليل قادة البيانات للبيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي.
تعرَّف على الكيفية التي يمكن من خلالها لحلول ذكاء البيانات أن تساعد في تحويل البيانات إلى رؤى.
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