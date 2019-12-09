أكثر تقنيات سلسلة الكتل شهرةً المستخدمة حاليًا في الإنتاج تتعلق بالعملات المشفّرة. وهناك العديد من التطبيقات، وتُعَد البيتكوين (Bitcoin) الأكثر شعبية من بينها. ومن التطبيقات الأخرى التي تتمتع بخصائص فريدة وقيمة: Ripple وEthereum. تتمتع Ripple بحضور قوي في الأسواق المالية العالمية، بينما تستخدم Ethereum العقود الذكية لاستبدال الضمانات وإدارة الهوية الرقمية، إلى جانب تطبيقات أخرى.

تعتمد معظم تطبيقات العملات المشفّرة على سلاسل كتل عامة تُتيح لأي شخص المشاركة. وتستخدم معظم تطبيقات الشركات لسلاسل الكتل دفتر أستاذ خاص يقيِّد الوصول ويحدِّد الصلاحيات. رغم أن العملات المشفرة لها مكانة مشروعة في عالم سلاسل الكتل، فإنها لا تغطي بأي حال الإمكانيات الواسعة التي تقدِّمها هذه التقنية الناشئة.

تتمتع الخدمات المالية بأحد أقوى الأسباب لاعتماد سلاسل الكتل. ترتبط الخصائص الأساسية للأمن وعدم قابلية التغيير ارتباطًا مباشرًا بالمتطلبات الأساسية للقطاع المصرفي والتأمين. يبدو أن American Express تدرك هذه الجوانب وقد اتخذت خطوات في عدة مجالات من أعمالها لتطبيق تكنولوجيا سلاسل الكتل. انضمت American Express إلى شبكة Ripple العالمية للمدفوعات وأطلقت سلسلة كتل لبرامج المكافآت الخاصة بالأعضاء.

وقعت هذه الأنشطة في عامي 2017 و2018، مع توقعات بالنمو في هذه المجالات وبتطبيقات جديدة لسلاسل الكتل في المستقبل. التحديثات في الوقت شبه الفعلي عبر دفتر الأستاذ الموزّع، التي تُطلع جميع الأطراف في سلسلة القيمة على الأنشطة المنفذة، تضيف قيمة كبيرة للخدمات المالية. كانت American Express من أوائل شركات الخدمات المالية التي نفَّذت حالات استخدام فعلية لتكنولوجيا سلاسل الكتل. من المؤكد أن منافسيها سينضمون إلى السباق عندما يرون الفوائد التي تحققها American Express من استخدام هذه التكنولوجيا المبتكرة.

تُعَد De Beers شركة دولية متخصصة في استكشاف واستخراج الألماس، إلى جانب أنشطة أخرى. في عام 2015، أنشأت De Beers منصة Tracr، وهي منصة سلاسل كتل تم تصميمها لتتبُّع الألماس من المنجم حتى وصوله إلى العميل. يعاني استكشاف وتعدين الألماس من بعض الممارسات غير الأخلاقية، ويريد العملاء معرفة مسار منتجهم قبل الشراء. يقول Bruce Cleaver، الرئيس التنفيذي لشركة De Beers: "أثبت فريق مشروع Tracr قدرته على تتبُّع الألماس عبر سلسلة القيمة بنجاح، وتمكَّن من توفير ضمان تتبُّع الأصول بطريقة لم تكن ممكنة من قبل".

من خلال توضيح منشأ الألماس عبر سلسلة التوزيع وصولًا إلى المتجر، تستطيع De Beers إظهار مصدر كل حجر للمشترين. توفِّر تكنولوجيا سلاسل الكتل قدرات أساسية تمكِّن De Beers من منح العملاء النهائيين الاطمئنان، وهو أمر لم تكن أي تقنية أخرى قادرة على تحقيقه.

تقدِّم العديد من الشركات حلولًا مخصّصة تركِّز على سلاسل الكتل لمؤسسات الرعاية الصحية. تستخدم Medicalchain تكنولوجيا سلاسل الكتل لتخزين السجلات الصحية بشكل آمن، بما يُتيح نهجًا ذكيًا وتعاونيًا في الرعاية الصحية. يمكن لهذا الحل حماية المرضى من أي عدد من الاختراقات التي شهدناها تؤثِّر في مزوِّدي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين.

من التحديات الأساسية الأخرى في قطاع الرعاية الصحية أن السجلات الطبية لا تنتقل بين مقدِّمي الخدمات. إذا زار المريض قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، فهناك احتمال كبير ألا تنتقل البيانات إلى مقدِّم الرعاية الأولية. بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن قسم الطوارئ من الوصول إلى التاريخ الطبي للمريض. تعمل SimplyVital Health على حل هذه المشكلة من خلال قاعدة بيانات مفتوحة المصدر تعتمد على سلاسل الكتل، وتوفِّر وصولًا آمنًا لمعلومات المرضى وتمكِّن من تنسيق الرعاية الصحية.

طوَّرت BlockPharma حلًا قائمًا على سلاسل الكتل لتتبُّع الأدوية ومكافحة التزييف. الفكرة هنا تعكس ما فعلته De Beers في تتبُّع الألماس، لكن هذه المرة بهدف إنقاذ الأرواح. يمكن أن تتجاوز حالات استخدام سلاسل الكتل حدود الصناعات، إذ تستفيد معظم الشركات من الأمن والشفافية وعدم قابلية التغيير في البيانات. عشرات الشركات تدرك القيمة وتعمل في قطاع الرعاية الصحية على ابتكار وتقديم حلول قائمة على سلاسل الكتل.