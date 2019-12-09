ما زلت أجد أن كلمة سلسلة الكتل تستحضر غالبًا أفكارًا عن العملات الرقمية، وهو ما يظلم هذه التقنية الجديدة المبتكرة. تم إطلاق البيتكوين في عام 2011، وكانت أول تطبيق واسع النطاق لتقنية سلسلة الكتل. تناولت وسائل الإعلام والمستثمرون والتقنيون المتقدِّمون العملات الرقمية لسنوات، ويعتقد البعض خطأً أن هذه التقنيات هي نفسها.
للتوضيح، العملات المشفّرة بالنسبة إلى سلسلة الكتل هي مثل محرك الاحتراق بالنسبة للسيارات. استثمرت شركات كبرى مثل IBM وWalmart وMaersk وDeBeers وغيرها مبالغ كبيرة في سلسلة الكتل لتحسين الأعمال وتأمينها على مستوى العالم. توجد تقنية سلسلة الكتل في تطبيقات واقعية تتجاوز العملات الرقمية، وتقدِّم هذه الحلول فوائد قوية لمؤسسات الرعاية الصحية والمصارف وتجار البيع بالتجزئة والمستهلكين وغيرهم.
تُعَد تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) دفتر أستاذ مشتركًا وموزعًا مع تحكم لامركزي. تتكون هذه السلاسل من كتل مرتبطة معًا لتشكِّل سلسلة. وتتكون كل سلسلة من بيانات مشفّرة تشمل جزئيًا بيانات من الكتلة السابقة لإنشاء التشفير. وسلاسل الكتل موجودة كدفاتر عامة وخاصة. تُتيح بعض التطبيقات لأي طرف مهتم المشاركة، بينما تتطلب تطبيقات أخرى الدعوة ومنح حقوق الوصول. وتشمل الفوائد الرئيسية لتقنية سلسلة الكتل التشفير وتتبُّع الأصل والثبات.
يعمل التشفير على خلط البيانات بحيث تصبح غير قابلة للقراءة دون مفتاح. ويُشير مصطلح "تتبُّع الأصل" إلى تتبُّع البيانات لضمان صحة وسلامة تاريخها. والثبات يعني أن البيانات لا يمكن تغييرها بمجرد اعتماد الكتلة. يؤدي دمج اللامركزية مع التشفير وتتبُّع الأصول والثبات إلى توفير تقنية جديدة وآمنة ومبتكرة من شأنها تغيير الصناعات حول العالم.
تحتوي سلاسل الكتل على بيانات مشفرة في كل كتلة مرتبطة بما يرغب مصممو النظام في تضمينه. في القطاع المصرفي، قد تحتوي الكتلة على الاسم ورقم الحساب ونوع المعاملة والمبلغ وغيرها من المعلومات. بالنسبة إلى حلول تجارة التجزئة، قد تتضمن بيانات سلسلة الكتل العنصر الذي تم شراؤه والرقم التسلسلي وتاريخ الشراء ومكان التصنيع.
تحدِّد الشركات التي تبحث في تطبيقات سلسلة الكتل المعلومات الخاصة بالمعاملات وتضع هذه البيانات داخل الكتل التي تشكِّل السلسلة، بما يتوافق مع احتياجاتها. لا يوجد حد لأنواع الصناعات أو المعاملات التي ستستفيد من تقنية سلسلة الكتل. لدى العديد من الشركات والأسواق المتخصصة تطبيقات قائمة بالفعل لسلسلة الكتل، حيث تشهد هذه التقنية زيادة مستمرة في حالات الاستخدام حول العالم.
أكثر تقنيات سلسلة الكتل شهرةً المستخدمة حاليًا في الإنتاج تتعلق بالعملات المشفّرة. وهناك العديد من التطبيقات، وتُعَد البيتكوين (Bitcoin) الأكثر شعبية من بينها. ومن التطبيقات الأخرى التي تتمتع بخصائص فريدة وقيمة: Ripple وEthereum. تتمتع Ripple بحضور قوي في الأسواق المالية العالمية، بينما تستخدم Ethereum العقود الذكية لاستبدال الضمانات وإدارة الهوية الرقمية، إلى جانب تطبيقات أخرى.
تعتمد معظم تطبيقات العملات المشفّرة على سلاسل كتل عامة تُتيح لأي شخص المشاركة. وتستخدم معظم تطبيقات الشركات لسلاسل الكتل دفتر أستاذ خاص يقيِّد الوصول ويحدِّد الصلاحيات. رغم أن العملات المشفرة لها مكانة مشروعة في عالم سلاسل الكتل، فإنها لا تغطي بأي حال الإمكانيات الواسعة التي تقدِّمها هذه التقنية الناشئة.
تتمتع الخدمات المالية بأحد أقوى الأسباب لاعتماد سلاسل الكتل. ترتبط الخصائص الأساسية للأمن وعدم قابلية التغيير ارتباطًا مباشرًا بالمتطلبات الأساسية للقطاع المصرفي والتأمين. يبدو أن American Express تدرك هذه الجوانب وقد اتخذت خطوات في عدة مجالات من أعمالها لتطبيق تكنولوجيا سلاسل الكتل. انضمت American Express إلى شبكة Ripple العالمية للمدفوعات وأطلقت سلسلة كتل لبرامج المكافآت الخاصة بالأعضاء.
وقعت هذه الأنشطة في عامي 2017 و2018، مع توقعات بالنمو في هذه المجالات وبتطبيقات جديدة لسلاسل الكتل في المستقبل. التحديثات في الوقت شبه الفعلي عبر دفتر الأستاذ الموزّع، التي تُطلع جميع الأطراف في سلسلة القيمة على الأنشطة المنفذة، تضيف قيمة كبيرة للخدمات المالية. كانت American Express من أوائل شركات الخدمات المالية التي نفَّذت حالات استخدام فعلية لتكنولوجيا سلاسل الكتل. من المؤكد أن منافسيها سينضمون إلى السباق عندما يرون الفوائد التي تحققها American Express من استخدام هذه التكنولوجيا المبتكرة.
تُعَد De Beers شركة دولية متخصصة في استكشاف واستخراج الألماس، إلى جانب أنشطة أخرى. في عام 2015، أنشأت De Beers منصة Tracr، وهي منصة سلاسل كتل تم تصميمها لتتبُّع الألماس من المنجم حتى وصوله إلى العميل. يعاني استكشاف وتعدين الألماس من بعض الممارسات غير الأخلاقية، ويريد العملاء معرفة مسار منتجهم قبل الشراء. يقول Bruce Cleaver، الرئيس التنفيذي لشركة De Beers: "أثبت فريق مشروع Tracr قدرته على تتبُّع الألماس عبر سلسلة القيمة بنجاح، وتمكَّن من توفير ضمان تتبُّع الأصول بطريقة لم تكن ممكنة من قبل".
من خلال توضيح منشأ الألماس عبر سلسلة التوزيع وصولًا إلى المتجر، تستطيع De Beers إظهار مصدر كل حجر للمشترين. توفِّر تكنولوجيا سلاسل الكتل قدرات أساسية تمكِّن De Beers من منح العملاء النهائيين الاطمئنان، وهو أمر لم تكن أي تقنية أخرى قادرة على تحقيقه.
تقدِّم العديد من الشركات حلولًا مخصّصة تركِّز على سلاسل الكتل لمؤسسات الرعاية الصحية. تستخدم Medicalchain تكنولوجيا سلاسل الكتل لتخزين السجلات الصحية بشكل آمن، بما يُتيح نهجًا ذكيًا وتعاونيًا في الرعاية الصحية. يمكن لهذا الحل حماية المرضى من أي عدد من الاختراقات التي شهدناها تؤثِّر في مزوِّدي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين.
من التحديات الأساسية الأخرى في قطاع الرعاية الصحية أن السجلات الطبية لا تنتقل بين مقدِّمي الخدمات. إذا زار المريض قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، فهناك احتمال كبير ألا تنتقل البيانات إلى مقدِّم الرعاية الأولية. بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن قسم الطوارئ من الوصول إلى التاريخ الطبي للمريض. تعمل SimplyVital Health على حل هذه المشكلة من خلال قاعدة بيانات مفتوحة المصدر تعتمد على سلاسل الكتل، وتوفِّر وصولًا آمنًا لمعلومات المرضى وتمكِّن من تنسيق الرعاية الصحية.
طوَّرت BlockPharma حلًا قائمًا على سلاسل الكتل لتتبُّع الأدوية ومكافحة التزييف. الفكرة هنا تعكس ما فعلته De Beers في تتبُّع الألماس، لكن هذه المرة بهدف إنقاذ الأرواح. يمكن أن تتجاوز حالات استخدام سلاسل الكتل حدود الصناعات، إذ تستفيد معظم الشركات من الأمن والشفافية وعدم قابلية التغيير في البيانات. عشرات الشركات تدرك القيمة وتعمل في قطاع الرعاية الصحية على ابتكار وتقديم حلول قائمة على سلاسل الكتل.
تعود أصول سلاسل الكتل إلى عام 1979 مع تقدُّم كبير في 1991؛ ومع ذلك، لم يُطلق أول تطبيق عملي حقيقي، وهو البيتكوين (Bitcoin)، إلا في 2011. على الرغم من إطلاق البيتكوين قبل ثماني سنوات، وما يعادله هذا الزمن في عالم التقنية من مسافات شاسعة، فإن سلاسل الكتل لا تزال في مراحل مبكرة من النمو. هناك العديد من الأفكار لتطبيق سلاسل الكتل في عدد كبير من الصناعات، إلا إننا ما زلنا على بُعد عدة سنوات عن النشر على نطاق واسع. سواء عند مناقشة تطبيقات سلاسل الكتل في التصويت أو الزراعة أو العملات الحكومية أو الترفيه، هناك تحديات تمنع النشر على نطاق واسع.
لا حدود لحالات استخدام سلاسل الكتل، إلا إن العقبات أمام التنفيذ تتعلق بقبول الفكرة، والشجاعة للريادة، والتغلب على مخاوف الأمن الإلكتروني. وكما هو الحال مع معظم التقنيات الجديدة، يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يكتسب المستخدمون الثقة في الأمن. شهدت سرقات عدة عملات مشفرة اهتمامًا واسعًا، وللأسف ينعكس نجاح هذه الهجمات بشكل سلبي على صورة تكنولوجيا سلاسل الكتل.
رغم أن معظم اختراقات العملات المشفرة لم تكن نتيجة خلل في تكنولوجيا سلاسل الكتل نفسها أو أمنها، فإن الانطباع يتحول إلى واقع مؤثر على تبنّي سلاسل الكتل. ورغم أن هذه الهجمات تعيق تبنّي سلاسل الكتل، فإنها لن توقفه.
ستغيّر سلاسل الكتل العديد من الصناعات، وستساعد على تحسين جودة الحياة وتقليل الاحتيال، والأمر مسألة وقت فقط.
