حلول مستودعات البيانات

توسيع نطاق أحمال تشغيل التحليلات والذكاء الاصطناعي عالية الأداء والدائمة التشغيل الخاصة بالبيانات المدارة عبر المؤسسة بأكملها
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حلول مستودعات البيانات عالية الأداء

لتعزيز قدرات شركتك على اتخاذ القرارات ودعم مبادرات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي لديك، من الضروري أن يكون لديك أساس بيانات مرن وجدير بالثقة. لقد تم تصميم تقنيات مستودعات البيانات Db2 وNetezza للسحابة الأصلية خصوصًا لتخزين جميع أنواع البيانات وأحمال التشغيل وإدارتها وتحليلها، من دون تعقيدات ومخاطر أمنية إضافية متعلقة بتكرار البيانات أو نقلها عبر البيئات. وبالإضافة إلى ذلك، تسهّل عمليات التكامل مع watsonx.data على العملاء مشاركة البيانات بتنسيقات مفتوحة وتمكين عرض واحد لبيانات التحليلات والذكاء الاصطناعي.

يتوفر لعملائنا أيضًا خيار تشغيل مستودعات البيانات في البيئة السحابية التي يختارونها، مع خيارات لخدمات SaaS المدارة ذاتيًا أو المدارة بالكامل. تتوفر عمليات نشر SaaS لمستودع IBM Db2 Warehouse على سحابة IBM Cloud وAWS وNetezza Performance Server على Azure وAWS.

 اقرأ المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا حول مستودعات بيانات السحابة التي تسبب ترددًا في الانتقال إلى إستراتيجية السحابة الهجينة
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في The Forrester Wave™: إدارة البيانات لإجراء التحليلات، الربع الأول من عام 2023
لماذا حلول مستودعات البيانات من IBM؟
السحابة الهجينة والمتعددة

تشغيل أحمال تشغيل التحليلات محلياً أو على السحابة التي تختارها. تجنب الاحتكار لمنتج معين مع اتباع نهج السحابة المتعددة.
التحكم في تكاليف التحليلات 

يمكنك التحكم الكامل في كيف ومتى تختار توسيع نطاق أحمال تشغيل التحليلات مع محركات استعلام مناسبة للغرض وفصل التخزين والحوسبة بشكل كامل.
توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي

استفد من القيمة الكاملة لبياناتك - سواء كانت منظمة أو غير منظمة أو شبه منظمة - من خلال أساس بيانات حديث مصمم لتوسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة.
المنتجات
Db2 Warehouse 

الجيل القادم من مستودعات Db2 Warehouse للسحابة الأصلية يلبي أهدافك من حيث السعر والأداء لأحمال التشغيل دائمة التشغيل وتوسيع نطاق التحليلات التشغيلية وذكاء الأعمال وأحمال التشغيل المختلطة التي تحتاج حاليًا إلى سرعة أكبر بمقدار 4 أضعاف وتكاليف تخزين أقل بمقدار 34 ضعفًا. وهو يتيح وصولاً محوكمًا إلى البيانات بتنسيقات مفتوحة ويتكامل محليًا مع watsonx.data لإنشاء عرض واحد يضم بيانات التحليلات والذكاء الاصطناعي. 
Netezza Performance Server

Netezza Performance Server هو مستودع بيانات مؤسسي للسحابة الأصلية من IBM محسَّن لتوسيع نطاق التحليلات العميقة وذكاء الأعمال وأحمال تشغيل التعلم الآلي من خلال جعل البيانات موحدة وقابلة للتوسع وتسهيل الوصول إليها من أي مكان. يمكن لخادم Netezza تخزين البيانات المدارة بتنسيقات مفتوحة وتحليلها، والتحكم في التكاليف باستخدام قابلية التوسع المرنة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتكامل بشكل أصلي مع watsonx.data لإنشاء عرض موحد لبيانات التحليلات والذكاء الاصطناعي. 

 watsonx.data

watsonx.data هو مخزن بيانات مناسب للغرض، مبني على بنية مستودع بيانات مفتوح، مدعومًا بالاستعلام والحوكمة وتنسيقات البيانات المفتوحة للوصول إلى البيانات ومشاركتها. بفضل بيانات التعريف المشتركة ودعم Db2 وNetezza للتنسيقات المفتوحة مثل Parquet وAvro وIceberg، يمكن للعملاء مشاركة نسخة واحدة من البيانات عبر محركات استعلامات متعددة وتحسين أحمال تشغيل التحليلات والذكاء الاصطناعي لكل من السعر والأداء. 
تنفيذ أحمال التشغيل المناسبة باستخدام المحرك المناسب بالتكلفة المناسبة 

تتيح محركات التحليلات الملائمة للغرض للعملاء إمكانية تحسين التكاليف في أحمال تشغيل التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة بأكملها. اختر محركك الأساسي بناءً على احتياجات أحمال التشغيل لديك وعزز تلك المحركات من خلال مشاركة البيانات عبر محركات Db2 وNetezza وwatsonx.data من دون الحاجة إلى حركة بيانات إضافية أو عملية استخراج وتحويل وتحميل (ETL) إضافية. 

 

عبء العمل

المحرك الأساسي

تعزيز أحمال التشغيل مع 

التحليلات المتعمقة واستخراج البيانات

®Netezza

watsonx.data

ذكاء الأعمال (BI) وإعداد التقارير

Netezza أو Db2 Warehouse

watsonx.data

أحمال التشغيل المختلطة (OLTP وOLAP)

Db2 Warehouse

watsonx.data

التحليلات التشغيلية (ODS)

Db2 Warehouse

watsonx.data

معالجة البيانات الضخمة للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي

watsonx.data

Netezza أو Db2 Warehouse

تحويل البيانات وعملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)

watsonx.data

Netezza أو Db2 Warehouse

استكشاف البيانات وتصورها

watsonx.data

Netezza أو Db2 Warehouse
نشر عبر السحابة الهجينة

يمكنك تشغيل أحمال تشغيل مستودعات البيانات محليًا أو على السحابة الهجينة أو السحابة التي تختارها، مع خيارات لخدمات SaaS المُدارة ذاتيًا أو المُدارة بالكامل 

 معًا أفضل: IBM + AWS
تتجاوز الشراكة بين IBM وAWS حدود التعاون؛ فهي خطوة نحو الاستفادة من الإمكانات الكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي. تعرف على سبل التعاون بين كل من IBM وAWS في التحليلات وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.
watsonx.data على AWS
مع watsonx.data، يمكن للعملاء توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي من خلال بنية بحيرة مفتوحة متاحة كخدمة على AWS
دراسات حالة
مشاركة كميات هائلة من البيانات بسرعة

اعرف كيف يمنح IBM Db2 Warehouse مزود خدمات معلومات الرعاية الصحية هذا المرونة والقدرة على التوسع حسب الحاجة لتلبية متطلبات العملاء المتزايدة من التحليلات.

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A system of connected circles in the style of purple 3D threads on a warm background
شركة Conestoga Wood Specialties

تعرف على المزيد حول تحديث Conestoga السلس من البيئة المحلية إلى البيئة السحابية مع Netezza Performance Server كخدمة مُدارة بالكامل.

 اقرأ دراسة الحالة
Capital Bank of Jordan logo
كابيتال بنك الأردن

تعرف على مدى تسريع بنك العاصمة الأردني لعملية الكشف عن مشكلات تجربة الهاتف المحمول بأكثر من 10 أضعاف باستخدام Netezza Performance Server الفائق الإمكانات.

 اقرأ القصة
من الممكن أن يسمح watsonx.data لنا بالوصول بسهولة إلى بياناتنا الموسعة والموزعة وتحليلها .... وتحقيق أقصى استفادة من مواردنا لتقديم تجارب مستخدمين فائقة. Vitaly Tsivin، نائب الرئيس التنفيذي لذكاء الأعمال AMC Networks
موارد مستودع البيانات خمسة مفاهيم خاطئة حول مستودعات البيانات السحابية
اقرأ المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا حول مستودعات البيانات السحابية التي تسبب ترددًا في الانتقال إلى إستراتيجية السحابة الهجينة.
ما المقصود بمستودع البيانات؟
تسعى مستودعات البيانات إلى حل التحديات الأساسية في كل من مستودعات البيانات وبحيرات البيانات لإنتاج حل أكثر مثالية لإدارة بيانات المؤسسات.
منهج مختلف لتخزين البيانات السحابية
نحن نتبع نهجًا مختلفًا في تخزين البيانات السحابية مع الجيل الثالث من IBM Db2 Warehouse.
ما المقصود بمستودع البيانات؟
مستودع البيانات هو مخزون مركزي للمعلومات وهو ليس منتجًا؛ بل بيئة. وهو مصمم لاستخراج المعارف من التحليلات ومشاركة كميات هائلة من البيانات الموحدة.
مقدمة إلى Netezza كخدمة متاحة على AWS
يسر IBM أن تعلن عن توفر معاينة تقنية لخادم IBM Netezza Performance Server كخدمة مُدارة بالكامل (NPSaaS) على AWS. تعرّف على كيفية البدء.
قواعد بيانات IBM على AWS
معالجة تحديات بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال قواعد بيانات IBM على AWS.
watsonx.data

مخزن البيانات المفتوح الوحيد في المجال والمحسَّن لكل البيانات المدارة وأحمال تشغيل التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر السحابة الهجينة.
Netezza Performance Server

مستودع البيانات المتقدم على السحابة الأصلية المصمم للتحليلات والمعارف الموحدة والفعالة لدعم القرارات الحساسة للأعمال عبر مؤسستك بأكملها. وهو متوفر كخدمة SaaS (Azure وAWS) وفي البيئات المحلية.
Db2 Warehouse

يمكنك تنفيذ أحمال تشغيل التحليلات دومًا في جميع أنحاء المؤسسة، الآن بفضل تكامل watsonx.data.
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