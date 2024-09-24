حلول مستودعات البيانات

لتعزيز قدرات شركتك على اتخاذ القرارات ودعم مبادرات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي لديك، من الضروري أن يكون لديك أساس بيانات مرن وجدير بالثقة. لقد تم تصميم تقنيات مستودعات البيانات Db2 وNetezza للسحابة الأصلية خصوصًا لتخزين جميع أنواع البيانات وأحمال التشغيل وإدارتها وتحليلها، من دون تعقيدات ومخاطر أمنية إضافية متعلقة بتكرار البيانات أو نقلها عبر البيئات. وبالإضافة إلى ذلك، تسهّل عمليات التكامل مع watsonx.data على العملاء مشاركة البيانات بتنسيقات مفتوحة وتمكين عرض واحد لبيانات التحليلات والذكاء الاصطناعي.
يتوفر لعملائنا أيضًا خيار تشغيل مستودعات البيانات في البيئة السحابية التي يختارونها، مع خيارات لخدمات SaaS المدارة ذاتيًا أو المدارة بالكامل. تتوفر عمليات نشر SaaS لمستودع IBM Db2 Warehouse على سحابة IBM Cloud وAWS وNetezza Performance Server على Azure وAWS.
تشغيل أحمال تشغيل التحليلات محلياً أو على السحابة التي تختارها. تجنب الاحتكار لمنتج معين مع اتباع نهج السحابة المتعددة.
يمكنك التحكم الكامل في كيف ومتى تختار توسيع نطاق أحمال تشغيل التحليلات مع محركات استعلام مناسبة للغرض وفصل التخزين والحوسبة بشكل كامل.
استفد من القيمة الكاملة لبياناتك - سواء كانت منظمة أو غير منظمة أو شبه منظمة - من خلال أساس بيانات حديث مصمم لتوسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة.
الجيل القادم من مستودعات Db2 Warehouse للسحابة الأصلية يلبي أهدافك من حيث السعر والأداء لأحمال التشغيل دائمة التشغيل وتوسيع نطاق التحليلات التشغيلية وذكاء الأعمال وأحمال التشغيل المختلطة التي تحتاج حاليًا إلى سرعة أكبر بمقدار 4 أضعاف وتكاليف تخزين أقل بمقدار 34 ضعفًا. وهو يتيح وصولاً محوكمًا إلى البيانات بتنسيقات مفتوحة ويتكامل محليًا مع watsonx.data لإنشاء عرض واحد يضم بيانات التحليلات والذكاء الاصطناعي.
Netezza Performance Server هو مستودع بيانات مؤسسي للسحابة الأصلية من IBM محسَّن لتوسيع نطاق التحليلات العميقة وذكاء الأعمال وأحمال تشغيل التعلم الآلي من خلال جعل البيانات موحدة وقابلة للتوسع وتسهيل الوصول إليها من أي مكان. يمكن لخادم Netezza تخزين البيانات المدارة بتنسيقات مفتوحة وتحليلها، والتحكم في التكاليف باستخدام قابلية التوسع المرنة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتكامل بشكل أصلي مع watsonx.data لإنشاء عرض موحد لبيانات التحليلات والذكاء الاصطناعي.
watsonx.data هو مخزن بيانات مناسب للغرض، مبني على بنية مستودع بيانات مفتوح، مدعومًا بالاستعلام والحوكمة وتنسيقات البيانات المفتوحة للوصول إلى البيانات ومشاركتها. بفضل بيانات التعريف المشتركة ودعم Db2 وNetezza للتنسيقات المفتوحة مثل Parquet وAvro وIceberg، يمكن للعملاء مشاركة نسخة واحدة من البيانات عبر محركات استعلامات متعددة وتحسين أحمال تشغيل التحليلات والذكاء الاصطناعي لكل من السعر والأداء.
تتيح محركات التحليلات الملائمة للغرض للعملاء إمكانية تحسين التكاليف في أحمال تشغيل التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة بأكملها. اختر محركك الأساسي بناءً على احتياجات أحمال التشغيل لديك وعزز تلك المحركات من خلال مشاركة البيانات عبر محركات Db2 وNetezza وwatsonx.data من دون الحاجة إلى حركة بيانات إضافية أو عملية استخراج وتحويل وتحميل (ETL) إضافية.
عبء العمل
المحرك الأساسي
تعزيز أحمال التشغيل مع
التحليلات المتعمقة واستخراج البيانات
watsonx.data
ذكاء الأعمال (BI) وإعداد التقارير
watsonx.data
أحمال التشغيل المختلطة (OLTP وOLAP)
watsonx.data
التحليلات التشغيلية (ODS)
watsonx.data
معالجة البيانات الضخمة للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي
Netezza أو Db2 Warehouse
تحويل البيانات وعملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)
Netezza أو Db2 Warehouse
استكشاف البيانات وتصورها
Netezza أو Db2 Warehouse
يمكنك تشغيل أحمال تشغيل مستودعات البيانات محليًا أو على السحابة الهجينة أو السحابة التي تختارها، مع خيارات لخدمات SaaS المُدارة ذاتيًا أو المُدارة بالكامل
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مخزن البيانات المفتوح الوحيد في المجال والمحسَّن لكل البيانات المدارة وأحمال تشغيل التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر السحابة الهجينة.
مستودع البيانات المتقدم على السحابة الأصلية المصمم للتحليلات والمعارف الموحدة والفعالة لدعم القرارات الحساسة للأعمال عبر مؤسستك بأكملها. وهو متوفر كخدمة SaaS (Azure وAWS) وفي البيئات المحلية.
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