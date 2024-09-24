حلول مستودعات البيانات

لتعزيز قدرات شركتك على اتخاذ القرارات ودعم مبادرات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي لديك، من الضروري أن يكون لديك أساس بيانات مرن وجدير بالثقة. لقد تم تصميم تقنيات مستودعات البيانات Db2 وNetezza للسحابة الأصلية خصوصًا لتخزين جميع أنواع البيانات وأحمال التشغيل وإدارتها وتحليلها، من دون تعقيدات ومخاطر أمنية إضافية متعلقة بتكرار البيانات أو نقلها عبر البيئات. وبالإضافة إلى ذلك، تسهّل عمليات التكامل مع watsonx.data على العملاء مشاركة البيانات بتنسيقات مفتوحة وتمكين عرض واحد لبيانات التحليلات والذكاء الاصطناعي.

يتوفر لعملائنا أيضًا خيار تشغيل مستودعات البيانات في البيئة السحابية التي يختارونها، مع خيارات لخدمات SaaS المدارة ذاتيًا أو المدارة بالكامل. تتوفر عمليات نشر SaaS لمستودع IBM Db2 Warehouse على سحابة IBM Cloud وAWS وNetezza Performance Server على Azure وAWS.