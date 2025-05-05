مقدمة عن IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

سحابة

5 مايو 2025

المؤلفين

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

يسرُّ IBM أن تعلن عن العرض القادم "أحضِر سحابتك الخاصة" (BYOC) لخدمة Netezza SaaS on AWS، وهو حل تحولي لنشر Netezza في حساب AWS المملوك للعميل. سيساعد هذا العرض عملاءنا على تحقيق أمان بيانات أفضل ومرونة أعلى في التحكم بالبنية التحتية الخاصة بهم. سيكون عرض "أحضِر سحابتك الخاصة" لخدمة Netezza SaaS on AWS متاحًا للجميع اعتبارًا من يونيو 2025.

ما الجديد في IBM Netezza SaaS؟

تُعَد IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) على AWS خدمة مُدارة يتم نشرها مباشرةً داخل السحابة الافتراضية الخاصة (VPC) للعميل على AWS، وتوفِّر إطار تكامل قويًا يتوافق بسلاسة مع بيئة السحابة الحالية لدى العميل. سيتمكن عملاؤنا من تجربة الفوائد التالية عند إطلاق هذا العرض:

  • الامتثال: عرض Netezza BYOC SaaS القادم على AWS سيرتقي بالتزام المؤسسات إلى مستوى أعلى. ستتمكن الشركات من تحقيق امتثال معزز داخل بيئتها الخاصة، ما يسمح لها بتلبية أكثر المتطلبات صرامة. سيضمن هذا العرض تلبية احتياجات الامتثال الفريدة لعملائنا بشكل كامل.  
  • الأمان والمراقبة والتدقيق: سيُتيح نظام BYOC على AWS إمكانية المراقبة والتدقيق الدقيق للبيئة بأكملها، بما في ذلك عناصر التحكم على مستوى الشبكة. ستُمكِّن هذه الرؤية والتحكم اللذان لا مثيل لهما عملاءنا من تتبُّع مقاييس الأداء والأمان وتحليلها بدقة.  
  • الاتصال بمصادر البيانات: ستتمكَّن الشركات من الوصول غير المحدود إلى مصادر بياناتها، والاتصال بسلاسة بالموارد داخل السحابات الافتراضية الخاصة (VPCs) أو حسابات AWS الخاصة بها. سيؤدي ذلك إلى التخلص من الحاجة إلى إعدادات الشبكات المعقدة أو التكوينات المرهقة، ما يقلل من وقت الإعداد ومن المتاعب. ستتمكن المؤسسات من إنشاء حدود مخصصة خاصة بها وتحديد أذونات الوصول على مستوى دقيق، ما يضمن عزل شبكتها وتأمينها بالكامل. 
  • كفاءة التكلفة: مع خدمة IBM Netezza as a Service BYOC على AWS، ستدفع الشركات فقط مقابل اشتراكات خدمة البرمجيات. يتعامل مزود السحابة مع تكلفة الحوسبة والبنية التحتية، بينما يمكن للشركات تطبيق أي خصومات أو أرصدة حالية لديها مع مزود السحابة. 

مصمم لتلبية احتياجاتك الخاصة

بغض النظر عن الصناعة أو المنطقة العالمية، تم تصميم IBM Netezza as a Service BYOC على AWS لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائنا. بالنسبة إلى العملاء الذين يريدون الاستفادة من قوة Netezza ويفضِّلون النشر داخل بيئتهم السحابية الخاصة، فإن BYOC هو الحل المثالي. سيوفر نموذج النشر BYOC، إلى جانب عرض SaaS الحالي، مرونةً في اختيار السحابة بناءً على متطلبات العميل المحددة.  جرِّب مستقبل البيانات والتحليلات مع IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud. لا تفوِّت هذه الفرصة لإحداث تحول في استراتيجية بيانات وتحليلات السحابة لديك! 

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