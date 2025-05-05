مقدمة عن IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

5 مايو 2025
يسرُّ IBM أن تعلن عن العرض القادم "أحضِر سحابتك الخاصة" (BYOC) لخدمة Netezza SaaS on AWS، وهو حل تحولي لنشر Netezza في حساب AWS المملوك للعميل. سيساعد هذا العرض عملاءنا على تحقيق أمان بيانات أفضل ومرونة أعلى في التحكم بالبنية التحتية الخاصة بهم. سيكون عرض "أحضِر سحابتك الخاصة" لخدمة Netezza SaaS on AWS متاحًا للجميع اعتبارًا من يونيو 2025.
تُعَد IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) على AWS خدمة مُدارة يتم نشرها مباشرةً داخل السحابة الافتراضية الخاصة (VPC) للعميل على AWS، وتوفِّر إطار تكامل قويًا يتوافق بسلاسة مع بيئة السحابة الحالية لدى العميل. سيتمكن عملاؤنا من تجربة الفوائد التالية عند إطلاق هذا العرض:
بغض النظر عن الصناعة أو المنطقة العالمية، تم تصميم IBM Netezza as a Service BYOC على AWS لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائنا. بالنسبة إلى العملاء الذين يريدون الاستفادة من قوة Netezza ويفضِّلون النشر داخل بيئتهم السحابية الخاصة، فإن BYOC هو الحل المثالي. سيوفر نموذج النشر BYOC، إلى جانب عرض SaaS الحالي، مرونةً في اختيار السحابة بناءً على متطلبات العميل المحددة. جرِّب مستقبل البيانات والتحليلات مع IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud. لا تفوِّت هذه الفرصة لإحداث تحول في استراتيجية بيانات وتحليلات السحابة لديك!