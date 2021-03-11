لإدارة بيئة التهديدات الحالية، يحتاج عملك إلى التطور والتحول. تقدِّم IBM Security الخدمات الاستشارية، وخدمات تكامل الأنظمة، والتقنيات، والخدمات الأمنية المُدارة التي تحتاجها لبيئة AWS. وتدعم خدماتنا الأمنية الحديثة رحلتك خلال الترحيل إلى السحابة؛ لكي تتمكَّن من إجراء التغييرات الكبيرة في المسؤوليات، والعمليات، والتقنيات.

حازت IBM Security على اعتماد AWS كشريك من المستوى الأول في فئة مقدمي الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP)، وشريك استشاري رئيسي، وشريك ذي كفاءة تقنية متقدمة، وشريك ISV Accelerate، وهي تقدِّم استشارات وخدمات تكامل أنظمة رائدة في السوق، وإدارة تهديدات متكاملة، واستجابة للحوادث، وخدمات أمنية للبيئات السحابية، وخدمات أمنية مُدارة رائدة في السوق ومتوافقة مع إطار عمل NIST CSF لدعم نمو وتحول عمليات الأمن المؤسسي لديك بشكل منهجي.

تعمل IBM Security مع مؤسستك كامتداد لفريقك، وتقدِّم حلولًا متقدمة وإرشادات من خبراء لحماية بيئة AWS السحابية لديك. ونساعدك على الاستفادة من الضوابط الأصلية لدى AWS مع مواءمتها مع برامج الأمن المؤسسي لديك لتبسيط الرؤية وتوحيدها.

تساعد الشراكة بين IBM Security وAWS أعمالك على ما يلي: