تعزيز كفاءة خدمات القطاع العام والإنتاجية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM
قم بتمكين الموظفين في كل قطاعات مؤسستك الحكومية لتقديم قيمة محسَّنة للمواطنين. توقَّف لحظة لملء أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه لترى الكيفية التي تستطيع مؤسستك من خلالها المساعدة على بناء الخبرات وتقديمها للقطاع العام بمساعدة مجموعة حلول watsonx AI من IBM.
* تُحسب النتائج المعروضة بناءً على بيانات وافتراضات معينة تتعلق بالاستخدام المحتمل لمنصة watsonx Assistant، بما في ذلك إدخالات المستخدمين ومعايير الصناعات وبيانات الجهات الخارجية وبيانات الموارد البشرية من IBM Insitute of Business Value (المُشار إليه اختصارًا IBV). وتُحسب المزايا المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدَّرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. تُقدَّم النتائج لأغراض توضيحية فقط وينبغي ألَّا يُعتمَد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو المزايا المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نماذج إحصائية، وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، وعوامل أخرى.
اكتشف كيفية الاستفادة من القوى العاملة المعززة بالذكاء الاصطناعي للتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى وتحسين إنتاجية الموظفين. تعرَّف على كيفية بناء أنظمة ذكاء اصطناعي مسؤول تعطي الأولوية للشفافية والمساءلة والإنصاف.