قم بتمكين الموظفين في كل قطاعات مؤسستك الحكومية لتقديم قيمة محسَّنة للمواطنين. توقَّف لحظة لملء أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه لترى الكيفية التي تستطيع مؤسستك من خلالها المساعدة على بناء الخبرات وتقديمها للقطاع العام بمساعدة مجموعة حلول watsonx AI من IBM.