التسعير
يمكنك تبسيط إنشاء Ansible Playbook الخاص بك اليوم من خلال خيارات التسعير المرنة التي نوفرها
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خطط التسعير

ابدأ مجانًا مع خطة Lite Plan وشاهد كيف يمكنك تسريع عملية إنشاء Ansible Playbook باستخدام توصيات المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. استكشف خطط التسعير المتاحة للمساعد IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed.  
ادفع فقط مقابل ما تستخدمه من خلال التسعير القائم على الاستهلاك المتوفر في جميع الخطط. Essentials ادفع مقابل ما تستخدمه

تعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية لعمليات تكنولوجيا المعلومات وفرق التطوير.

  • لا توجد رسوم شهرية مقابل النسخة الواحدة، بغض النظر عن عدد المستخدمين
  • ادفع فقط مقابل ما تستخدمه فعليًا.
  • يبدأ من 2 دولار أمريكي تقريبًا لكل 20 مطالبة مهام Ansible.
 Standard لمستخدمي خطة Enterprise
  • تتضمن حوالي 13200 مطالبة مهام Ansible شهرياً لعدد مستخدمين غير محدود.
  • 2 دولار أمريكي تقريبًا لكل 20 مطالبة مهام Ansible إضافية.
  • يمكنك تخصيص نموذج الأساس الأساسي باستخدام محتوى Ansible الخاص بمؤسستك للحصول على توصيات محسنة. الضبط متاح بسعر 500 دولار أمريكي في الساعة.
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هل تستخدم بالفعل منصة Red Hat Ansible Automation Platform لأتمتة تكنولوجيا المعلومات؟ جرّب watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed مجانًا. لقد نجحت المؤسسات في تعزيز إنتاجية المطورين بنسبة تصل إلى 45% وإنشاء 60% من محتوى Ansible Playbook بفضل توصيات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed.

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هل أنت مستعد لتطوير الأتمتة الخاصة بك المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟ تعرف على ما يقدمه watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed عند تحديد موعد عرض توضيحي مباشر أو التحدث مع أحد من خبرائنا.

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