ابدأ مجانًا مع خطة Lite Plan وشاهد كيف يمكنك تسريع عملية إنشاء Ansible Playbook باستخدام توصيات المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. استكشف خطط التسعير المتاحة للمساعد IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed.
تعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية لعمليات تكنولوجيا المعلومات وفرق التطوير.
هل تستخدم بالفعل منصة Red Hat Ansible Automation Platform لأتمتة تكنولوجيا المعلومات؟ جرّب watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed مجانًا. لقد نجحت المؤسسات في تعزيز إنتاجية المطورين بنسبة تصل إلى 45% وإنشاء 60% من محتوى Ansible Playbook بفضل توصيات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed.
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