تواجه المؤسسات ضغوطًا لتسريع تحديث التطبيقات وتهيئة المطورين الجُدُد بكفاءة أكبر وتقليل الديون التقنية، مع الاستمرار في دعم أنظمة IBM i الحيوية للأعمال. وغالبًا ما تكون المعارف المهمة غير موثَّقة، كما أصبح العثور على خبراء RPG ذوي الخبرة أكثر صعوبة، ويمكن لأي تغيير في التطبيقات أن يعرِّض استمرارية الأعمال للمخاطر.

يساعد IBM Bob Premium Package for IBM i الفِرق على مواجهة هذه التحديات من خلال تزويد IBM Bob بخبرات وسياق وأدوات وذكاء مخصص لـ IBM i يدعم مهام سير عمل RPG وCL وSQL وDDS وQSYS وعمليات التحديث. وقد تم تصميم هذه الباقة لدعم بيئات IBM i الحالية، ما يساعد الفِرق على فهم الأنظمة وتوثيق منطق الأعمال وتحسين الإنتاجية والتحقق من صحة التغييرات وتحديث التطبيقات بثقة أكبر.