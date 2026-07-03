تحديث الأنظمة التي تدير أعمالك اليوم، وبناء مستقبل أعمالك على IBM i.
تواجه المؤسسات ضغوطًا لتسريع تحديث التطبيقات وتهيئة المطورين الجُدُد بكفاءة أكبر وتقليل الديون التقنية، مع الاستمرار في دعم أنظمة IBM i الحيوية للأعمال. وغالبًا ما تكون المعارف المهمة غير موثَّقة، كما أصبح العثور على خبراء RPG ذوي الخبرة أكثر صعوبة، ويمكن لأي تغيير في التطبيقات أن يعرِّض استمرارية الأعمال للمخاطر.
يساعد IBM Bob Premium Package for IBM i الفِرق على مواجهة هذه التحديات من خلال تزويد IBM Bob بخبرات وسياق وأدوات وذكاء مخصص لـ IBM i يدعم مهام سير عمل RPG وCL وSQL وDDS وQSYS وعمليات التحديث. وقد تم تصميم هذه الباقة لدعم بيئات IBM i الحالية، ما يساعد الفِرق على فهم الأنظمة وتوثيق منطق الأعمال وتحسين الإنتاجية والتحقق من صحة التغييرات وتحديث التطبيقات بثقة أكبر.
اتصال أصلي بنظام IBM i
تمكين الاتصال الأصلي المباشر بنظام IBM i عبر اتصال Secure Shell، حيثما كان ذلك متاحًا؛ ليتمكن Bob من التفاعل بأمان مع بيئات IBM i وتنفيذ مهام أصلية، مثل قراءة التعليمات البرمجية وكتابتها وتجميع البرامج وتشغيل أوامر SQL ودعم مهام سير العمل الخاصة بالاختبارات.
مهارات جاهزة للاستخدام ومهام سير عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل
استخدام مهارات جاهزة للاستخدام لتحسين مخرجات Bob في حالات الاستخدام الرئيسية، مثل شرح التعليمات البرمجية وإعداد الوثائق وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية وكتابة التعليمات البرمجية وتحويلها واختبارها. كما يمكنك الاستفادة من مهام سير عمل مخصص لنظام IBM i لدعم التحويل من RPG ذي التنسيق الثابت إلى التنسيق الحر، ومن RPG II/III إلى ILE RPG، وإعادة هيكلة التطبيقات من البنية الأحادية إلى البنية المعيارية، وتحديث Embedded SQL، وتحويل DDS إلى DDL.
وضع قاعدة بيانات IBM i
تزويد Bob بمعرفة مخصصة لنظام IBM i لمساعدة فِرق التطوير على تحليل الاستعلامات وتحسينها واستكشاف مشكلاتها وإصلاحها عبر بيئات SQL وDDS القديمة.
استخراج الشروحات والمخططات والوثائق من تطبيقات RPG وIBM i طويلة العمر، حتى لا تظل المعرفة المهمة حبيسة التعليمات البرمجية أو معتمدة على عدد محدود من الخبراء ذوي الخبرة الطويلة.
استخدام مهام سير عمل آمنة وقابلة للتكرار لتحديث IBM i، مع مراحل موافقة بشرية ونقاط تحقق من صحة التغييرات وإمكانات تدقيق، لمساعدة الفِرق على تحسين الأنظمة دون التأثير في العمليات الموثوق بها.
مساعدة المطورين وفِرق عمليات التطوير ومهندسي البنية ومديري التكنولوجيا (CTO) على تسريع أعمال التحليل والبرمجة والاختبار وإعداد الوثائق وتحديث التطبيقات عبر دورة حياة تطوير البرمجيات الخاصة بنظام IBM i، مع تقليل الجهد اليدوي وإعادة العمل.
الاستفادة من الاتصال الأصلي بمنصة IBM i لقراءة التعليمات البرمجية وكتابتها واختبارها وتجميعها مباشرةً على IBM i، وكل ذلك من خلال Bob، لتجنُّب التنقل بين الأدوات والسياقات.
مهارات جاهزة للاستخدام ومهام سير عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحسين جودة المخرجات.
IBM Bob Premium Package for i
ابدأ باستخدام IBM Bob Premium Package for i لتسريع تحديث التطبيقات من خلال إرشادات وأتمتة وحوكمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة للتعامل مع تعقيدات قواعد التعليمات البرمجية الخاصة بنظام IBM i.
تحديث تطبيقات Java والحفاظ عليها بسرعة وثقة، من خلال فهم عميق لمستودعات التعليمات البرمجية ومهام سير عمل منظمة وحوكمة مؤسسية وإمكانات مخصصة لتطبيقات Java.
تحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي المعقدة بالاستفادة من الخبرة المتعمقة بالمنصة ومهام سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء المؤسسي للتخطيط والتنفيذ والتحقق وحوكمة التطوير عبر دورة حياة تطوير البرمجيات.