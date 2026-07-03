تحديث تطبيقات IBM i مع IBM Bob

تحديث الأنظمة التي تدير أعمالك اليوم، وبناء مستقبل أعمالك على IBM i.

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Premium Package for IBM i

تواجه المؤسسات ضغوطًا لتسريع تحديث التطبيقات وتهيئة المطورين الجُدُد بكفاءة أكبر وتقليل الديون التقنية، مع الاستمرار في دعم أنظمة IBM i الحيوية للأعمال. وغالبًا ما تكون المعارف المهمة غير موثَّقة، كما أصبح العثور على خبراء RPG ذوي الخبرة أكثر صعوبة، ويمكن لأي تغيير في التطبيقات أن يعرِّض استمرارية الأعمال للمخاطر.

يساعد IBM Bob Premium Package for IBM i الفِرق على مواجهة هذه التحديات من خلال تزويد IBM Bob بخبرات وسياق وأدوات وذكاء مخصص لـ IBM i يدعم مهام سير عمل RPG وCL وSQL وDDS وQSYS وعمليات التحديث. وقد تم تصميم هذه الباقة لدعم بيئات IBM i الحالية، ما يساعد الفِرق على فهم الأنظمة وتوثيق منطق الأعمال وتحسين الإنتاجية والتحقق من صحة التغييرات وتحديث التطبيقات بثقة أكبر.

ثلاثة أشخاص يعملون على مكاتبهم أمام أجهزة كمبيوتر محمولة وشاشات تعرض تعليمات برمجية.

ما الذي يمكنك إنجازه

لقطة شاشة لاتصال IBM i في IBM Bob.

اتصال أصلي بنظام IBM i

تمكين الاتصال الأصلي المباشر بنظام IBM i عبر اتصال Secure Shell، حيثما كان ذلك متاحًا؛ ليتمكن Bob من التفاعل بأمان مع بيئات IBM i وتنفيذ مهام أصلية، مثل قراءة التعليمات البرمجية وكتابتها وتجميع البرامج وتشغيل أوامر SQL ودعم مهام سير العمل الخاصة بالاختبارات.

مهارات جاهزة للاستخدام ومهام سير عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل

استخدام مهارات جاهزة للاستخدام لتحسين مخرجات Bob في حالات الاستخدام الرئيسية، مثل شرح التعليمات البرمجية وإعداد الوثائق وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية وكتابة التعليمات البرمجية وتحويلها واختبارها. كما يمكنك الاستفادة من مهام سير عمل مخصص لنظام IBM i لدعم التحويل من RPG ذي التنسيق الثابت إلى التنسيق الحر، ومن RPG II/III إلى ILE RPG، وإعادة هيكلة التطبيقات من البنية الأحادية إلى البنية المعيارية، وتحديث Embedded SQL، وتحويل DDS إلى DDL.

لقطة شاشة لنافذة التعليمات البرمجية في IBM Bob.
لقطة شاشة لوضع قاعدة البيانات في IBM Bob.

وضع قاعدة بيانات IBM i

تزويد Bob بمعرفة مخصصة لنظام IBM i لمساعدة فِرق التطوير على تحليل الاستعلامات وتحسينها واستكشاف مشكلاتها وإصلاحها عبر بيئات SQL وDDS القديمة. 

الفوائد
تحويل الخبرات الفردية إلى معرفة مؤسسية

استخراج الشروحات والمخططات والوثائق من تطبيقات RPG وIBM i طويلة العمر، حتى لا تظل المعرفة المهمة حبيسة التعليمات البرمجية أو معتمدة على عدد محدود من الخبراء ذوي الخبرة الطويلة.
تحديث التطبيقات بوتيرة أسرع وبثقة أكبر

استخدام مهام سير عمل آمنة وقابلة للتكرار لتحديث IBM i، مع مراحل موافقة بشرية ونقاط تحقق من صحة التغييرات وإمكانات تدقيق، لمساعدة الفِرق على تحسين الأنظمة دون التأثير في العمليات الموثوق بها.
مساعدة المطورين الجُدُد على تحقيق الإنتاجية منذ اليوم الأول 

مساعدة المطورين وفِرق عمليات التطوير ومهندسي البنية ومديري التكنولوجيا (CTO) على تسريع أعمال التحليل والبرمجة والاختبار وإعداد الوثائق وتحديث التطبيقات عبر دورة حياة تطوير البرمجيات الخاصة بنظام IBM i، مع تقليل الجهد اليدوي وإعادة العمل.
توحيد سير عمل المطورين

الاستفادة من الاتصال الأصلي بمنصة IBM i لقراءة التعليمات البرمجية وكتابتها واختبارها وتجميعها مباشرةً على IBM i، وكل ذلك من خلال Bob، لتجنُّب التنقل بين الأدوات والسياقات.
تحسين النتائج لمهام التطوير الفعلية على نظام IBM i

مهارات جاهزة للاستخدام ومهام سير عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحسين جودة المخرجات.

كيفية الشراء

IBM Bob Premium Package for i

ابدأ باستخدام IBM Bob Premium Package for i لتسريع تحديث التطبيقات من خلال إرشادات وأتمتة وحوكمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة للتعامل مع تعقيدات قواعد التعليمات البرمجية الخاصة بنظام IBM i.

  • الاتصال بخادم IBM i لقراءة التعليمات البرمجية وكتابتها واختبارها وتجميعها.
  • توثيق التعليمات البرمجية وإعادة هيكلتها وإنشاء تعليمات برمجية جديدة وكتابة اختبارات الوحدات باستخدام المهارات الجاهزة.
  •  إدارة مشروعات التحديث المعقدة بثقة من خلال مهام سير عمل موجَّهة قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل.
  • متاحة كإضافة إلى IBM Bob مع إعدادات الخطط الفردية الأساسية.

 

40 دولارًا أمريكيًا
تبدأ أسعار الخطة الفردية من السعر المحدد لكل مستخدم مصرَّح له. تواصَل مع فريق المبيعات لمعرفة أسعار المؤسسات.*
استكشِف أسعار الخطط
رسم توضيحي لشخصية IBM Bob أمام جهاز كمبيوتر.
استكشِف المزيد من الميزات المتقدمة.
رسم توضيحي لتحديث تطبيقات Java.
IBM Bob Premium Package for Java

تحديث تطبيقات Java والحفاظ عليها بسرعة وثقة، من خلال فهم عميق لمستودعات التعليمات البرمجية ومهام سير عمل منظمة وحوكمة مؤسسية وإمكانات مخصصة لتطبيقات Java.

 استكشِف تحديث تطبيقات Java.
رسم توضيحي لتحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي.
IBM Bob Premium Package for Z

تحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي المعقدة بالاستفادة من الخبرة المتعمقة بالمنصة ومهام سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء المؤسسي للتخطيط والتنفيذ والتحقق وحوكمة التطوير عبر دورة حياة تطوير البرمجيات.

 تسريع تحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي

الموارد

تحديث تطبيقات IBM i
تعرَّف على المزيد حول ميزات وإمكانات IBM Bob Premium Package for i المصممة لتسريع تطوير تطبيقات IBM i.
اكتشِف كيف تستخدم شركة Jack Henry المساعد IBM Bob مع IBM i.
اكتشِف كيف تستخدم Jack Henry باقة IBM Bob Premium Package for i لفهم برامج RPG المعقدة بسرعة أكبر وإنشاء الوثائق التقنية تلقائيًا وتحديد الاختلافات بين إصدارات البرامج بدقة أعلى.
تحديث IBM i بثقة
اكتشِف كيف تستخدم MEDHOST المساعد IBM Bob لتسريع تطوير التطبيقات.
موقع مطوري IBM Bob
زُر موقع مطوري IBM Bob للاطِّلاع على وثائق المنتج والدروس التعليمية والعروض التوضيحية المتعمقة التي تستعرض إمكانات Bob.
الخطوات التالية

البدء بتطوير برامج عالية الجودة بوتيرة أسرع. شاهِد Bob أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية أو احجز موعدًا مع أحد الخبراء لتتعرَّف على المزيد.

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