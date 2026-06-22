احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا

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هل ما زالت التعليمات القديمة، والمهام اليدوية، وتعدُّد الأدوات تُبطئ عمل فِرق التطوير لديك؟ يُعَد IBM Bob زميل العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يحتاجه المطورون لديك.

اكتشِف كيف يستطيع IBM Bob أتمتة المهام المتكررة، وتنسيق مهام سير العمل، وتسريع تحديث التعليمات البرمجية والتطبيقات القديمة بالتوازي مع تطوير التطبيقات الجديدة، ما يساعد فريقك على تحديث الأنظمة القديمة وتسريع الانتقال إلى البنى الحديثة.

ما الذي ستشاهده:

كيف يساعد Bob على تحديث التعليمات القديمة في مهام سير العمل الفعلية من خلال إعادة هيكلة التعليمات البرمجية وتحديثها وتسريع التطوير دون التأثير في إنتاجية الفريق.

كيف يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي المهام التطويرية المتكررة مثل التذاكر والوثائق وعمليات التسليم، ليتمكن المطورون من التركيز على بناء الحلول.

كيف يتكامل Bob مع أدواتك الحالية، بما في ذلك Jira وGit وSlack وغيرها، لإزالة العوائق وتبسيط مهام سير العمل.

كيف يمكن لفريقك تسريع وتيرة التسليم على نطاق واسع من خلال تقليل العوائق التشغيلية، والحد من التنقل بين السياقات المختلفة، وزيادة الإنتاجية الإجمالية.

اطلب عرضًا توضيحيًا مباشرًا لتتعرَّف على كيفية توظيف IBM Bob في بيئتك التشغيلية ومعالجة أكبر التحديات التي تواجه فريقك.