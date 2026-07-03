تحديث تطبيقات Java باستخدام مهام سير عمل مدعومة بذكاء اصطناعي يخضع للحوكمة.
يتعين على فِرق Java في المؤسسات تسريع عمليات التحديث مع الحفاظ على استقرار الأنظمة المعقدة والمترابطة. تساعد باقة IBM Bob Premium Package for Java Modernization الفِرق على تنسيق ترقيات Java وتحديث واجهات المستخدم وإعادة استضافة التطبيقات على Liberty وتحليل التبعيات والتحقق ومعالجة الثغرات الأمنية عبر بيئات Java واسعة النطاق.
واستنادًا إلى منصة التطوير التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا في IBM Bob، ترشد IBM Bob Premium Package for Java Modernization الفِرق بدءًا من تقييم التطبيقات وتخطيط التغييرات، مرورًا بتحديث التعليمات البرمجية والاختبار والتوثيق، ووصولًا إلى الحوكمة عبر المستودعات ومسارات البرمجيات.
ترحيل إصدارات Java SE
تحديث إصدارات Java عبر بيئة تطبيقاتك، بدءًا من Java 8 أو الإصدارات الأقدم ووصولًا إلى Java 25، باستخدام مهام سير عمل موجَّه للترقية. يساعد Bob الفِرق على تحليل التبعيات، وتحديد مشكلات التوافق وتنسيق تحديثات التعليمات البرمجية وملفات التكوين والتحقق من التغييرات عبر بيئات Java المختلفة، بما في ذلك Spring وIBM Enterprise Build of Quarkus وغيرها.
تحديث واجهات المستخدم (UI)
تحويل أطر عمل واجهات المستخدم القديمة في Java، مثل JSF وStruts، إلى واجهات حديثة باستخدام React أو Angular أو Vue من خلال مهام سير عمل منظمة، مع الحفاظ على منطق الأعمال وسلوك التطبيق عبر بنى متنوعة، بما في ذلك Spring وIBM Enterprise Build of Quarkus وغيرها.
الترحيل إلى Liberty
نقل تطبيقات Java المؤسسية القديمة من Java EE إلى Jakarta EE على Liberty، بيئة التشغيل السحابية الأصلية الحديثة من IBM. يستخدم Bob مهام سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخطط ترحيل مؤتمتة وحتمية يوفرها IBM Application Modernization Accelerator لتحديث التكوينات والتحقق من صحة عمليات النشر وتقليل التعقيد التشغيلي.
اختبارات الوحدات في Java
إنشاء اختبارات الوحدات في Java للفئات المعدَّلة وتحديثها في مهام سير عمل تحديث متكامل. يساعد Bob الفِرق على تحسين تغطية الاختبارات وتشغيل دورات الإنشاء والاختبار والتشخيص والإصلاح والتحقق من التغييرات بصورة متكررة، ما يؤدي إلى تعزيز جودة تحديث تطبيقات Java وزيادة الثقة والتقليل من مخاطر تراجع الوظائف.
تقليل الجهد المطلوب لترقية تطبيقات Java من خلال دمج تحليل التبعيات وفحوصات التوافق وتحديثات التعليمات البرمجية والتحقق في سير عمل موجَّه واحد.
تطبيق التغييرات على مراحل صغيرة قابلة للتحقق، مع نقاط تحقق وعمليات اعتماد وخطوات تحديث قابلة للتتبع تساعد في الحفاظ على استقرار بيئة الإنتاج.
تحديث أطر العمل وبيئات التشغيل وطبقات واجهات المستخدم مع مساعدة الفِرق على الحفاظ على سلوك التطبيق وقواعد الأعمال الأساسية عبر بيئات Java المعقدة.
دمج فحوصات CVE والتوثيق والمخرجات الجاهزة لطلبات السحب (PR) ومهام سير عمل الموافقات؛ لضمان أن يبقى تحديث Java قابلًا للتدقيق وآمنًا وجاهزًا للإنتاج.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization
البدء باستخدام IBM Bob Premium Package for Java Modernization لتسريع التحديث من خلال الإرشاد والأتمتة والحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتناسب تعقيد بيئات IBM Java.
تحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي المعقدة بالاستفادة من الخبرة المتعمقة بالمنصة ومهام سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء المؤسسي للتخطيط والتنفيذ والتحقق وحوكمة التطوير عبر دورة حياة تطوير البرمجيات.
تحديث تطبيقات IBM i بثقة بفضل الخبرة المتعمقة بالمنصة والسياق المخصص لنظام IBM i وأدوات التحديث والذكاء المصمم لبيئات المؤسسات والمهيأ لمهام سير عمل RPG وCOBOL وCL وSQL وDDS وQSYS.