يتعين على فِرق Java في المؤسسات تسريع عمليات التحديث مع الحفاظ على استقرار الأنظمة المعقدة والمترابطة. تساعد باقة IBM Bob Premium Package for Java Modernization الفِرق على تنسيق ترقيات Java وتحديث واجهات المستخدم وإعادة استضافة التطبيقات على Liberty وتحليل التبعيات والتحقق ومعالجة الثغرات الأمنية عبر بيئات Java واسعة النطاق.

واستنادًا إلى منصة التطوير التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا في IBM Bob، ترشد IBM Bob Premium Package for Java Modernization الفِرق بدءًا من تقييم التطبيقات وتخطيط التغييرات، مرورًا بتحديث التعليمات البرمجية والاختبار والتوثيق، ووصولًا إلى الحوكمة عبر المستودعات ومسارات البرمجيات.