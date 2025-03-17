IBM watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed يزيل الغموض عن عملية إنشاء Ansible الدليل من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على توصيات المحتوى. صُمم المنتج المصمم خصيصًا لتسريع عملية توصيات المحتوى الأتمتة لتسريع عملية توصيل المعلومات الأتمتة، وهو مصمم لتقديم توصيات محتوى الأتمتة لتحسين Ansible.

يمكن للمنتج إنشاء محتوى صحيح من الناحية النحوية وذو صلة بالسياق باستخدام طلبات اللغة الطبيعية المكتوبة بنص إنجليزي عادي. حصل موقع IBM watsonx Code Assistant باستخدام لـ Red Hat Ansible لايت سبيد في تجربة تجريبية على تحسينات في الإنتاجية تتراوح بين 20 و45%، وتم توليد 60% من محتوى Ansible الدليل من توصيات محتوى الذكاء الاصطناعي .

watsonx Code Assistant ل Red Hat Ansible يوفر Lightspeed المرونة في نشر المعلومات على نطاق واسع في نموذج اللغة الكبيرة محليًا أو كخدمة. استكشف مقدر التسعير التفاعلي الخاص بنا لتقييم سعرك بناءً على نطاق احتياجاتك.