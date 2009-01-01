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Watson Studio

 إدارة مخاطر النموذج
تسريع التحقق من صحة نموذج الذكاء الاصطناعي. إدارة مخاطر النموذج التي ينشرها أي مكان تقريبًا.
امتحان IBM Watson Studio
مصمم ينظر من النافذة لحظة استرخاء
ما المقصود بإدارة مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي؟

يعرف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومكتب مراقب العملة في التوجيه الصادر برقم  SR Letter 11-7  النموذج بأنه "... طريقة أو نظام أو نهج كمّي يطبق نظريات وتقنيات وافتراضات إحصائية أو اقتصادية أو مالية أو رياضية لمعالجة المدخلات في تقديرات كمّية.

يحدث خطر النموذج عندما يتم استخدام نموذج للتنبؤ بالمعلومات الكمّية وقياسها وسيأتي أداء النموذج على غير المستوى المطلوب. يؤدي أداء النموذج الضعيف إلى نتائج سلبية وبالتالي إلى خسائر تشغيلية كبيرة. يساعدك تطبيق إدارة المخاطر النموذجية في بنية المعلومات الحديثة في:

  • تسريع الوقت المستغرق في تحقيق الامتثال التنظيمي وتلبية الأهداف الأخرى للتصدي للمخاطر.
  • تبسيط التحقق من صحة النموذج عبر سحابات متعددة.
  • استفد من النماذج والبيانات التي تعمل فعليًا في أي مكان.
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