يعرف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومكتب مراقب العملة في التوجيه الصادر برقم SR Letter 11-7 النموذج بأنه "... طريقة أو نظام أو نهج كمّي يطبق نظريات وتقنيات وافتراضات إحصائية أو اقتصادية أو مالية أو رياضية لمعالجة المدخلات في تقديرات كمّية.



يحدث خطر النموذج عندما يتم استخدام نموذج للتنبؤ بالمعلومات الكمّية وقياسها وسيأتي أداء النموذج على غير المستوى المطلوب. يؤدي أداء النموذج الضعيف إلى نتائج سلبية وبالتالي إلى خسائر تشغيلية كبيرة. يساعدك تطبيق إدارة المخاطر النموذجية في بنية المعلومات الحديثة في:

تسريع الوقت المستغرق في تحقيق الامتثال التنظيمي وتلبية الأهداف الأخرى للتصدي للمخاطر.

تبسيط التحقق من صحة النموذج عبر سحابات متعددة.

استفد من النماذج والبيانات التي تعمل فعليًا في أي مكان.