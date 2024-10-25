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IBM Video Streaming

حلول مصممة لمراعاة الخصوصية والموثوقية والجودة وقابلية التوسع، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفر في IBM Watson. استمتع بميزات البث المباشر، والأرشفة التلقائية، وإدارة محتوى الفيديو عند الطلب وبوابة فيديو تهدف إلى تعزيز تفاعل الجمهور على منصة بث مقاطع الفيديو.

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عند شراء اشتراك لمدة شهر أو 3 أشهر أو 12 شهرًا من موقع ibm.com قبل 31 ديسمبر 2024. واعتبارًا من 1 يناير 2025، تُجدَّد الاشتراكات النشطة تلقائيًا بسعر القائمة.

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منصة للفعاليات الافتراضية وبث مقاطع الفيديو

تُعتبر الفعاليات الافتراضية والاتصالات عبر الفيديو ضرورية في مستقبل أماكن العمل الهجينة، حيث إن حماية السرية أمر بالغ الأهمية في العالم الرقمي. تهدف ميزات البث المباشر، ومحاكاة البث المباشر، والأرشفة التلقائية، وإدارة محتوى الفيديو عند الطلب، وبوابة الفيديو لدينا إلى زيادة تفاعل الجمهور. تمكَّن من بث الفعاليات الافتراضية، واجتماعات القادة، وإطلاق المنتجات التسويقية، وغير ذلك الكثير. منصة مصممة لضمان الخصوصية والموثوقية والجودة وقابلية التوسع، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفر في IBM Watson لتوفير ترجمة نصية تلقائية ووظائف بحث فعَّالة.

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IBM Video Streaming

خدمة البث المباشر والفيديو عند الطلب للوصول إلى جمهور واسع عبر قنوات مفتوحة أو محمية بكلمة مرور على منصة بث مقاطع الفيديو.

بادر بالشراء الآن اطَّلع على الإصدار التجريبي المجاني IBM Enterprise Video Streaming

حلول توفر البث المباشر وعند الطلب مع ميزات لحماية المحتوى الحساس من خلال التحكم الدقيق في الوصول، والتسجيل، والتتبُّع على منصة بث مقاطع الفيديو.

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العروض التوضيحية

بث مقاطع الفيديو يشرح لك كيفية استضافة فعاليات بث مباشر، أو عند الطلب، موجَّهة للجمهور وإنشاء قنوات عبر الإنترنت يمكن من خلالها تنظيم فعاليات متكررة. شاهد العرض التوضيحي (13:41)
Enterprise Video Streaming عرض توضيحي لبوابة الفيديو يتضمن كيفية استضافة فعاليات بث مباشر للموظفين أو لجمهور خاص مع تحسين التحكم في الوصول. شاهد العرض التوضيحي (18:36)
برنامج Digital Event Hub يوضح لك كيفية إنشاء تجربة فعالية بث مباشر مبتكرة تشمل غرفة انتظار قابلةً للتخصيص، ومسارًا افتراضيًا متعددًا، وتدفق التسجيل الرقمي. شاهد العرض التوضيحي (9:00)
المزايا الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكنك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين محتوى مقاطع الفيديو، وتقليل الحاجة إلى الجهد اليدوي. وتستطيع أتمتة كتابة العناوين التوضيحية للبث المباشر، وإطلاق العنان لإمكانات تحليلات الفيديو وقدرات البحث في محتوى الفيديو، وغير ذلك الكثير.

 تقديم فيديو يُعتمد عليه لكل أنحاء العالم

يمكن الوصول إلى جمهور بث مباشر غير محدود تقريبًا حول العالم مع إبقاء الحضور في تواصل مستمر. وباستخدام بنية تحتية متعددة الشبكات لتقديم المحتوى (CDN)، يمكنك تحقيق ذلك.

 حماية السرية

يمكنك حماية علامة شركتك التجارية من المتطفلين على الفعاليات، مع دعم المشاهدين على مختلف الأجهزة كتلك التب بأنظمة iOS وAndroid. تتوفر طبقات متعددة من الحماية والتشفير تساعد على زيادة الثقة في التجارب الرقمية.
الفوائد البحث المتعمق في مقاطع الفيديو والمستند إلى الذكاء الاصطناعي

من خلال عملية التفريغ الصوتي المستند إلى الذكاء الاصطناعي، يمكن البحث في محتوى الفيديو على مستوى المكتبة، حيث يتم عرض النتائج بناءً على الكلمات المفتاحية التي تبحث عنها. ويمكن للمشاهدين الانتقال إلى لحظات معينة باستخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي.

 استضافة فعاليات يحضرها جمهور ضخم

يمكنك جذب ودعم جماهير كبيرة لحضور فعالياتك مع القدرة على تتبُّع الأداء باستخدام القياس في الوقت الفعلي.

 أحد حلول الفيديو الثرية بالميزات الأمنية

يمكنك بكل ذكاء تقييد الوصول إلى أصول الفيديو الخاصة بالشركة. والتكامل بسهولة مع أنظمة أدلة الشركات لتوفير تسجيل دخول موحَّد (SSO) أو استخدام التحقق عبر البريد الإلكتروني، مما يتيح تتبُّع المستخدمين بشكل فردي.

 بوابة فيديو مخصصة تعكس هوية شركتك

توفير بوابة مستضافة تحمل شعار الشركة وهويتها ويمكن تخصيصها للوصول إلى محتوى الفيديو والفعاليات الرقمية، أو استخدام واجهات API لدمج التجربة في موقع إلكتروني صغير مصمَّم خصوصًا لهذه الفعالية.

 مشغِّل متوافق مع الأجهزة المحمولة

يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو في بث مباشر أو مسجلة حسب الطلب على جميع الأجهزة تقريبًا، بغض النظر عن حجم الشاشة أو سرعة الإنترنت، مع تبديل تلقائي لجودة البث لتحسين تجربة المشاهدة.

 توزيع مقاطع الفيديو وسير العمل

تستطيع تبسيط عملية إدخال البيانات الوصفية وتجميعها.

 الدردشة المباشرة والأسئلة والأجوبة

يمكنك استخدام وحدات الدردشة الفورية والأسئلة والأجوبة، والإدارة المدمجة للمستخدمين، وميزات الإشراف، والرموز التعبيرية، وإمكانية تصويت المستخدمين.

 شبكات متعددة لتوصيل المحتوى

يمكن التبديل بين شبكات توصيل المحتوى المتعددة لتحسين الوصول العالمي وقابلية التوسع.

 قوائم تشغيل مباشرة تتضمن ميزة التكرار

يمكنك جدولة مقاطع الفيديو بحيث يتم عرضها في أوقات محددة أو تفعيل التشغيل التلقائي المتكرر عند محاكاة البث المباشر.

 صفحة قناة قابلة للتخصيص

يمكن تمييز عمليات البث السابقة، والعروض القادمة، وغيرها من المعلومات الأخرى المهمة للمشاهدين على صفحة قناة مخصصة تحمل شعار علامتك التجارية.

 الترجمة النصية التلقائية على الشاشة

يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع خاصية التعرُّف على الكلام لإضافة ترجمة تلقائية على البث المباشر والفيديو عبر الإنترنت.

 استكشف IBM Close Captioning Software واجهات API للمطورين

يمكنك إنشاء تطبيقات بث خاصة بك، وتخصيص الواجهات، وتحليل تفاعل المستخدمين، وغير ذلك الكثير باستخدام أدوات تطوير بث مقاطع الفيديو.

 الوصول إلى الأدوات
قصص العملاء
فيديو Salesforce

اكتشف كيف تمكَّنت Salesforce من توسيع نطاق فعالية Dreamforce من خلال البث المباشر للفيديو.

شاهِد الفيديو (3:08) فيديو جامعة University of Pennsylvania Wharton

يمكن مضاعفة أعداد المشاركين من خريجي الجامعات في الفعاليات التي يتم بثَّها باستخدام IBM Video Streaming.

شاهِد الفيديو (1:56) المزيد من قصص العملاء

استكشف أكثر من 30 قصة نجاح لعملاء Video Streaming، تتناول نجاح الفعاليات الافتراضية، وإطلاق المنتجات، والاتصالات المؤسسية، وغيرها من استخدامات مقاطع الفيديو المؤسسية.

استكشف قصص العملاء
يمكن أن يكون لديك عشرات الآلاف من الأشخاص، وأحيانًا مئات آلاف الأشخاص الذين يشاهدون صفًا ما معًا ويخوضون التجربة نفسها في الوقت نفسه، وهذه هي قابلية التوسع. Ryan Vance نائب رئيس قسم المحتوى
تقييمات المنتجات
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الحواشي

** يُطبَّق الخصم على خطط Silver وGold وPlatinum للاشتراكات لمدة شهر و3 أشهر و12 شهرًا، فقط عند استخدام الصفحات التي توفر خدمة الدفع الذاتي على https://ibm.com/sa-ar. ينتهي العرض المقدمَّ على حلول Video Streaming في 31 ديسمبر 2024.