IBM Video Streaming

حلول مصممة لمراعاة الخصوصية والموثوقية والجودة وقابلية التوسع، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفر في IBM Watson. استمتع بميزات البث المباشر، والأرشفة التلقائية، وإدارة محتوى الفيديو عند الطلب وبوابة فيديو تهدف إلى تعزيز تفاعل الجمهور على منصة بث مقاطع الفيديو.
تُعتبر الفعاليات الافتراضية والاتصالات عبر الفيديو ضرورية في مستقبل أماكن العمل الهجينة، حيث إن حماية السرية أمر بالغ الأهمية في العالم الرقمي. تهدف ميزات البث المباشر، ومحاكاة البث المباشر، والأرشفة التلقائية، وإدارة محتوى الفيديو عند الطلب، وبوابة الفيديو لدينا إلى زيادة تفاعل الجمهور. تمكَّن من بث الفعاليات الافتراضية، واجتماعات القادة، وإطلاق المنتجات التسويقية، وغير ذلك الكثير. منصة مصممة لضمان الخصوصية والموثوقية والجودة وقابلية التوسع، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفر في IBM Watson لتوفير ترجمة نصية تلقائية ووظائف بحث فعَّالة.
خدمة البث المباشر والفيديو عند الطلب للوصول إلى جمهور واسع عبر قنوات مفتوحة أو محمية بكلمة مرور على منصة بث مقاطع الفيديو.
حلول توفر البث المباشر وعند الطلب مع ميزات لحماية المحتوى الحساس من خلال التحكم الدقيق في الوصول، والتسجيل، والتتبُّع على منصة بث مقاطع الفيديو.
يمكنك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين محتوى مقاطع الفيديو، وتقليل الحاجة إلى الجهد اليدوي. وتستطيع أتمتة كتابة العناوين التوضيحية للبث المباشر، وإطلاق العنان لإمكانات تحليلات الفيديو وقدرات البحث في محتوى الفيديو، وغير ذلك الكثير.
يمكن الوصول إلى جمهور بث مباشر غير محدود تقريبًا حول العالم مع إبقاء الحضور في تواصل مستمر. وباستخدام بنية تحتية متعددة الشبكات لتقديم المحتوى (CDN)، يمكنك تحقيق ذلك.
يمكنك حماية علامة شركتك التجارية من المتطفلين على الفعاليات، مع دعم المشاهدين على مختلف الأجهزة كتلك التب بأنظمة iOS وAndroid. تتوفر طبقات متعددة من الحماية والتشفير تساعد على زيادة الثقة في التجارب الرقمية.
من خلال عملية التفريغ الصوتي المستند إلى الذكاء الاصطناعي، يمكن البحث في محتوى الفيديو على مستوى المكتبة، حيث يتم عرض النتائج بناءً على الكلمات المفتاحية التي تبحث عنها. ويمكن للمشاهدين الانتقال إلى لحظات معينة باستخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي.
يمكنك جذب ودعم جماهير كبيرة لحضور فعالياتك مع القدرة على تتبُّع الأداء باستخدام القياس في الوقت الفعلي.
يمكنك بكل ذكاء تقييد الوصول إلى أصول الفيديو الخاصة بالشركة. والتكامل بسهولة مع أنظمة أدلة الشركات لتوفير تسجيل دخول موحَّد (SSO) أو استخدام التحقق عبر البريد الإلكتروني، مما يتيح تتبُّع المستخدمين بشكل فردي.
توفير بوابة مستضافة تحمل شعار الشركة وهويتها ويمكن تخصيصها للوصول إلى محتوى الفيديو والفعاليات الرقمية، أو استخدام واجهات API لدمج التجربة في موقع إلكتروني صغير مصمَّم خصوصًا لهذه الفعالية.
يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو في بث مباشر أو مسجلة حسب الطلب على جميع الأجهزة تقريبًا، بغض النظر عن حجم الشاشة أو سرعة الإنترنت، مع تبديل تلقائي لجودة البث لتحسين تجربة المشاهدة.
تستطيع تبسيط عملية إدخال البيانات الوصفية وتجميعها.
يمكنك استخدام وحدات الدردشة الفورية والأسئلة والأجوبة، والإدارة المدمجة للمستخدمين، وميزات الإشراف، والرموز التعبيرية، وإمكانية تصويت المستخدمين.
يمكن التبديل بين شبكات توصيل المحتوى المتعددة لتحسين الوصول العالمي وقابلية التوسع.
يمكنك جدولة مقاطع الفيديو بحيث يتم عرضها في أوقات محددة أو تفعيل التشغيل التلقائي المتكرر عند محاكاة البث المباشر.
يمكن تمييز عمليات البث السابقة، والعروض القادمة، وغيرها من المعلومات الأخرى المهمة للمشاهدين على صفحة قناة مخصصة تحمل شعار علامتك التجارية.
يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع خاصية التعرُّف على الكلام لإضافة ترجمة تلقائية على البث المباشر والفيديو عبر الإنترنت.
يمكنك إنشاء تطبيقات بث خاصة بك، وتخصيص الواجهات، وتحليل تفاعل المستخدمين، وغير ذلك الكثير باستخدام أدوات تطوير بث مقاطع الفيديو.
اكتشف كيف تمكَّنت Salesforce من توسيع نطاق فعالية Dreamforce من خلال البث المباشر للفيديو.
يمكن مضاعفة أعداد المشاركين من خريجي الجامعات في الفعاليات التي يتم بثَّها باستخدام IBM Video Streaming.
استكشف أكثر من 30 قصة نجاح لعملاء Video Streaming، تتناول نجاح الفعاليات الافتراضية، وإطلاق المنتجات، والاتصالات المؤسسية، وغيرها من استخدامات مقاطع الفيديو المؤسسية.
** يُطبَّق الخصم على خطط Silver وGold وPlatinum للاشتراكات لمدة شهر و3 أشهر و12 شهرًا، فقط عند استخدام الصفحات التي توفر خدمة الدفع الذاتي على https://ibm.com/sa-ar. ينتهي العرض المقدمَّ على حلول Video Streaming في 31 ديسمبر 2024.