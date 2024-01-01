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شخص يصور رجل أعمال بالكاميرا أثناء جلوسه في الحديقة

BIG BLUE 30:

استفد من خصم 30% على اشتراكك السنوي في بث مقاطع الفيديو عند الشراء من موقع IBM.com. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2024. تُستثنى التجديدات من العروض الترويجية.
خطط التسعير

**الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية
مقارنة الخطط

IBM Enterprise Video Streaming هي خدمة بث تتوفر بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) من أجل إجراء الاتصالات المرئية الغنية بالأمان مثل قاعات الاجتماعات العامة للموظفين أو الدورات التدريبية أو الأحداث الرقمية. يتضمن حل بوابة الفيديو المستند إلى السحابة ميزة البحث المتعمق المستند إلى الذكاء الاصطناعي والقدرة على تتبُّع الاستخدام وصولاً إلى مستوى المستخدم الفردي مع بيانات تفصيلية.

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الخطوات التالية

تعرَّف على المزيد حول القدرات والميزات التي يوفرها IBM Enterprise Video Streaming من خلال مشاهدة عرض فيديو توضيحي شامل.

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الحواشي

* BIG BLue 30:  احصل على خصم 30% على العام الأول من اشتراكك في NS1 Essentials، عند الشراء من على موقع ibm.com. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2024. تُستثنى التجديدات من العروض الترويجية. الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية. بعد الفترة الأولية، سيتم تجديد الاشتراكات النشطة تلقائيًا بالسعر المُعلن في القائمة.

** الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.