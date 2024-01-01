IBM Enterprise Video Streaming هي خدمة بث تتوفر بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) من أجل إجراء الاتصالات المرئية الغنية بالأمان مثل قاعات الاجتماعات العامة للموظفين أو الدورات التدريبية أو الأحداث الرقمية. يتضمن حل بوابة الفيديو المستند إلى السحابة ميزة البحث المتعمق المستند إلى الذكاء الاصطناعي والقدرة على تتبُّع الاستخدام وصولاً إلى مستوى المستخدم الفردي مع بيانات تفصيلية.

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