** يُطبَّق الخصم على خطط Silver وGold وPlatinum لاشتراكات 3 أشهر و12 شهرًا، فقط عند استخدام الصفحات التي توفر خدمة الدفع الذاتي على https://ibm.com/sa-ar. ينتهى عرض Video Streaming في 30 سبتمبر 2024. الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب أو أي رسوم مطبَّقة، وتخضع لمدى توفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
يتم تقديم خدمة البث عبر نموذج البرامج كخدمة (SaaS) للبث المباشر أو خدمات تقديم الفيديو عند الطلب. حيث يمكن لخدمة البث الوصول إلى الجمهور عبر قنوات مفتوحة أو محمية بكلمة مرور أو يمكن تضمينها بسهولة في مواقع إلكترونية أخرى. وتدعم البث المباشر المتزامن إلى قنوات متعددة لمدة 24 ساعة يوميًا أو أكثر. وتتوفر واجهات API.
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ألستَ مهتمًا بحلول IBM Video Streaming؟ استكشف حلول IBM Enterprise Video Streaming
يتم تطبيق الخصم على خطط Silver وGold وPlatinum للاشتراكات التي تبلغ مدتها شهرًا واحدًا و3 أشهر و12 شهرًا، فقط عند استخدام الصفحات التي توفر خدمة الدفع الذاتي على موقع https://ibm.com/sa-ar. علمًا بأن العرض المقدَّم على حلول Video Streaming سينتهي في 31 ديسمبر 2024..