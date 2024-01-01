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امرأة مسنَّة تَستخدِم هاتفًا ذكيًا في مكالمة فيديو مع طبيبها

احصل على خصم يصل إلى 30% على خطة اشتراك Video Streaming الخاصة بك

عند شراء اشتراك لمدة شهر أو 3 أشهر أو 12 شهرًا من خلال موقع ibm.com قبل 31 ديسمبر 2024. واعتبارًا من 1 يناير 2025، تُجدَّد الاشتراكات النشطة تلقائيًا بسعر القائمة.
خطط التسعير

** يُطبَّق الخصم على خطط Silver وGold وPlatinum لاشتراكات 3 أشهر و12 شهرًا، فقط عند استخدام الصفحات التي توفر خدمة الدفع الذاتي على https://ibm.com/sa-ar. ينتهى عرض Video Streaming في 30 سبتمبر 2024. الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب أو أي رسوم مطبَّقة، وتخضع لمدى توفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
مقارنة بين خطط IBM Video Streaming

يتم تقديم خدمة البث عبر نموذج البرامج كخدمة (SaaS) للبث المباشر أو خدمات تقديم الفيديو عند الطلب. حيث يمكن لخدمة البث الوصول إلى الجمهور عبر قنوات مفتوحة أو محمية بكلمة مرور أو يمكن تضمينها بسهولة في مواقع إلكترونية أخرى. وتدعم البث المباشر المتزامن إلى قنوات متعددة لمدة 24 ساعة يوميًا أو أكثر. وتتوفر واجهات API.

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الحواشي

يتم تطبيق الخصم على خطط Silver وGold وPlatinum للاشتراكات التي تبلغ مدتها شهرًا واحدًا و3 أشهر و12 شهرًا، فقط عند استخدام الصفحات التي توفر خدمة الدفع الذاتي على موقع https://ibm.com/sa-ar. علمًا بأن العرض المقدَّم على حلول Video Streaming سينتهي في 31 ديسمبر 2024..