يتم تقديم خدمة البث عبر نموذج البرامج كخدمة (SaaS) للبث المباشر أو خدمات تقديم الفيديو عند الطلب. حيث يمكن لخدمة البث الوصول إلى الجمهور عبر قنوات مفتوحة أو محمية بكلمة مرور أو يمكن تضمينها بسهولة في مواقع إلكترونية أخرى. وتدعم البث المباشر المتزامن إلى قنوات متعددة لمدة 24 ساعة يوميًا أو أكثر. وتتوفر واجهات API.

شاهِد العرض التوضيحي →



ألستَ مهتمًا بحلول IBM Video Streaming؟ استكشف حلول IBM Enterprise Video Streaming