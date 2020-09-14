الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال Video Streaming دراسات حالة حول الفعاليات الافتراضية ومقاطع الفيديو المؤسسية
تتناول قصص العملاء نجاح الفعاليات الافتراضية، وإطلاق المنتجات، والاتصالات المؤسسية، وغيرها من استخدامات مقاطع الفيديو المؤسسية.
استكشف IBM Video Streaming
رجل يتحدث على الملأ أمام مجموعة كبيرة من الجمهور
دراسات حالة
شركة Herman Miller

شاهد كيف نجحت شركة Herman Miller في توفير نصف مليون دولار سنويًا من خلال جذب البائعين باستخدام الفيديو المباشر الآمن.
فعالية Dreamforce

اكتشف كيف تمكَّنت Salesforce من توسيع نطاق فعالية Dreamforce من خلال البث المباشر للفيديو.
شركة Mazda

اكتشف كيف نجحت شركة Mazda في زيادة عدد الحضور لحدث إطلاق منتجها بمعدل 100 ضعف باستخدام IBM Video Streaming.
مكتب المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM

تعرَّف على كيفية تمكُّن شركة IBM من التفاعل مع 380 ألف موظف في أكثر من 170 دولة حول العالم باستخدام محتوى الفيديو المباشر.
شخص يبتسم في مكتب
Salesforce

تعرَّف على كيفية استفادة شركة Salesforce من منصة فيديو شاملة عبر الإنترنت لتوفير اتصالات داخلية مباشرة ومسجَّلة، لضمان شعور جميع الموظفين بأنهم جزء من الشركة في الوقت الفعلي دائمًا.

منصة TeeVid

لقد أحدثت منصة TeeVid تحولًا في الفعاليات الافتراضية باستخدام حل البث IBM Video Streaming وIBM Cloud Bare Metal Servers.
فعَّالية IBM Think Digital لعام 2020

جذبت فعالية IBM Think Digital لعام 2020 أكثر من 170 ألف مشاهد فريد. تعرَّف على كيفية مساهمة IBM Video Streaming في هذا الأمر.
برنامج SiliconANGLE

اكتشف كيف تقوم شركة SiliconANGLE ببث 100 فعالية سنويًا من مواقع مختلفة بفضل حلول شركة IBM.
منصة Epicentre.tv

منصة بث سريعة النمو في مجالات الرياضة والموسيقى والترفيه تتوسع عالميًا مع شركة IBM.
منصة Footters

التعاون مع IBM Video Streaming لتمكين الفِرَق الكبيرة والصغيرة في كرة القدم من بث مبارياتهم.
شركة Ragan Communications

جذب المحترفين في مجال الاتصالات من خلال رواية قصص رائعة باستخدام تقنية بث مقاطع الفيديو من شركة IBM.
The Wharton School

يمكن مضاعفة أعداد المشاركين من خريجي الجامعات في الفعاليات التي يتم بثَّها باستخدام IBM Video Streaming.
شخص يتحدث أمام شعار Roland
شركة Roland

اكتشف كيف نجحت شركة Roland في التفاعل مع 2500 موظف من خلال تقديم تجربة فيديو مباشر عالية الدقة وآمنة، مع التركيز على سهولة الاستخدام لكل من يقوم بالبث وللموظفين في الوصول إلى المحتوى الذي يتم بثه.

مؤتمر ™MER Conference

شاهد كيف تحوَّل مؤتمر MER سريعًا إلى تجربة رقمية تفاعلية جذبت الجمهور عن بُعد.
محكمة عُليا في كاليفورنيا

اكتشف كيف قامت إحدى المحاكم العُليا في كاليفورنيا ببث جلسات المحكمة مباشرةً للجمهور باستخدام حلول شركة IBM.
شركة GROHE

اكتشف كيف تمكنت شركة GROHE، من خلال شراكتها مع شركة IBM وVOK DAMS، من التحول بنجاح نحو إطلاق تجارب رقمية قوية.
جامعة جورجيا

اكتشف كيف تمكَّنت جامعة جورجيا، من خلال شراكتها مع شركة IBM وشركة AT&T، من نقل عروض الأداء عبر الإنترنت بنجاح في مقاطع فيديو ذات جودة عالية.
مؤتمر Excellence in Policing

من خلال الاستفادة من التقنية في IBM Video Streaming، تم تحويل مؤتمر Excellence in Policing العشرين (EIP20) إلى تجربة افتراضية.
فرقة Recycled Percussion

استكشف كيف تسعى فرقة Recycled Percussion، التي تعتمد أسلوبًا مبتكرًا في استخدام الأدوات الإيقاعية، إلى تطوير مهاراتها من خلال الشراكة مع شركة IBM عبر الإنترنت.
مركز Digital Hub Logistics Hamburg

تحويل الفعاليات التي كانت تُعقد بالحضور المباشر إلى تجارب رقمية خلال ثلاثة أسابيع بفضل الاستفادة من IBM Video Streaming.
شركة SolarCity

انظر كيف ساهم IBM Video Streaming في مساعدة 15 ألف موظف على الظهور بشكل مميز من خلال البث المباشر ومقاطع الفيديو عند الطلب.
شركة Brandlive

شاهد كيف نجحت شركة Brandlive في إحداث تحول في استراتيجيات دخول السوق للعلامات التجارية وتجار التجزئة بفضل استخدام حلول IBM Video Streaming.
شركة Cleeng

أدّى تبني شركة Cleeng لحلول IBM Video Streaming إلى مساعدة العملاء على اكتشاف مصادر جديدة للإيرادات من خلال تحويل الفيديو إلى أداة لتحقيق الربح.
منصة Seekat

تقوم Seekat ببث فعاليات مباشرة متنوعة تشمل حفلات موسيقية وندوات ومؤتمرات باستخدام IBM Video Streaming.
شركة Sandy Audio Visual

تساعد شركة Sandy Audio Visual المجالس التشريعية، والمحاكم العليا، وغيرها من المؤسسات على تنظيم الفعاليات المباشرة، مما أدى إلى كسب مئات آلاف الدولارات سنويًا.
مسرح Madach Theater

تعرَّف على كيفية استقبال مسرح Madach Theater ما يقرب من 6 آلاف مشاهد في يونيو، رغم غلق أبوابه.
جهاز Sony Playstation 4

شاهد كيف حققت Sony ملايين المشاهدين من خلال بث الفيديو المباشر لإطلاق جهاز Playstation 4 (PS4).
PeopletoPeople

تعرَّف على كيفية تمكُّن PeopletoPeople (التي تُعرف الآن باسم We'll) من زيادة نسبة المشاهدين بنسبة 100% في بيئة ثرية بالميزات الأمنية.
شركة USA Network: فيلم Mr. Robot

استمتع معجبو فيلم Mr. Robot بالبث المباشر بعد العرض مع الممثلين المفضلين لديهم بفضل حلول IBM.
قناة Fox Sports: كأس العالم

استخدمت FOX Sports تقنية IBM Video Streaming لتحسين تجربة مشاهدة الرياضة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

حيث قامت IBM Video Streaming بإعداد لقطات ملخصة من أحداث US Open لعام 2017 من أكثر من 300 ساعة من محتوى الفيديو.
شركة CreativeLive

تستخدم CreativeLive تقنية IBM Video Streaming لبث دروسها على الإنترنت عالميًا من خلال اتصال متعدد الشبكات لتوزيع المحتوى.

الخطوات التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن مقاطع الفيديو المؤسسية وكيفية إجراء مؤتمراتك الافتراضية الخاصة؟
الحواشي

** يُطبَّق الخصم على خطط Silver وGold وPlatinum للاشتراكات لمدة شهر و3 أشهر و12 شهرًا، فقط عند استخدام الصفحات التي توفر خدمة الدفع الذاتي على https://ibm.com/sa-ar. ينتهي العرض المقدمَّ على حلول Video Streaming في 31 ديسمبر 2024.