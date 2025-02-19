حلول تسجيل الدخول الموحد

استخدم الوكيل العكسي لحل IBM Application Gateway من أجل توسيع نطاق SSO والتحكم في الوصول إلى تطبيقات الويب المحلية الموثوق بها من خلال إدخالها في SaaS. يمكنك إدارة هذه التطبيقات كما تفعل مع أي تطبيقات أخرى على لوحة معلومات SSO.