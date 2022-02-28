توفير بيانات حول وصول المستخدمين وأنشطتهم طوال فترة اشتراكهم ومراجعتها وإعداد التقارير حولها، وتوفير إمكانات الامتثال والتحليلات، باتباع نهج أكثر كفاءة لنمذجة المخاطر.

بدلاً من إدارة انتهاكات فصل المهام (SoD) من خلال وضع سياسات حوكمة الهوية القائمة على الأدوار، يستخدم حل IBM Verify Governance أنشطة تجارية، مثل إنشاء طلب شراء. ونظرًا إلى أن هذه الأنشطة أكثر ثباتًا من الأدوار، يمكن ربطها بمهام محددة، والأهم من ذلك، أنها تُناسب أدوار المدققين ومديري الامتثال.