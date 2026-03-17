تكامل Webhooks

نفّذ تكاملًا آمنًا مع أي واجهة برمجة تطبيقات HTTP حديثة لإرسال إشعارات بشأن إجراءات ®IBM® Turbonomic أو تنفيذها.

طريقة العمل

ومن خلال تكامل Webhook API، يستطيع المستخدمون إنشاء مهام سير عمل مع أي نقطة نهاية تقريبًا من نقاط HTTP API التي تدعم طريقة POST. ويفتح ذلك المجال أمام مستوى أكبر من التعاون حول القرارات التي يتخذها IBM Turbonomic للحد من الهدر وتحسين الأداء. فعلى سبيل المثال، يمكن نشر قرار صادر عن Turbonomic بإعادة تحجيم أحد أحمال التشغيل لتلبية الطلب المتزايد على موارد التطبيق في قناة على Microsoft Teams أو Slack، لتوجيه فرق العمليات أو مالكي التطبيقات إلى تفاصيل الإجراء في واجهة مستخدم Turbonomic، بهدف مراجعته عن قرب واتخاذ الإجراء المطلوب فورًا. وبديلًا من ذلك، في حالات التغييرات القياسية التي تتطلب تسلسلات معقدة على مستوى التطبيق، يمكن للمستخدم الاستفادة من تكاملات webhook API لتشغيل أدلة التشغيل الخاصة بالعمليات، مثل Red Hat Ansible Playbooks، من أجل تنفيذ إعادة تحجيم أحمال التشغيل تلقائيًا، وإنجاز أي مهام تطبيق مرتبطة لازمة للاستفادة من الموارد الإضافية.
تكاملات متزامنة إضافية

يعد Webhooks واحدا من ثلاثة تكاملات تنسيقية متاحة لمنصة IBM Turbonomic. اتصل بإدارة التغييرات في تقنية المعلومات للمساعدة في الامتثال مع أتمتة الموارد لتحسين الأداء والكفاءة.

ServiceNow

يضمن الالتزام بإدارة تغييرات تقنية المعلومات أثناء أتمتة الموارد لتحقيق الأداء والكفاءة.

Red Hat Ansible

أتمتة تكوين ونشر وإدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات والتطبيقات.

