مع ServiceNow، يمكن للمستخدمين معالجة سير العمل لتغيير الإدارة والتكوين. صُممت منصة IBM Turbonomic للمساعدة بشكل مستمر في ضمان حصول التطبيقات على الموارد التي تحتاج إليها للأداء في جميع البيئات. يعمل برنامج IBM Turbonomic على تعزيز أداء التطبيقات من خلال تمكين المؤسسات من العمل على عمليات التطوير السريعة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تسجيل قرارات البرمجيات وإجراءاتها والموافقة عليها وتتبعها.

يمكن للعملاء تكوين سياسات برنامج IBM Turbonomic لتسجيل الإجراءات التي ينفذها البرنامج في نظام ServiceNow المثيل الخاص بهم، وتقديم هذه الإجراءات للموافقة عليها في سير العمل الخاص بـ ServiceNow. يدعم برنامج IBM Turbonomic منصات ServiceNow Paris وMadrid وNew York وOrlando. يمكن نشر تكامل ServiceNow مباشرةً من متجر التخزين ServiceNow عبر هذا الرابط هنا (الرابط خارج موقع ibm.com)، كما يتوفر توثيق برنامج IBM Turbonomic.هنا.

