التكامل مع Microsoft Hyper-V

إذا كان لديك عدد صغير من الأجهزة المضيفة Hyper-V في بيئتك، فيمكنك إضافتها بشكل فردي كأهداف لمنصة ®IBM® Turbonomic. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بنشر مضيفات Hyper-V في نطاق مجمع (على سبيل المثال، كمجموعة تجاوز الأعطال)، فيمكنك تحديد مضيف Hyper-V واحد كهدف ويعمل برنامج IBM Turbonomic تلقائيًا على إضافة الأفراد الآخرين إلى تلك المجموعة.

ملاحظة: بالنسبة إلى بيئات Hyper-V الكبيرة، من المعتاد إدارة المضيفين عبر System Center Virtual Machines Manager (VMM). يمكنك تحديد خادم VMM كهدف وسوف تستخدمه منصة IBM Turbonomic لاكتشاف وإدارة مضيفي Hyper-V الفرعيين. إذا كنت تستخدم VMM، فيجب ألا تضيف مضيفي Hyper-V الفرديين كأهداف. للحصول على معلومات عن إضافة أهداف VMM، راجع إضافة أهداف مدير Virtual Machines.

