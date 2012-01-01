إذا كان لديك عدد صغير من الأجهزة المضيفة Hyper-V في بيئتك، فيمكنك إضافتها بشكل فردي كأهداف لمنصة ®IBM® Turbonomic. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بنشر مضيفات Hyper-V في نطاق مجمع (على سبيل المثال، كمجموعة تجاوز الأعطال)، فيمكنك تحديد مضيف Hyper-V واحد كهدف ويعمل برنامج IBM Turbonomic تلقائيًا على إضافة الأفراد الآخرين إلى تلك المجموعة.
ملاحظة: بالنسبة إلى بيئات Hyper-V الكبيرة، من المعتاد إدارة المضيفين عبر System Center Virtual Machines Manager (VMM). يمكنك تحديد خادم VMM كهدف وسوف تستخدمه منصة IBM Turbonomic لاكتشاف وإدارة مضيفي Hyper-V الفرعيين. إذا كنت تستخدم VMM، فيجب ألا تضيف مضيفي Hyper-V الفرديين كأهداف. للحصول على معلومات عن إضافة أهداف VMM، راجع إضافة أهداف مدير Virtual Machines.
الكيانات
جهاز افتراضي
جهاز فعلي
التخزين
المقاييس
الذاكرة الافتراضية للجهاز الافتراضي، وحدة المعالجة المركزية (CPU)، التخزين، معدل إنتاجية عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية (IOPS)، زمن الانتقال
ذاكرة الجهاز الفعلي، CPU، عمليات الإدخال/الإخراج، الشبكة، التبديل
مقدار التخزين، المتوفر، IOPS، زمن الانتقال
ذاكرة مركز البيانات، CPU، IO، الشبكة، التبديل
الإجراءات الصادرة
بالنسبة إلى Virtual Machines: البدء، الحركة، التوقف المؤقت، نقل التخزين، التكبير/التصغير، الإنهاء، التوفير، إعادة التكوين
بالنسبة إلى الأجهزة الفعلية: البدء، التوقف المؤقت، الإنهاء، التوفير
بالنسبة إلى التخزين: التوفير
الإصدارات المدعومة
يعد التكامل مع Microsoft Hyper-V هو أحد عمليات تكامل الخوادم الأساسية الثلاثة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات الخوادم الأساسية لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية لضمان حصول الأجهزة الافتراضية على الموارد التي تحتاجها لأداء مهامها، سواء على الخوادم المحلية أو في السحابة.
حقِّق الكفاءة والاستدامة من خلال رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات وإدارة الموارد.
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