التكامل مع Nutanix AHV

يعد Nutanix AHV الخادم الأساسي من النوع الأول الذي طورته شركة Nutanix. إنها منصة محاكاة افتراضية آمنة وحديثة توفر حلاً خفيف الوزن وفعالًا لتشغيل Virtual Machines على مجموعات Nutanix محليًا أو على السحابية العامة.

توفر منصة IBM Turbonomic حلاً شاملاً لإدارة وتحسين أداء البيئات الافتراضية. يقوم برنامج IBM Turbonomic تلقائيا بتحليل أداء Virtual Machines وأحمال التشغيل، ويستخدم هذه المعلومات للتوصية بالإجراءات المتعلقة بتخصيص الموارد وتحسينها.

