يعد Nutanix AHV الخادم الأساسي من النوع الأول الذي طورته شركة Nutanix. إنها منصة محاكاة افتراضية آمنة وحديثة توفر حلاً خفيف الوزن وفعالًا لتشغيل Virtual Machines على مجموعات Nutanix محليًا أو على السحابية العامة.
توفر منصة IBM Turbonomic حلاً شاملاً لإدارة وتحسين أداء البيئات الافتراضية. يقوم برنامج IBM Turbonomic تلقائيا بتحليل أداء Virtual Machines وأحمال التشغيل، ويستخدم هذه المعلومات للتوصية بالإجراءات المتعلقة بتخصيص الموارد وتحسينها.
الكيانات
التخزين
مجموعة الأقراص
وحدة التحكم في التخزين
المقاييس
مقدار التخزين
توفير مساحة التخزين
عمليات الوصول إلى التخزين في الثانية
زمن الانتقال
وحدة المعالجة المركزية
الإجراءات الصادرة
نقل جهاز افتراضي
نقل جهاز افتراضي (المضيف)
تغيير حجم جهاز افتراضي
توفير التخزين
تغيير حجم التخزين
تعليق التخزين
نقل التخزين (التوصية فقط)
توفير وحدة تحكم التخزين (التوصية فقط)
يعد التكامل مع Nutanix AHV هو أحد عمليات تكامل الخوادم الأساسية الثلاثة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات الخوادم الأساسية لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية لضمان حصول الأجهزة الافتراضية على الموارد التي تحتاجها لأداء مهامها، سواء على الخوادم المحلية أو في السحابة.
استخدم الأتمتة لضمان حصول Virtual Machines على الموارد التي تحتاجها لأداء مهامها.
حقِّق الكفاءة والاستدامة من خلال رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات وإدارة الموارد.