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تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة في تحسين وحدات معالجة الرسومات (GPU)
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رسم توضيحي لتحسين وحدات معالجة الرسوميات (GPU) باستخدام IBM Turbonomic
إلغاء قفل الأداء الفعلي من خلال تحسين وحدات معالجة الرسومات (GPU)

مع تزايد الطلب علىوحدات معالجة الرسومات (GPU) المتقدمة لدعم التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وبث الفيديو، والتصور ثلاثي الأبعاد، فإن الحفاظ على الأداء مع زيادة الكفاءة أصبح أمرًا حساسًا.

IBM Turbonomic هي منصة ديناميكية لإدارة موارد تطبيقات تقنيات المعلومات، وهي مخصصة لتحسين أحمال التشغيل على وحدات معالجة الرسومات (GPU) لتعزيز الكفاءة القصوى دون التأثير على الأداء وبتكلفة منخفضة.

تلتزم Turbonomic بتطوير خدمات تحسين وحدات معالجة الرسومات (GPU) لتوفير معارف حول الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أداء وكفاءة التطبيقات.
تحسين موارد وحدات معالجة الرسومات (GPU) لتعزيز الأداء والكفاءة
المزايا تحسين الأداء

تحسين استخدام وحدات معالجة الرسومات (GPU) يساعد التطبيقات على الاستفادة الكاملة من قدرتها الحسابية المتقدمة، ما يؤدي إلى استجابة أسرع وتجارب أكثر سلاسة.

 كفاءة الموارد

تُعدّ وحدات معالجة الرسومات (GPU) عالية الاستهلاك للموارد، بما في ذلك الرسوميات الهندسية ثلاثية الأبعاد، وأحمال التشغيل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وغيرها. تحسين الموارد بشكل صحيح وفقًا للطلب يقلل الموارد المهدرة ويخفض تكلفة تشغيل الأحمال الثقيلة على الرسوميات في البيئة السحابية.

 الاستدامة

تُعزز أحمال التشغيل المستخدمة بشكل صحيح كفاءة الطاقة والتكلفة من خلال تقليل هدر الموارد وتحسين استهلاك الطاقة لتقليل الأثر الكربوني.
التزامنا بتحسين استغلال وحدات معالجة الرسوميات (GPU)
تحسين وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في مراكز البيانات

يستخدم Turbonomic التحليلات الذكية بشكل ديناميكي لتحسين استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة، والشبكة، والتخزين. يعمل هذا على تحسين استغلال موارد وحدات معالجة الرسوميات (GPU) حسب الحاجة، مع تعزيز أداء التطبيقات لأحمال التشغيل ذات الرسوميات المكثفة.

 
تحسين وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في السحابة العامة

يستخدم Turbonomic المعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان تخصيص الموارد اللازمة لوحدات المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة، والشبكة، والتخزين لتشغيل المثيلات المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات (GPU) المستخدمة في أحمال التشغيل المتعلقة بالتعلم الآلي أو الرسوميات المكثفة، ما يعزز الأداء ويقلل التكاليف من خلال تقليل هدر الموارد.
تحسين أحمال التشغيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في Kubernetes و Red Hat OpenShift

تتطلب أحمال التشغيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي قوة معالجة ضخمة من وحدات معالجة الرسوميات (GPU) للعمل بمستويات كفاءة عالية. يعمل Turbonomic على تحسين موارد وحدات معالجة الرسوميات (GPU) لضمان تلبية أحمال التشغيل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) معايير الأداء مع زيادة كفاءة استغلال الموارد والتكاليف.
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