مع تزايد الطلب علىوحدات معالجة الرسومات (GPU) المتقدمة لدعم التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وبث الفيديو، والتصور ثلاثي الأبعاد، فإن الحفاظ على الأداء مع زيادة الكفاءة أصبح أمرًا حساسًا.

IBM Turbonomic هي منصة ديناميكية لإدارة موارد تطبيقات تقنيات المعلومات، وهي مخصصة لتحسين أحمال التشغيل على وحدات معالجة الرسومات (GPU) لتعزيز الكفاءة القصوى دون التأثير على الأداء وبتكلفة منخفضة.

تلتزم Turbonomic بتطوير خدمات تحسين وحدات معالجة الرسومات (GPU) لتوفير معارف حول الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أداء وكفاءة التطبيقات.