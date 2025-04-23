SelectStack

السمات الرئيسية

التوافق تدعم البرامج والأجهزة الرئيسية بما في ذلك X86 وPower وSystem Z. كما تدعم العديد من تقنيات المحاكاة الافتراضية (ESXi، وKVM، وPowerVM، وz/VM، وغيرها).

الانفتاح اعتمِد بالكامل على نظام التشغيل السحابي مفتوح المصدر OpenStack، وادعم أيضًا الإدارة المباشرة لموارد VMware وPower والموارد التي تعمل دون نظام تشغيل. استنادًا إلى إطار CCRA المفتوح من IBM.

المرونة تركيب وتكوين مرن للعديد من الأجهزة الافتراضية. التثبيت التلقائي، والنشر، والتكوين لمنتجات قواعد البيانات والبرامج الوسيطة. التخصيص المرن لعمليات الأعمال.

قابلية التوسع توفير واجهة REST API لتمكين التخصيص. دعم التكامل والتشغيل البيني باستخدام نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات الحالي لدى العملاء.