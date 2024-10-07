توفر محولات الألياف الضوئية من الجيل التالي IBM SAN96C-7 بسرعة 64 جيجابت في الثانية، وسعة 96 منفذًا، ووحدتي حامل (2 RU)، اتصالاً فائق السرعة بالقناة الليفية لمصفوفات الذاكرة الوميضية، والمضيفين ذوي الأداء الفائق، وأحدث قدرات التحليلات والقياس عن بُعد — كل ذلك مدمج في مجموعة شرائح ASIC. يتيح لك هذا الحل الانتقال بسلاسة إلى أحمال تشغيل FC سريعة للذاكرة غير المتطايرة (NVMe/FC) من دون الحاجة إلى ترقية أي أجهزة شبكة منطقة التخزين (SAN).

يُعد هذا التصميم مثاليًا للمؤسسات التي تنشر تطبيقات على مستوى السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية مكثفة حيث يوفر عرض نطاق ترددي أكبر فضلاً عن مزايا توسيع النطاق والدمج.

يحتوي محول IBM SAN96C-7 على 96 منفذًا متعدد السرعات بمعدلات 8/16/32/64 جيجابت في الثانية توفر جميعها نطاقًا تردديًا إجماليًا يبلغ 6 تيرابت في الثانية لكل محول من أجل تصاميم ذات قدرة هائلة على التوسع في بيئات فائقة النطاق تعزز عدة آلاف من مثيلات الأجهزة الافتراضية داخل الحامل الواحد.