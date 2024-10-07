يتيح محول IBM Storage Networking SAN96C-7 SAN ما يصل إلى 96 منفذ قناة ألياف بسرعة 64 جيجابت في الثانية. وهو جزء من مجموعة أجهزة محولات شبكة التخزين من IBM
توفر محولات الألياف الضوئية من الجيل التالي IBM SAN96C-7 بسرعة 64 جيجابت في الثانية، وسعة 96 منفذًا، ووحدتي حامل (2 RU)، اتصالاً فائق السرعة بالقناة الليفية لمصفوفات الذاكرة الوميضية، والمضيفين ذوي الأداء الفائق، وأحدث قدرات التحليلات والقياس عن بُعد — كل ذلك مدمج في مجموعة شرائح ASIC. يتيح لك هذا الحل الانتقال بسلاسة إلى أحمال تشغيل FC سريعة للذاكرة غير المتطايرة (NVMe/FC) من دون الحاجة إلى ترقية أي أجهزة شبكة منطقة التخزين (SAN).
يُعد هذا التصميم مثاليًا للمؤسسات التي تنشر تطبيقات على مستوى السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية مكثفة حيث يوفر عرض نطاق ترددي أكبر فضلاً عن مزايا توسيع النطاق والدمج.
يحتوي محول IBM SAN96C-7 على 96 منفذًا متعدد السرعات بمعدلات 8/16/32/64 جيجابت في الثانية توفر جميعها نطاقًا تردديًا إجماليًا يبلغ 6 تيرابت في الثانية لكل محول من أجل تصاميم ذات قدرة هائلة على التوسع في بيئات فائقة النطاق تعزز عدة آلاف من مثيلات الأجهزة الافتراضية داخل الحامل الواحد.
تحسين الأداء من خلال تحكيم مركزي بلا توقف يتيح أداءً متسقًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية وبزمن انتقال قصير عبر جميع ظروف حركة البيانات لكل منفذ قناة ليفية على المحول.
تحقيق نسبة توافر شبه مستمرة وموثوقية من خلال توفير التكرار في جميع العناصر الرئيسية مثل أنظمة إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد الفرعية.
استفد من ميزة التصحيح المتقدم للأخطاء (FEC) بين منافذ المحول ومنافذ HBA في جميع المحولات الثابتة للقناة الليفية بسرعة 64 جيجابت في الثانية لتعزيز الموثوقية.
استخدام أجهزة مدمجة تحمي النظام بأكمله من الهجمات الضارة من خلال تأمين الوصول إلى العناصر الحساسة مثل أداة تحميل التمهيد وأداة تحميل صور النظام وواجهة مجموعة عمل الاختبار المشتركة (JTAG).
توفير أحدث تحليلات حركة مرور البيانات التي تحسب بيانات الأداء في المحول في الوقت الفعلي والتي يتم بثها إلى أي منصة لتصور التحليلات.
توفير خدمات مثل التقسيم التلقائي للمناطق، والتقسيم الذكي للمناطق، واكتشاف وعزل الاستنزاف البطيء، وشبكة التخزين الافتراضية (VSAN) والتوجيه بين شبكات التخزين الافتراضية (IVR) وجودة الخدمة (QoS) على مستوى النسيج لتمكين الانتقال من شبكات منطقة التخزين المنعزلة إلى شبكات التخزين على مستوى المؤسسة.
تتضمن تشخيصات الوصلة بين المحولات (ISL) ، وتشخيصات محول الناقل المضيف (HBA)، وجمع أخطاء SFP عن بُعد (جمع أخطاء وحدات قابلة للتوصيل صغيرة التصميم)، ومحلل المنافذ المحولة (SPAN)، ومراقبة الاستنزاف البطيء ونظام إدارة السلامة عبر الإنترنت لزيادة الموثوقية وحل المشاكل بشكل أسرع وخفض تكاليف الخدمة.
توفير ميزة إشعار تغيير الحالة من المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت (BBSCN) لمساعدة الجانب المستقبِل في تصحيح أي خطأ قد يحدث أثناء النقل.
الاكتشاف التلقائي لأي أعراض للازدحام وتطبيق حدود المعدل بشكل ديناميكي على الأجهزة المزدحمة وبطيئة الاستنزاف حتى لا تنتشر التأثيرات الضارة إلى الأجهزة الأخرى.
SAN96C-6 هو المحول السابق لهذا المحول والذي يعمل بسرعة قصوى تبلغ 32 جيجابت في الثانية.
يوفر محول قناة الألياف الضوئية من الجيل التالي IBM SAN48C-7 بسرعة 64 جيجابت في الثانية وسعة 48 منفذًا اتصالاً فائق السرعة بالقناة الليفية لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط والمضيفين ذوي الأداء العالي.
استفِد من الأداء العالي وزمن الانتقال القصير باستخدام أحدث تقنيات القنوات الليفية من الجيل السابع باستخدام محول شبكة تخزين بسرعة 64 جيجابت في الثانية وسعة 24 منفذًا.