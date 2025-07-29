محول IBM Storage Networking SAN24C-7

استفِد من الأداء العالي وزمن الانتقال القصير باستخدام أحدث تقنيات القنوات الليفية من الجيل السابع باستخدام محول شبكة تخزين بسرعة 64 جيجابت في الثانية وسعة 24 منفذًا.
محوِّل قناة ليفية يحتوي على ما يصل إلى 24 منفذًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية، وهو جزء من مجموعة أجهزة محولات شبكات التخزين من IBM. يقدِّم أحدث تقنيات شبكة التخزين عبر قناة ليفية (SAN) عالية الأداء وذات زمن انتقال قصير. يوفر هذا المحوِّل اتصالًا عالي السرعة عبر قناة ليفية إلى مصفوفات الذاكرة الوميضية فقط، والمضيفين ذوي الأداء العالي، والقدرات المتقدمة للتحليلات والقياس عن بُعد، وجميعها مدمجة داخل شريحة ASIC الخاصة به. يُتيح لك هذا الحل الانتقال بسلاسة إلى أعباء عمل NVMe عبر القناة الليفية (NVMe/FC) دون الحاجة إلى ترقية أي من أجهزة شبكة التخزين SAN.
تحسين الأداء من خلال تحكيم مركزي بلا توقف يتيح أداءً متسقًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية وبزمن انتقال قصير عبر جميع ظروف حركة البيانات لكل منفذ قناة ليفية على المحول.
استفِد من ميزة تصحيح الخطأ المتقدم (Forward Error Correction) بين منافذ المحوِّل ومنافذ محوِّل مضيف الناقل (HBA) على جميع محولات القناة الليفية الثابتة بسرعة 64 جيجابت في الثانية لتعزيز الموثوقية.
زيادة قابلية التوسّع في البنية للمساعدة على تعزيز المرونة لمختلَف بِنى شبكات SAN. احصل على رؤية شاملة لجميع الأجهزة الافتراضية التي تصل إلى وحدات التخزين (LUNs) أو المساحات الاسمية داخل البنية.
تحقيق نسبة توافر شبه مستمرة وموثوقية من خلال توفير التكرار في جميع العناصر الرئيسية مثل أنظمة إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد الفرعية.
يوفر محول قناة الألياف الضوئية من الجيل التالي IBM SAN48C-7 بسرعة 64 جيجابت في الثانية وسعة 48 منفذًا اتصالاً فائق السرعة بالقناة الليفية لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط والمضيفين ذوي الأداء العالي.
استخدِم هذا المحوِّل المصمم لشبكات التخزين الصغيرة ومتوسطة الحجم. توفِّر طبقة المحوِّل هذه قائمة واسعة من الميزات الذكية على نسيج المحول عالي الأداء والمستقل عن البروتوكول.
نشر التطبيقات واسعة النطاق على السحابة بسرعة باستخدام الخوادم الافتراضية، والاستفادة من اتصال Fibre Channel عالي السرعة من رف الخادم إلى نواة شبكة التخزين SAN.