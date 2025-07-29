محول IBM Storage Networking SAN24C-7

استفِد من الأداء العالي وزمن الانتقال القصير باستخدام أحدث تقنيات القنوات الليفية من الجيل السابع باستخدام محول شبكة تخزين بسرعة 64 جيجابت في الثانية وسعة 24 منفذًا.

جهاز بمنافذ متعددة

لمحة عامة

محوِّل قناة ليفية يحتوي على ما يصل إلى 24 منفذًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية، وهو جزء من مجموعة أجهزة محولات شبكات التخزين من IBM. يقدِّم أحدث تقنيات شبكة التخزين عبر قناة ليفية (SAN) عالية الأداء وذات زمن انتقال قصير. يوفر هذا المحوِّل اتصالًا عالي السرعة عبر قناة ليفية إلى مصفوفات الذاكرة الوميضية فقط، والمضيفين ذوي الأداء العالي، والقدرات المتقدمة للتحليلات والقياس عن بُعد، وجميعها مدمجة داخل شريحة ASIC الخاصة به. يُتيح لك هذا الحل الانتقال بسلاسة إلى أعباء عمل NVMe عبر القناة الليفية (NVMe/FC) دون الحاجة إلى ترقية أي من أجهزة شبكة التخزين SAN.

 تقديم أداء عالٍ مع محول Fibre Channel
تحسين الأداء

تحسين الأداء من خلال تحكيم مركزي بلا توقف يتيح أداءً متسقًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية وبزمن انتقال قصير عبر جميع ظروف حركة البيانات لكل منفذ قناة ليفية على المحول.
تعزيز الموثوقية

استفِد من ميزة تصحيح الخطأ المتقدم (Forward Error Correction) بين منافذ المحوِّل ومنافذ محوِّل مضيف الناقل (HBA) على جميع محولات القناة الليفية الثابتة بسرعة 64 جيجابت في الثانية لتعزيز الموثوقية.
زيادة قابلية التوسع والوعي

زيادة قابلية التوسّع في البنية للمساعدة على تعزيز المرونة لمختلَف بِنى شبكات SAN. احصل على رؤية شاملة لجميع الأجهزة الافتراضية التي تصل إلى وحدات التخزين (LUNs) أو المساحات الاسمية داخل البنية.
تحقيق مستوى عالٍ من التوافر

تحقيق نسبة توافر شبه مستمرة وموثوقية من خلال توفير التكرار في جميع العناصر الرئيسية مثل أنظمة إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد الفرعية.

الميزات

﻿﻿شعار درع أزرق للأمان الرقمي ومفاهيم تأمين البيانات على خلفية مجردة.
التمهيد الآمن وتقنية مكافحة التزييف

استخدام أجهزة مدمجة تحمي النظام بأكمله من الهجمات الضارة من خلال تأمين الوصول إلى العناصر الحساسة مثل أداة تحميل التمهيد وأداة تحميل صور النظام وواجهة Joint Test Action Group.
تحليل علم البيانات وتقنيات البيانات الكبيرة.
تحليلات شبكة تخزين SAN متكاملة بالكامل

توفير أحدث تحليلات حركة مرور البيانات التي تحسب بيانات الأداء في المحول في الوقت الفعلي والتي يتم بثها إلى أي منصة لتصور التحليلات.
تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية
التحكم الديناميكي في معدل الإدخال

الاكتشاف التلقائي لأي أعراض للازدحام وتطبيق حدود المعدل بشكل ديناميكي على الأجهزة المزدحمة وبطيئة الاستنزاف حتى لا تنتشر التأثيرات الضارة إلى الأجهزة الأخرى.

 
رسم توضيحي مجرد ثلاثي الأبعاد لمستطيلات زرقاء بأسهم تمثِّل خوادم تتصل ببعضها.
خدمات ذكية

توفير خدمات مثل التقسيم التلقائي للمناطق، والتقسيم الذكي للمناطق، واكتشاف وعزل الاستنزاف البطيء، وشبكة التخزين الافتراضية (VSAN) والتوجيه بين شبكات التخزين الافتراضية (IVR) وجودة الخدمة (QoS) على مستوى النسيج لتمكين الانتقال من شبكات منطقة التخزين المنعزلة إلى شبكات التخزين على مستوى المؤسسة.
رسم توضيحي لتقنيات البيانات الكبيرة وعلم البيانات.
أدوات تشخيص متطورة

يتضمن تشخيص روابط الاتصال بين المحوِّلات، وتشخيص HBA، وجمع أخطاء SFP عن بُعد (Small Form-factor Pluggable)، ومحلل المنافذ المحولة (SPAN)، ومراقبة البطء في التفريغ، ونظام إدارة السلامة عبر الإنترنت، ما يعزز الاعتمادية، ويسرِّع حل المشكلات، ويقلل تكاليف الخدمة.
خلفية مستقبلية مجردة لنقل البيانات
إشعار تغيير حالة المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت (BBSCN)

توفير ميزة إشعار تغيير الحالة من المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت لمساعدة الجانب المستقبِل على تصحيح أي خطأ قد يحدث أثناء النقل.
﻿﻿شعار درع أزرق للأمان الرقمي ومفاهيم تأمين البيانات على خلفية مجردة.
التمهيد الآمن وتقنية مكافحة التزييف

استخدام أجهزة مدمجة تحمي النظام بأكمله من الهجمات الضارة من خلال تأمين الوصول إلى العناصر الحساسة مثل أداة تحميل التمهيد وأداة تحميل صور النظام وواجهة Joint Test Action Group.
تحليل علم البيانات وتقنيات البيانات الكبيرة.
تحليلات شبكة تخزين SAN متكاملة بالكامل

توفير أحدث تحليلات حركة مرور البيانات التي تحسب بيانات الأداء في المحول في الوقت الفعلي والتي يتم بثها إلى أي منصة لتصور التحليلات.
تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية
التحكم الديناميكي في معدل الإدخال

الاكتشاف التلقائي لأي أعراض للازدحام وتطبيق حدود المعدل بشكل ديناميكي على الأجهزة المزدحمة وبطيئة الاستنزاف حتى لا تنتشر التأثيرات الضارة إلى الأجهزة الأخرى.

 
رسم توضيحي مجرد ثلاثي الأبعاد لمستطيلات زرقاء بأسهم تمثِّل خوادم تتصل ببعضها.
خدمات ذكية

توفير خدمات مثل التقسيم التلقائي للمناطق، والتقسيم الذكي للمناطق، واكتشاف وعزل الاستنزاف البطيء، وشبكة التخزين الافتراضية (VSAN) والتوجيه بين شبكات التخزين الافتراضية (IVR) وجودة الخدمة (QoS) على مستوى النسيج لتمكين الانتقال من شبكات منطقة التخزين المنعزلة إلى شبكات التخزين على مستوى المؤسسة.
رسم توضيحي لتقنيات البيانات الكبيرة وعلم البيانات.
أدوات تشخيص متطورة

يتضمن تشخيص روابط الاتصال بين المحوِّلات، وتشخيص HBA، وجمع أخطاء SFP عن بُعد (Small Form-factor Pluggable)، ومحلل المنافذ المحولة (SPAN)، ومراقبة البطء في التفريغ، ونظام إدارة السلامة عبر الإنترنت، ما يعزز الاعتمادية، ويسرِّع حل المشكلات، ويقلل تكاليف الخدمة.
خلفية مستقبلية مجردة لنقل البيانات
إشعار تغيير حالة المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت (BBSCN)

توفير ميزة إشعار تغيير الحالة من المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت لمساعدة الجانب المستقبِل على تصحيح أي خطأ قد يحدث أثناء النقل.
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